"Краще сяду у в'язницю". Історія росіянина, який відмовився воювати в Україні

Стів Розенберг

Кореспондент ВВС у Москві

45 хвилин(и) тому

Підпис до фото, "Якщо доведеться, я оберу в'язницю. Цього не варто боятися. Ми знаємо, що [в Україні] люди гинуть під завалами, а батьки ховають своїх дітей", — каже Михайло

У російському місті Підпоріжжя, що за 800 км від Москви, працівники військкомату зібрались, щоб вирішити питання про мобілізацію й відправку до України місцевого жителя Михайла Ашичева.

Михайло відмовляється воювати і пояснює чому.

"Я не пацифіст, - каже він. - Якби якась країна намагалася окупувати мою батьківщину або вчинити агресію проти Росії, я б відразу пішов у військкомат і записався, не чекаючи на повістку. Але в даному конкретному випадку, я вважаю, що воєнної загрози моїй батьківщині немає".

"Але наша батьківщина у небезпеці", - наполягає один з працівників військкомату.

"До 24 лютого моїй батьківщині нічого не загрожувало", - аргументує Михайло, маючи на увазі дату, коли Росія вторглася в Україну.

Михайлу 34 роки, він - механік. Хоча Росія стає все більш авторитарною державою, де обмежуються права й свободи, Михайло стверджує, що російська конституція надає йому право відмовитися від військової служби через власні переконання.

"Коли я стояв і говорив усе це, я дуже нервував, - ділиться враженнями Михайло. - Але коли переглянув відео нашої розмови, то, навпаки, побачив страх в очах людей, які мене слухали. Гадаю, це тому, що вони звикли ставитись до людей як до об'єктів, які вони можуть переміщати з одного місця в інше або просто командувати ними. І тут я - з такими заявами. Вони не очікували".

"Потім були загрози. Вони казали, що повідомлять про це в поліцію, і ті проведуть розслідування. У мене таке відчуття, що ці люди бояться втратити контроль. Вони звикли все контролювати".

За словами президента РФ Володимира Путіна, менш як за місяць на війну проти України вдалося мобілізувати понад 220 тисяч росіян, а часткова мобілізація в країні незабаром закінчиться. Однак, коли саме вона закінчиться, у Кремлі сказати не змогли.

Останніми днями російське державне телебачення транслює кадри навчання мобілізованих росіян, що часто супроводжуються патріотичними заявами деяких призовників.

А Володимир Путін, своєю чергою, відвідав полігон у Рязанській області. Російські державні ЗМІ оприлюднили відео, на якому президент РФ розмовляє із призовниками - вочевидь у спробі заручитись підтримкою громадськості задля успіху мобілізації.

Автор фото, MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA-EFE/RE Підпис до фото, Володимир Путін під час візиту на полігону Західного військового округу

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Немає жодних сумнівів, що мобілізація викликала глибоку тривогу в російському суспільстві. Ще в березні Володимир Путін заявляв, що мобілізації не буде, а у його "спеціальній операції" братимуть участь лише "професійні військові".

Усе змінилося після оголошення "часткової мобілізації". Тепер війна в Україні стала набагато реальнішою для росіян.

Несподівано чоловіків, батьків і синів почали забирати в армію і відправляти на передову: у деяких випадках без необхідного обладнання й підготовки. У соцмережах мобілізовані росіяни викладають відео, де скаржаться на погані умови та брак ресурсів.

"Люди налякані через мобілізацію, — каже мені Михайло, — адже тепер це стосується всіх".

Після відмови їхати в Україну на Михайла посипалися образи у російських соцмережах.

"Боягуз і щур, що біжить з корабля", - обурюється один з коментаторів.

"Людина, що чинить так, не може називати себе чоловіком", - каже інший.

Але були й ті, що підтримали позицію Михайла.

Ось деякі з позитивних коментарів:

"Молодець, Михайле, ти сміливий і чесний".

"Відмова від вбивства - це гуманно і мужньо".

"Молодець. Ти не ховаєшся і не тікаєш. Ти ставиш правильне запитання: хто насправді планував напасти на нас до 24 лютого?"

Михайло сповнений рішучості використати всі законні засоби для захисту своєї позиції.

Але що буде, якщо він програє справу?

"Коли про мобілізацію говорили тільки як про можливість, я вже вирішив і домовився з сім'єю, що відмовлюся, навіть якщо мене посадять, - каже Михайло. - Якщо доведеться, я сяду. Цього не треба боятися. Ми знаємо, що [в Україні] люди гинуть під завалами, а батьки ховають своїх дітей".

Попри це він не піде воювати.

"Держава вважатиме мене злочинцем, якщо я не піду на цю війну. Але я не буду злочинцем з точки зору людства та самого себе", - каже Михайло.