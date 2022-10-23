Чи справді Борис Джонсон може повернутися на посаду прем'єра

Сем Френсіс

Політичний кореспондент, BBC News

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Борис Джонсон прибув в аеропорт Гатвік після карибської відпустки

Борис Джонсон - людина, яку його власний уряд усунув з посади прем'єр-міністра Великої Британії лише три місяці тому - став одним із фаворитів на посаду наступного прем'єр-міністра.

Ліз Трасс, яка прийшла йому на зміну, зазнала краху після 45 днів роботи, оголосивши про свою відставку, бо була змушена відмовитися від більшої частини своєї політичної програми після того, як вона налякала фінансові ринки.

Друге прем'єрство Джонсона було б надзвичайним навіть для політика, якому раніше вже вдавалося повертатися.

Після Вільяма Гладстона, а це було 140 років тому, ніхто не повертався на посаду прем'єр-міністра після того, як ішов у відставку.

Джонсон здобув переконливу перемогу на виборах у 2019 році, але після трьох років перебування на посаді його вигнали депутати власної партії після низки скандалів. Згідно з британською конституцією, правляча партія може змінювати лідерів між загальними виборами.

Протягом останніх місяців на посаді його переслідували звинувачення в тому, що він порушив міністерські правила, не розповідаючи правду про вечірки під час карантину на Даунінг-стріт.

Проти нього розпочали розслідування Комітету парламентських стандартів, що теоретично може призвести до його відсторонення з парламенту або навіть повного виключення з парламенту.

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Комітет може заслуховувати свідчення найближчими тижнями і навіть викликати Джонсона особисто. Водночас прихильники Джонсона називають розслідування комітету "полюванням на відьом".

Деякі консерватори з жахом сприйняли перспективу повернення Джонсона на Даунінг-стріт. Колишній лідер, лорд Хейг попередив, що це може призвести до "спіралі смерті" для Консервативної партії.

Міністр закордонних справ Джессі Норман заявив, що повернення Джонсона на посаду прем'єр-міністра було б "абсолютно катастрофічним рішенням", а депутат від партії торі сер Роджер Гейл заявив, що в цьому випадку вийде з партії.

Але прихильники Джонсона, зокрема члени кабінету Джейкоб Ріс-Могг і Енн-Марі Тревельян, а також колишній міністр внутрішніх справ Пріті Пател, кажуть, що він є єдиним претендентом, який має підтримку виборців після перемоги на загальних виборах 2019 року. Вони вірять, що можуть виграти і наступні вибори для партії, попри те, що лейбористи зараз мають перевагу в опитуваннях.

Чи повернеться Борис Джонсон?

Джонсон ще офіційно не оголосив про свій намір балотуватися. Єдина претендентка, яка наразі це зробила, - міністр Пенні Мордонт, яка посіла третє місце на останніх виборах лідера партії.

Під час своєї останньої сесії "Запитань до прем'єра" у парламенті в липні цього року Джонсон чітко дав зрозуміти, що планує повернутися.

Він пішов із фразою "hasta la vista, baby". Натяк міг би бути менш прозорим, тільки якби він використав іншу крилату фразу з фільмів про Термінатора: I'll be back ("Я повернуся").

Щоб брати участь у перегонах, кандидатам на лідерство потрібно заручитися підтримкою принаймні 100 депутатів-торі до понеділка.

Це непросте завдання для людини, проти якої під час голосування за недовіру в червні проголосували 148 його колег, після чого через місяць відбулися майже 60 міністерських відставок.

Потік відставок стався після викриття того, що Джонсон проігнорував інформацію про звинувачення Кріса Пінчера в сексуальних домаганнях перед тим, як призначити його заступником головного парламентського партійного організатора.

5 липня два високопоставлені міністри подали у відставку з різницею у кілька хвилин, зокрема й тодішній канцлер Ріші Сунак, який заявив, що Джонсон - некомпетентний і несерйозний.

Проте ще до відставок на Джонсона посилювався тиск через критику щодо організації вечірок, які відбувалися на Даунінг-стріт під час карантину під час пандемії COVID-19.

Джонсон був одним із 83 осіб, яких поліція оштрафувала за серію незаконних вечірок - серед них була й вечірка з нагоди дня народження самого Джонсона.

Чотири рази, коли Джонсон повертався

У 1987 році Бориса Джонсона звільнили з The Times за фальсифікацію цитати, але наступного року його взяли на роботу в The Daily Telegraph як кореспондента газети в Брюсселі.

У 2004 році його звільнили з посади тіньового міністра мистецтв консерваторів за брехню про роман, але через рік він повернувся на міністерську лаву

У 2016 році він відмовився балотуватися на посаду лідера консерваторів і прем'єр-міністра після того, як його близький друг Майкл Гоув висунув свою кандидатуру, але він несподівано повернувся на посаду міністра закордонних справ в уряді тодішньої переможниці Терези Мей.

У 2018 році він залишив кабінет пані Мей на знак протесту проти її угоди щодо брекзиту - але лише щоб повернутися на посаду лідера партії наступного року, здобувши абсолютну більшість на загальних виборах

Лідер лейбористів сер Кір Стармер заявив, що колишній прем'єр-міністр "непридатний для виконання своїх обов'язків". Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен назвала повернення пана Джонсона "безглуздою пропозицією".

Ліберал-демократи називали його "британським Берлусконі".

Джонсон "має перевагу"

Згідно з букмекерським сайтом Oddschecker, фаворитом на посаду наступного прем'єр-міністра є Ріші Сунак. Його шанси оцінюють як 8/13, шанси Джонсона - 2/1, а Мордонт - 35/2.

Якщо буде лише один кандидат, змагання буде завершено в понеділок, а якщо ні - нового лідера оберуть голосуванням членів партії в п'ятницю 28 жовтня.

Опитування, проведені в останні дні прем'єрства Ліз Трасс, незмінно називали Джонсона її найпопулярнішим наступником.

Патрік Інгліш, заступник директора соціологічної компанії YouGov, сказав, що "якщо пан Джонсон потрапить до фінального двобою, він матиме перевагу".