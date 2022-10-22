Зеленський: "Путін фізично живий, але є питання до всього іншого"

18 хвилин(и) тому

Автор фото, Пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю канадським телеканалам CTV та CBC, у якому розповів про недовіру до іранського уряду, важливість надання Україні засобів ППО, програш Росії на полі бою та реакцію світу на ядерний шантаж.

Про іранські дрони

Зеленський заявив, що не вірить заявам Ірану про те, що він не поставляє Росії безпілотники.

Він зазначив, що така недовіра з'явилася не на порожньому місці - а ще після того, як керівництво Ірану спочатку намагалося приховати інформацію щодо збиття літака МАУ, на борту якого перебувало багато громадян Канади, і визнало влучання у нього ракетою тільки після наведення неспростовних доказів.

Схожа ситуація, на думку Зеленського, зараз відбувається з поставками Росії іранських дронів-камікадзе.

Керівництво Ірану неодноразово заперечувало, що поставляє Росії безпілотники. Натомість, зазначив президент, "ми зараз бачимо сотні ударів" по Україні саме з використанням іранських дронів. Навіть безпосередньо під час запису інтерв'ю, зазначив Зеленський, над Києвом збили 5 "Шахедів".

"Вбивають людей або голодом - що було на морі, блокування, або холодом - те, що вони зараз роблять", - сказав він, маючи на увазі низку ударів по енергетичній системі України.

"Іран поставляє їм дрони, поставляє їм вбивства. Вбивства українців. Це їхні домовленості. Домовленості за гроші - отакі криваві гроші, які Іран заробляє", - додав він.

Президент зазначив, що таких дронів було "не один, не два, не п'ять, не випадковість - а сотні".

Тому, за словами Зеленського, керівництву Ірану вірити не можна.

Про системи ППО

На запитання кореспондентки, чи спроможна Україна впоратися із загрозою, яку становлять дрони, Зеленський відповів, що Україна це може робити і робить, але потребує допомоги від партнерів у вигляді засобів ППО.

Він підтвердив, що Україна отримала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини, яка показала потужні результати.

Автор фото, Diehl.com Підпис до фото, Система ППО IRIS-T

Водночас президент зазначив, що його країна не може витрачати усі наявні ракети на дрони, бо не має їх у необхідній кількості. Тому дрони треба знищувати іншою зброєю.

Також він додав, що вдячний за усю допомогу, яку Україні надали США, однак відзначив, що засобів ППО від США вона наразі не отримала.

Про ядерні погрози

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"Ніхто не знає, що завтра буде робити Росія. Але ми знаємо, що повинен світ зробити, щоб завтра не було тих чи інших погроз", - такою була відповідь Зеленського на запитання про те, що вірить він у ймовірність застосування Росією ядерної зброї.

За його словами, захоплення ЗАЕС вже було кроком до ядерного шантажу.

За словами Зеленського, на станції зараз перебувають "500 озброєних бойовиків", який треба звідти вигнати. Але для цього мають бути потужні кроки, а не тільки діалог - зокрема з боку МАГАТЕ та усієї світової спільноти.

Він вкотре зазначив, що "ми маємо справу з терористами", і умови їм повинен ставити світ, а не навпаки.

Він згадав про те, що останнім часом лунають заклики, що Росія має "зробити удар по центру прийняття рішень".

"Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішення, то відповідь світу повинна бути наступною: "Дивись, якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти знаходишся". Той, хто дає завдання вбивати людей", - заявив Зеленський і додав, що це не має залежати від того, чи є Україна членом НАТО чи ні.

Також він зазначив, що російське суспільство має усвідомлювати дії свого керівництва і їхні наслідки.

"Суспільство має це розуміти - ви підтримуєте владу терориста", - сказав він і додав, що у зв'язку з цим для росіян мають бути закриті можливості за кордоном для бізнесу, відпочинку тощо.

Про ескалацію війни

Зеленський зазначив, що наразі відбувається ескалація війни, але Росії складно щось протиставити Україні на болі бою.

"Кількість ударів по Києву говорить, що вони нічого не можуть зробити на полі бою", - сказав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Київський житловий будинок, зруйнований російським безпілотником

За його словами, в Росії мобілізують усіх - засуджених, тих, хто не хоче воювати, людей з окупованих територій.

Така армія, на його думку, не має мотивації - на відміну від українців, які знають, за що воюють.

Він також додав, що до тих, хто вирішить здатися в полон, буде гуманне ставлення.

"Якщо здаються в полон - нікого не вбиваємо", - сказав президент.

Про переговори з Путіним

Зеленський нагадав, що після проведення Росією так званих "референдумів" на окупованих територіях, Україна заявила про остаточне припинення перемовин з чинним російським президентом.

"Який сенс мені, президенту незалежної держави, говорити з людиною, яка щось говорить,а завтра змінює позицію", - зазначив він.

"Референдуми стали крапкою у цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть перемовин. Вони повинні вийти з нашої території та залишити нам нашу землю у міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, в якому форматі і з ким ми готові говорити", - додав Зеленський.

За його словами, колись у Росії буде керівництво, я яким Україна зможе спілкуватися - але виключно тоді, коли не буде війни й порушень інших домовленостей з їхнього боку.

Водночас він сказав, що не вірить у те, що відносини України з Росією будь-коли зможуть повернутися до тих, якими вони були до війни - бо суспільство не пробачить усіх злочинів, які були скоєні.

Також Зеленський зазначив, що "не готовий звикнути до війни", і хоче залишатися "живою людиною", і не лише фізично.

"Президент Росії фізично живий, але є питання до всього іншого", - зазначив він.

Про НАТО

На питання про те, чому Україна заслуговує бути членом НАТО, Зеленський відповів:

"Держави НАТО повинні розуміти, що їм потрібна Україна, Вони повинні бути мотивовані. Відчувати, що без України Альянс не такий потужний".

Він додав, що Росія загрожує не Україні, а країнам усього світу.

"Після України, якщо Україна не вистоїть, наступні держави будуть вже членами НАТО", - сказав Зеленський.

Про Путіна і воєнні злочини

Автор фото, Sergei Ilyin/Russian Presidential Press and Inform

Також Зеленський зазначив, що для нього неважливо, що має статися з Путіним для того, щоб настав мир.

"Мені все одно, що буде з ним. Чесно", - сказав він і додав, що не варто змішувати питання миру і питання відповідальності.

За його словами, потрібен не лише мир - а й те, щоб винні у цій війні понесли відповідальність.

"За цю війну треба щоб відповідали люди, які цю війну розв'язали. І це точно станеться", - сказав він.

Також президент відповів на запитання кореспондентки про ймовірні воєнні злочини з боку українських військових.

"Наші люди не ґвалтівники, не масові вбивці, не терористи. Але якщо хтось в чомусь винен - ми відкриті", - сказав Зеленський і додав, що усі винні, якщо такі будуть знайдені, мають бути притягнуті до відповідальності.