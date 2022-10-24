Ріші Сунак - фаворит на посаду прем'єра Британії

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак був одним із головних претендентів на посаду свого колишнього боса Бориса Джонсона після його відставки в липні.

Але йому так і не вдалося переконати членів торі, які врешті-решт у вересні відправили на Даунінг-стріт Ліз Трасс.

Тепер він є фаворитом - після того, як Джонсон вирішив не намагатися стати лідером Британії вдруге.

Але хто такий Ріші Сунак і яким лідером він може бути?

Протягом літа передвиборча кампанія Сунака була в основному зосереджена на одному питанні: погіршенні стану економіки Британії та його плані, як вирішити цю проблему.

Під час тих перегонів Сунак сказав BBC, що радше програє перегони за лідерство, ніж "переможе завдяки фальшивій обіцянці".

Здавалося, що це був натяк на зниження податків, обіцяне Трасс, яка в той час звинувачувала Сунака в "нагнітанні страху".

У понеділок майже всі запропоновані зниження податків скасували, щоб спробувати стабілізувати фінансові ринки.

Сунак, який не коментував нещодавні потрясіння, сказав, що балотується на посаду прем'єр-міністра, щоб врегулювати "глибоку економічну кризу", а також об'єднати свою партію.

У неділю чинний міністр фінансів Джеремі Гант підтримав його і сказав, що він зробить "вибір, необхідний для нашого довгострокового процвітання".

Підпис до фото, Ріші Сунак заохочував британців їсти у закладах під час пандемії Covid, щоб допомогти економіці

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Сунак став міністром фінансів у лютому 2020 року, і через кілька тижнів йому довелося керувати економікою Британії в умовах пандемії та карантинів.

Для багатьох людей цей тверезий міленіал - під час першого карантину йому виповнилося 40 років - здавався надійною, твердою рукою за економічним кермом.

Коли навесні 2020 року він пообіцяв зробити "все необхідне", щоб допомогти подолати пандемію, і оголосив про пакет підтримки населення вартістю 350 мільярдів фунтів стерлінгів, його особисті рейтинги піднялися.

Але Сполучене Королівство продовжувало страждати від економічного шторму, і самому Сунаку довелося зіткнутися з наслідками штрафу за порушення правил карантину на Даунінг-стріт у червні 2020 року.

У квітні деякі консервативні критики поставили під сумнів, чи усвідомлював мільйонер масштаби кризи вартості життя, з якою зіткнулися багато британців.

Тоді фінанси Сунака та його родини зазнали пильної перевірки, й у центрі уваги опинилися податкові справи його дружини-спадкоємиці Акшати Мурті.

Пізніше вона оголосила, що почне платити британські податки зі своїх доходів за кордоном, щоб послабити політичний тиск на свого чоловіка.

Лейбористи поставили низку запитань щодо його фінансів, зокрема, чи отримував Сунак вигоду від використання офшорів?

The Independent припустила, що так і було, опублікувавши інформацію про те, що він значився бенефіціаром офшорних трастів на Британських Віргінських і Кайманових островах у 2020 році. Представник Сунака сказав, що вони "не визнають" претензій.

Хто такий Ріші Сунак

Вік : 42

: 42 Місце народження: Саутгемптон

Саутгемптон Дім : Лондон і Йоркшир

: Лондон і Йоркшир Освіта : Вінчестерський коледж, Оксфордський університет, Стенфордський університет

: Вінчестерський коледж, Оксфордський університет, Стенфордський університет Сім'я : одружений на бізнеследі Акшаті Мурті, має двох дочок

: одружений на бізнеследі Акшаті Мурті, має двох дочок Парламентський округ: Річмонд (Йоркшир)

Батьки Сунака приїхали до Сполученого Королівства зі Східної Африки, обидвоє мають індійське походження.

Він народився в 1980 році в Саутгемптоні, де його батько був лікарем загальної практики, а мати керувала власною аптекою.

Він навчався в ексклюзивній приватній школі Winchester College, а під час літніх канікул працював офіціантом у саутгемптонському ресторані, а потім поїхав до Оксфорда, щоб вивчати філософію, політику та економіку.

Під час здобуття ступеня магістра ділового адміністрування в Стенфордському університеті він познайомився зі своєю дружиною Акшаті Мурті, дочкою Нараяни Мурті, індійського мільярдера та співзасновника гіганта ІТ-послуг Infosys. Подружжя має двох доньок.

Під час попередньої передвиборчої кампанії він часто згадував своїх дочок у контексті зміни клімату. Відповідаючи на запитання про зміну клімату під час теледебатів BBC, Сунак сказав, що дослухався "поради двох моїх маленьких доньок, які є експертами в цьому питанні у нашому домі".

З 2001 по 2004 рік Сунак був аналітиком Goldman Sachs, а пізніше став партнером двох хедж-фондів.

Його вважають одним із найбагатших парламентарів, але він публічно не коментував свої статки.

З 2015 року він був членом парламенту від Консервативної партії Річмонда в Йоркширі та став молодшим міністром в уряді Терези Мей, а згодом її наступник Борис Джонсон призначив його головним секретарем казначейства.

У лютому 2020 року він став міністром фінансів і спочатку був активним прихильником Джонсона, але подав у відставку, заявивши, що вважає, що його власний підхід до економіки "занадто відрізняється" від підходу прем'єр-міністра.

Сунак виступав за вихід з ЄС, заявивши Yorkshire Post, що вірить, що це зробить Британію "вільнішою, справедливішою та квітучою".

Він сказав, що однією з основних причин його голосування за брекзит була зміна імміграційних правил: "Я вважаю, що належна імміграція може принести користь нашій країні. Але ми повинні контролювати наші кордони".

Автор фото, HM Treasury

Він голосував за угоду Терези Мей про брекзит усі три рази, коли її виносили на розгляд парламенту.

Зрештою він пішов у відставку з посади міністра фінансів у липні 2022 року, що сприяло звільненню Джонсона з посади лідера торі та прем'єр-міністра. Під час переборів керівництва Сунак наполягав на своїй лояльності до Джонсона, але подав у відставку, оскільки його уряд був "по інший бік" щодо серйозних етичних питань.

"Ідентичність має значення"

Як і Джавід, Сунак належить до покоління, яке народилося у Великій Британії, але походить з інших країн.

Ця ідентичність для нього є важливою, каже він.

"Мої батьки емігрували сюди, тож я належу до покоління людей, які народилися тут, їхні батьки не народилися тут, і вони приїхали в цю країну будувати краще життя", - сказав він в інтерв'ю BBC в 2019 році.

"Що стосується культурного виховання, то я піду до храму на вихідних - я індуїст - але я також піду на гру саутгемптонського футбольного клубу в суботу - можна робити все, і те, й інше", - додав він.

В інтерв'ю він сказав, що йому пощастило не дуже багато стикатися з расизмом у дитинстві, але був один випадок, який він запам'ятав, коли він у підлітковому віці разом із молодшими братом і сестрою були в ресторані швидкого харчування, а люди поряд казали про них неприємні речі через їхнє походження.

"І це зачепило мене. Я досі це пам'ятаю. Це врізалося в моїй пам'яті. Образити людину можна по-різному", - сказав він.

Однак він додав, що "не може уявити, щоб це сталося у сучасній Британії".