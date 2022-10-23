"Павуки" та "Блискавки": Чи поставить Ізраїль колись Україні свої протиракетні системи

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Future Publishing/Getty

Із самого початку української війни Ізраїль рішуче відмовляється постачати Україні зброю, хоч підтримує її іншими способами. Причина у складних відносинах Ізраїлю з Росією у Сирії. Поява в Росії іранських дронів і, можливо, в перспективі іранських ракет додала аргументів противникам цієї обережної політики. В Ізраїлі 1 листопада відбудуться вибори, але чи зміниться його позиція у цьому питанні, поки сказати важко.

19 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц ще раз підтвердив: Ізраїль, як і раніше, не має наміру постачати Україні зброю. Водночас, за словами Ганца, ізраїльтяни вирішили допомогти українцям удосконалити систему попередження про ракетний напад.

"Наша політика у двосторонніх відносинах з Україною не змінюється: ми разом із Заходом продовжимо підтримувати її, але ми не постачатимемо озброєння. Ми попросили українців поділитися інформацією про їхні потреби та запропонували допомогу у створенні системи раннього попередження, яка допоможе рятувати життя людей", - цитувала Бені Ганца газета Jerusalem Post.

Виступ Бені Ганца був реакцією на заяву іншого урядовця Ізраїлю, міністра у справах діаспори Нахмана Шая.

Шай 16 жовтня написав: "Сьогодні вранці повідомили, що Іран передає балістичні ракети Росії. Більше немає ніяких сумнівів, на чиєму боці має бути Ізраїль в цьому кривавому конфлікті. Пора Україні отримати і військову допомогу, таку ж, яку надають США та НАТО".

Цю нову обставину постаралося використати і українське керівництво, яке кілька разів останніми днями та тижнями публічно заявило, що просить в Ізраїлю військової допомоги.

Бені Ганц і Нахман Шай представляють різні партії в строкатій урядовій коаліції Ізраїлю, причому Ганц - міністр оборони та заступник прем'єр-міністра - явно більш авторитетна постать.

"Позиція Ганца користується підтримкою в широких колах істеблішменту, пов'язаного з обороною, - пише ізраїльська газета Haaretz. - Представники військової сфери пояснюють, що аргументи, ніби оборонні системи озброєнь - це не те саме, що наступальні, можуть вдарити бумерангом по Ізраїлю, тому що росіяни за тією ж логікою цілком можуть почати постачати Ірану та Сирії сучасні системи ППО, такі як С-300 і С-400. Москва зможе сказати, що ці системи лише захищають близькосхідні країни від авіаударів Ізраїлю".

А як пише Haaretz у редакційній статті, ізраїльські військові вважають контроль над повітряним простором найважливішою складовою у забезпеченні безпеки країни.

Автор фото, AFP Підпис до фото, За даними Haaretz, Бені Ганц зробив заяву щодо України, в якій представив думку керівництва армії та розвідки Ізраїлю

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю агентству РБК-Україна пояснював, що інтереси Ізраїлю потребують підтримки діалогу з росіянами в Сирії, у тому числі і діалогу про відносини із найлютішим ворогом Ізраїлю Іраном.

"З Росією ми теж обговорюємо іранське питання. І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, що, своєю чергою, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю на це не піде", - сказав посол.

Він додав, що ситуація на Близькому Сході, ядерна загроза з боку Ірану та мирне врегулювання з арабськими країнами хвилюють ізраїльських громадян набагато більше, ніж війна в Україні.

В Ізраїлі, як відомо, мешкає багато репатріантів зі Східної Європи, і для них ця війна - найважливіше питання (і більшість із них, за даними одного з недавніх опитувань, підтримує Україну). Але щодо всього населення Ізраїлю загалом посол правий.

Опитування, проведене наприкінці вересня на замовлення ізраїльського Інституту регіональної зовнішньої політики Мітвім, показало, що 53% громадян Ізраїлю підтримують нинішню політику балансування, 28% виступають за надання всебічної допомоги Україні та лише 2% підтримують Росію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Захава Гальон закликає співгромадян-ізраїльтян згадати про Голокост та всіма силами допомогти жертвам нового геноциду, яким вона вважає дії Росії в Україні

В Ізраїлі є сили та політики, які намагаються вивести українську тему на перший план. Серед них, наприклад, лідерка лівої партії "Мерец" Захава Гальон.

"На наших очах відбувається геноцид, а ми посилаємо його жертвам якісь каски, чисто для заспокоєння совісті. І пояснюємо це, звичайно ж, нашими інтересами. Швейцарія, Швеція та уряд Віші (колабораційний уряд Франції під час Другої світової війни. - Ред.) теж мали інтереси, проте ми не приймаємо їхні пояснення. "Як міг мовчати світ?!" - запитуємо ми, а ось так", - писала Гальон ще у квітні.

В Ізраїлі 1 листопада знову пройдуть вибори до Кнесету, і хтось із ізраїльтян навіть упевнений, що після них політика щодо України зміниться.

"Джерела в оборонній сфері Ізраїлю кажуть, що співпраця Ірану з Росією в Україні змінила ситуацію, і це потребує кардинальних змін у підході Ізраїлю до питання передачі Україні оборонних систем", - пише ізраїльський автор американського спеціалізованого військового видання Breaking Defense Аріє Егозі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Україна хоче отримати ізраїльські протирактені системи, але "Залізний купол" не є найпріоритетнішою з них

"Дискусії про Україну не перебувають тут на перших місцях у списку пріоритетів, оскільки політики зайняті підготовкою до виборів 1 листопада, п'ятих виборів менше ніж за три роки. Але якщо партіям вдасться створити стабільну коаліцію, то, як передбачають джерела, питання військової допомоги Україні в світлі іранської участі у війні стане пріоритетним і Ізраїль вирішуватиме, продовжуватиме нинішню політику або змінюватиме її", - пише автор Breaking Defense.

Що дав Україні Ізраїль

Поки що Ізраїль обмежується політичними заявами на підтримку України та гуманітарною допомогою у досить великих обсягах. Ізраїльтяни подарували українцям тонни медикаментів, польовий госпіталь на 6000 ліжок, розгорнутий на Львівщині, чотири броньовані машини швидкої допомоги, тисячі касок та продовольчих пайків.

Крім того, як сказав BBC News Україна ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін, можливо, ізраїльські фірми з мовчазної згоди уряду постачали в Україну і щось, що використовувалося у бойових діях, але не зброю.

"Ізраїльські фірми продають дещо не безпосередньо, а через Польщу та США - системи навігації, зв'язку, контролю, спостереження. Відомо, що в Польщу були продані антидронні системи. Уряд знав, куди насправді підуть ці системи, але нічого не зробив, щоб цьому перешкодити", - сказав Левін.

"Залізний купол" - не перший пріоритет

Коли кажуть про гіпотетичні постачання ізраїльської зброї Україні, часто згадують протиракетну систему "Залізний купол", але, як стверджують військові експерти та міністр оборони України Олексій Резніков, насправді Україну вона цікавить не в першу чергу.

"Залізний купол" розрахований на прикриття порівняно невеликої території. Вся площа Ізраїлю - це одна Сумська область України. Київ цікавлять інші засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

За даними видання Breaking Defense, Україна вже давно просить, наприклад, системи Spyder ("Павук") - це мобільна (на вантажівках) зенітна ракетна система дальністю 20-50 км, залежно від типу ракет, а також ракетна система Barak 8 (на івриті - "блискавка") дальністю 70-150 км, знову ж таки залежно від типу ракети.

За даними видання Axios, в офіційній ноті посольства України в Тель-Авіві до МЗС Ізраїлю від 18 жовтня, містилося прохання про постачання систем Iron Beam ("Залізний промінь", радіусом до 7 км, ще перебуває в розробці), Barak-8 ("Блискавка"), американської системи Patriot (дальністю до 80 км), Iron Dome ("Залізний купол"), David's Sling ("Праща Давида"- використовують для перехоплення ракет та крилатих ракет), Arrow Interceptor ("Перехоплювач стріл").