"Брудна бомба", якою лякає Росія. Що це таке і чим небезпечна

Георгій Ерман

BBC News Україна

21 хвилин(и) тому

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23 жовтня керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу провів телефонні розмови з міністрами оборони Франції, Туреччини, США та Британії, у яких звинуватив Україну в підготовці використання так званої "брудної бомби" - вибухового пристрою з радіоактивними елементами.

МЗС України та президент Зеленський такі твердження назвали брехнею. Пізніше брехнею оголосили твердження Шойгу і уряди США, Франції та Великої Британії.

Хоча українцям термін "брудна бомба" може здатися новим, він набув популярності ще у 2000-х роках. Після терактів 11 вересня 2001 року в США з'явилися побоювання, що терористи можуть спробувати влаштувати вибухи за допомогою пристроїв, які містять радіоактивні матеріали.

Що відомо про "брудну бомбу", яку шкоду вона може завдати і з якою метою її можуть використати?

Шо таке "брудна бомба" і якими можуть бути наслідки

За визначенням департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк в США, брудна бомба - "це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі".

Звернення до термінології, яку використовують в США, не є випадковим - саме в цій країні можливість використання "брудної бомби" розглядають як реальну через терористичну загрозу.

"Брудну бомбу" можуть використати для поширення радіоактивного матеріалу в невеликій зоні навколо вибуху.

"Основна мета брудної бомби - налякати людей і забруднити будівлі або землю", - відзначають американські чиновники.

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"Брудна бомба" суттєво відрізняється від ядерної зброї, яка використовує ядерну реакцію для збільшення руйнівного ефекту, адже йдеться про звичайний вибуховий пристрій.

"У "брудній бомбі" можуть використати подрібнений, у вигляді порошку або у вигляді пульповидної рідини, матеріал з високогозбагаченого урану або плутонію, який міститься в оболонці навколо звичайної вибухівки. Коли відбувається вибух, цей порошок розсіюється на поверхню, призводить до зараження місцевості та людей", - пояснює професор інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т. Шевченка, експерт з нерозповсюдження ядерної зброї Сергій Галака.

Хоча "брудна бомба" не зрівняється за потужністю з ядерною, вона може призвести до складних наслідків, перш за все, для довкілля. Для людей найбільшу ж загрозу несе потрапляння в зону вибуху.

"Якщо "брудна бомба" вибухне у вашому місті, це, ймовірно, не вплине на вас, якщо вибух не станеться дуже близько до вашого місця розташування. Пам'ятайте, що навіть якщо "брудна бомба" вибухне у вашому місті, вона, ймовірно, вплине лише на невелику територію", - радить департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк.

Людям радять у таких випадках відійти якомога далі від місця вибуху і перебувати у приміщенні, що зменшить вплив радіоактивного пилу.

"Якщо це можливо, зніміть свій одяг і помістіть його в герметичний поліетиленовий пакет. Прийміть душ (використовуючи м'яке мило), щоб змити пил і бруд. Це зменшить загальне радіаційне навантаження, якщо вибуховий пристрій містив радіоактивний матеріал", - радять американські чиновники.

Радіоактивне забруднення залежатиме від кількості радіоактивного матеріалу у пристрої та погодних умов.

"Деякі радіоактивні матеріали, розсіяні в повітрі, можуть забруднити кілька міських кварталів, викликати страх і вимагати дорогого очищення", - відзначає департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Особливу небезпеку несе потрапляння радіоактивних речовин до річок

Сергій Галака каже, що наслідком може бути зараження певної території, втрата внаслідок цього зараження земель, які використовувалися в сільському господарстві. Характер та територія радіоактивного забруднення залежатиме від природних чинників та складу ізотопів.

"Якщо буде сильний вітер і не буде дощу, тоді буде сильне забруднення. Якщо буде слабкий вітер і сильний дощ, то опади це забруднення локалізують в певній місцевості", - пояснює експерт.

Особливий ризик, на його думку, становить забруднення річок.

"Якщо, наприклад, відбудеться зараження Дніпра, то це означатиме зараження всієї акваторії, з якої питну воду отримують 25 млн людей".

Чи були випадки застосування "брудної бомби" в історії?

Таких випадків, на щастя, не було.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для мешканців Нью-Йорку слово "брудна бомба" не є новим в лексиконі

Проте після терактів 11 вересня 2001 року загрозу використання "брудної бомби" розглядали як цілкому реальну в США та інших західних країнах через активізацію джихадистських угруповань.

Була інформація, що доступ до радіоактивних матеріалів хоче отримати "Аль-Каїда".

"Тоді один з експертів був призначений заступником мера Нью-Йорка щодо запобігання терактів з застосуванням зброї масового ураження", - згадує Сергій Галака.

За його словами, розглядався сценарій використання "брудної бомби", вибух якої міг би відбутися у Нью-Йоркській гавані.

"Якщо якусь баржу поставити в гавані, то внаслідок вибуху, при вітрі з океану, Мангеттен та околиці були б заражені на багато років вперед. Тобто шкода була б не тільки в стражданнях людей, але й в тому, що бізнес-центр країни на роки вперед припинив би діяльність", - розповідає експерт.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Висунення звинувачення Хосе Падільї, 2005 рік

У травні 2002 року в Чикаго затримали американського громадянина Хосе Паділью, більш відомого як Мухаджир Абдалла. У 2007 році його визнали винним у змові з метою вбивства та фінансування тероризму і засудили до тривалого ув'язнення.

Чиновники адміністрації Джорджа Буша-молодшого стверджували, що Паділью підозрюють у плануванні вибуху "брудної бомби" в США, але звинувачень щодо цього йому так і не висунули.

Джихадистські угруповання не полишили спроб отримати радіоактивні матеріали.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навчання за сценарієм використання "брудної бомби" в Сіетлі, США. 2003 рік

У 2009 році ФБР повідомило про затримання чотирьох людей, які планували використати зброю масового ураження під час вибухів у Нью-Йорку.

У грудні 2015 року під час обшуків помешкань, в яких перебували джихадисти Ісламської держави, знайшли відеозаписи стеження за керівником бельгійської ядерної програми, повідомляло Euronews. Стеженням займалися брати Ібрагім та Халід ель-Бакраві, які здійснили теракт шляхом самопідриву в аеропорту Брюсселя у березні 2016 року.

У 2016 році МАГАТЕ повідомило, що за 20 років зафіксувало 2374 інциденти, пов'язаних з незаконним обігом, зберіганням, викраденням або втратою радіоактивних матеріалів.

Чи мають сенс звинувачення на адресу України?

Сергій Галака відзначає, що в Україні, яка має кілька АЕС, дійсно є багато відпрацьованого ядерного палива. Рівень його збагачення становить лише 2-5%, у той час, як високим ступенем збагачення є понад 20%. Потрапляння ядерного палива в природне середовище звичайно може призвести до радіоактивного забруднення.

Є також родовища урану в Кіровоградській області. Але жодних доказів виготовлення "брудної бомби" Росія не навела.

Експерт нагадує, що Росії має в рази більше ресурсів для виготовлення будь-якої "брудної бомби" - набагато більше родовищ урану ( 9% світових запасів), сховищ ядерного палива, радіоактивних матеріалів, до того ж наразі російська армія контролює сховище ядерних відходів на Запорізькій АЕС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Запорізька АЕС, яка має сховище ядерних відходів, перебуває під контролем росіян з березня

Водночас для України немає жодного сенсу набувати чи використовувати "брудну бомбу" на своїй території.

"З воєнної точки зору немає жодного сенсу застосовувати "брудну бомбу". Це не принесе великих втрат супротивнику, може лише змусити його залишити певний район. Застосування "брудної бомби" - це типовий теракт з метою залякування та шантажу", - каже експерт.

На думку Галаки, звинувачувати Україну в спробі використання "брудної бомби" на своїй території - це все одно, що звинувачувати в підготовці до самогубства.

"Україні немає сенсу застосовувати щось подібне на своїй території, заражати свої землі. Це постріл собі в скроню. Наслідки можуть бути подібними до Чорнобиля, але залежатимуть від складу ізотопів, які на довгі десятиріччя забруднять землю або можуть зробити певні населені пункти непридатними для життя", - пояснює він.

На думку Галаки, російське командування намагається дискредитувати супротивника, і розмови про спроби набуття ядерної, хімічної та біологічної зброї України триватимуть.

Питання, чому міноборони Росії каже про можливість використання "брудної бомби" лише на українській території, але не на російській, залишається відкритим.

Що кажуть росіяни і як відповідає Україна та світ

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23 жовтня керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу у розмовах з міністрами оборони Франції, Туреччини, Великої Британії та США звинуватив Україну в підготовці "брудної бомби". В Україні заяви Шойгу назвали брехнею.

Уряди США, Франції та Великої Британії оприлюднили спільну заяву, у якій назвали "відверто брехливими" твердження Росії про те, що Україна готується використати на своїй території "брудну бомбу". Три країни заявили, що це виглядає як привід для ескалації війни Росією.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що справа Заходу після дзвінків очільника міноборони РФ Сергія Шойгу, вірити чи не вірити інформації про "брудну бомбу".

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24 жовтня на брифінгу в Міноборони Росії начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кіріллов заявив, що метою підриву "брудної бомби" буде звинувачення Росії у застосуванні зброї масового знищення, проведення антиросійської кампанії у світі з метою "підриву довіри до Росії".

"Брудну бомбу" нібито видаватимуть за тактичну ядерну зброю, ядерний заряд малої потужності, аби представити Росію як "ядерного терориста".

Кіріллов додав, без наведення доказів, що Україна нібито намагається отримати ядерну зброю за допомогою Британії.

"Маємо інформацію про контакти офісу президента з представниками Великої Британії щодо питань отримання технологій створення ядерної зброї", - сказав він.

За його словами, Україна може використати радіоактивні речовини з 3 атомних електростанцій, уран, який видобувають на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, радіоактивні відходи з Придніпровського хімічного заводу, технології Харківського фізико-технічного інституту та Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.

Кіріллов також заявив, що у випадку використання "брудної бомби" радіоактивні речовини можуть накрити Польщу, рознесуться атмосферою на дальність 1500 км.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - наголосив Кулеба

Українське керівництво називає заяви російського міноборони брехнею.

"Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - повідомив у твіттері очільник МЗС Дмитро Кулеба 23 жовтня.

24 жовтня Кулеба звернувся до генсека МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби".

"Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - відзначив у твіттер Дмитро Кулеба.

Керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав таке рішення.

Кулеба також провів розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і відзначив, що росіяни можуть шукати можливість, аби звинуватити Україну у використанні забороненої зброї, яку самі мають намір використати.

"Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - відзначив Кулеба.

24 жовтня також відбулась розмова керівників генштабів Росії та Британії, після якої Лондон ще раз заявив, що інформація про нібито плани України використати "брудну бомбу" - неправда.