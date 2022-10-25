Акшата Мурті: хто така дружина нового прем'єра Британії Ріші Сунака

Беккі Мортон

політична кореспондентка BBC

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Прихід Ріші Сунака до влади привернув велику увагу в Індії - і не лише тому, що він перший британський прем'єр-міністр азійського походження.

Його дружина Акшата Мурті є донькою індійського мільярдера Нараяни Мурті, одного з найвідоміших бізнесменів країни, якого називають індійським Біллом Гейтсом.

Спадкоємиця мільярдних статків, Мурті привернула до себе увагу, коли на початку цього року з'ясувалося, що вона має статус резидентки без постійного місця проживання. Тобто їй не потрібно платити жодного податку на свої доходи за межами Британії.

Пізніше вона погодилася платити британські податки зі своїх доходів у інших країнах.

Попри величезне багатство її родини, батьки Мурті мали скромніше походження.

У листі до своєї доньки, опублікованому в збірці 2013 року, її батько згадав, як він почув новину про її народження в Хублі в квітні 1980 року від колеги, оскільки сім'я не могла дозволити собі телефон.

"Ми з твоєю матір'ю тоді були молоді й лише намагалися стати на ноги в кар'єрному плані", - написав він.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Коли їй було лише кілька місяців, Мурті відправили жити до її бабусі та дідуся по лінії батька, оскільки її мати, Судха Мурті, і її батько робили кар'єру в Мумбаї.

Через рік пан Мурті став співзасновником ІТ-компанії Infosys, що згодом зробила його одним із найбагатших людей Індії.

Успішні батьки Мурті прищепили своїм двом дітям розуміння важливості освіті та наполегливої праці.

Пан Мурті казав, що в їхньому домі немає телевізора, щоб був час на "навчання, читання, дискусії та зустрічі з друзями».

Акшата Мурті вивчала економіку та французьку мову в приватному ліберальному коледжі Клермонт МакКенна в Каліфорнії. Потім вона отримала диплом коледжу моди, а потім почала працювати в Deloitte і Unilever і здобувати ступінь MBA в Стенфордському університеті.

Саме в університеті вона зустріла Ріші Сунака. Пара одружилася в 2009 році і народила двох дочок.

42-річна жінка розпочала свою фінансову кар'єру в Каліфорнії, а потім заснувала власну модну торгову марку Akshata Designs, яка випустила свою першу колекцію в 2011 році. Вона розповіла Vogue India, що працювала з художниками у віддалених індійських селах, щоб створити свої дизайни, які мали підкреслити "автентичність, майстерність і захист багатої спадщини".

Однак, як повідомляла Guardian, цей бізнес розвалився протягом трьох років.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акшата Мурті разом з батьками її чоловіка під час літніх перегонів за лідерство консерваторів

Одним із її головних бізнес-інтересів є лондонська гілка компанії Catamaran Ventures, що інвестує в стартапи, яку Мурті та Сунак заснували у 2013 році.

Також Мурті є директоркою Digme Fitness, мережі платних тренажерних залів.

Компанію передали у зовнішнє управління в лютому цього року після того, як її доходи впали під час пандемії Covid-19.

У профілі Мурті в LinkedIn також зазначається, що вона є директоркою компанії New&Lingwood, яка продає елітний чоловічий одяг.

Відповідно до останнього річного звіту компанії, вона володіє 0,9% акцій Infosys, вартість яких оцінюється приблизно в 700 мільйонів фунтів стерлінгів.

Її акції в компанії стали предметом суперечок після вторгнення Росії в Україну, коли фірма опинилася під тиском з метою припинення діяльності у Москві.

У квітні в Infosys повідомили ВВС, що закривають свій офіс у Росії.

У ширшому плані величезні статки подружжя змусили декого засумніватися, чи пан Сунак не надто відірваний від проблем звичайних людей, особливо під час кризи вартості життя.

У минулому партнери деяких прем'єр-міністрів, зокрема чоловік Терези Мей Філіп Мей, трималися подалі від уваги ЗМІ.

Інші, як-от адвокатка з прав людини Чері Блер, яка продовжила свою роботу після того, як її чоловік Тоні Блер став прем'єром, привертали набагато більше уваги. Пані Блер часто потрапляла в заголовки газет завдяки своїй благодійній діяльності та книжковим контрактам.

Поки що пані Мурті, схоже, не шукала уваги ЗМІ, а натомість привертала її попри своє бажання через фінансові справи.

Однак сходження її чоловіка на найвищу посаду в британській політиці означає, що інтерес до неї стане ще більшим.