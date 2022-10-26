Візит Штайнмаєра. Що він дав Україні і яку зброю привіз президент Німеччини

1 година тому

Автор фото, EPA

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше від початку війни відвідав Україну. На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Штайнмаєр пообіцяв найближчим часом передати для потреб ЗСУ додаткову партію систем ППО німецького виробництва.

Мова іде про систему IRIS-T, яка вже працює в Україні. Ще одна надійде незабаром, а ще дві - наступного року.

Додаткові реактивні системи залпового вогню Mars II (аналог HIMARS на гусеничному шасі) та чотири самохідні гаубиці "передадуть Україні оперативно найближчими днями", запевнив Штайнмаєр журналістів на спільній пресконференції за підсумками зустрічі.

Президенти також оголосили про започаткування програми партнерства двох країн на муніципальному рівні. На їхню думку, німецькі муніципалітети ще більше й активніше братимуть участь у відновленні українських міст-побратимів, ніж у рамках нинішньої допомоги, яку надають на федеральному рівні.

Як йдеться у спільній заяві Зеленського та Штайнмаєра, запропонована форма співпраці "закладає основу для спільного майбутнього" і "надсилають Москві чіткий сигнал: ваша війна не зможе нас розділити, вона ще більше зблизить між собою європейців - німців та українців".

Наразі в Україні та Німеччині налічують 107 пар міст-побратимів, з яких близько третини уклали угоди про співпрацю вже після початку війни.

Щоб показати приклад іншим, Штайнмаєр взяв на себе символічне шефство над проєктами розвитку та реконструкції у Чернігівській області, де він побував перед зустріччю з Володимиром Зеленським.

Президент у "бункері"

Перед зустріччю із Зеленським німецького президента повезли на Чернігівщину, щоб показати йому місто Корюківка, нещодавно звільнене від російських військ.

Як повідомляє громадський німецький мовник ARD, Штайнмаєр висловив своє потрясіння побаченими там руйнуваннями та оповідями місцевих жителів. "Все набагато страшніше, ніж ми у Німеччині собі уявляємо", - заявив він за підсумками поїздки.

Під час візиту до Корюківки там спрацювала сирена сповіщення про повітряну тривогу, після чого близько години Штайнмаєру довелося провести в найближчому бомбосховищі.

Корюківка - знакове місце, де під час Другої світової війни нацисти розстріляли 6 тисяч місцевих мешканців та фактично знищили містечко.

Представниця Штайнмаєра Керстін Гаммелін перед візитом написала, що президент Німеччини приїхав до Києва з подвійним посланням: "Моє послання народу України: на Німеччину можна покластися! Ми продовжимо підтримувати Україну: у військовому, політичному, фінансовому та гуманітарному плані. І водночас. я звертаюся до німців удома: давайте ніколи не забувати, що ця війна означає для людей тут! Навіть з урахуванням усіх негараздів, які переживаємо через війну ми в Німеччині - давайте на мить подивимося на неї очима українців".

Штайнмаєр також уточнив, що йдеться про допомогу в якнайшвидшому відновленні зруйнованої інфраструктури, ремонті електромереж, водопроводу, опалення, усуненні вузьких місць у подачі електроенергії.

Автор фото, Кличко Підпис до фото, Віталій Кличко показав місце атаки іранських дронів і загибелі киян у центрі міста

У Києві президент Німеччини також відвідав місце зруйнування іранськими дронами історичного будинку, в якому загинули 5 людей.

Довга дорога до Києва

До Києва Штайнмаєр потрапив із третьої спроби. Перший візит планувався ще у квітні, але його відклала українська сторона через нерішучу та обережну позицію Берліна, яка багатьом у Києві здавалася проросійською.

Більше того, як нагадує Bild, будучи міністром закордонних справ в уряді Ангели Меркель, Штайнмаєр послідовно виступав за дружні відносини з Росією - навіть після анексії Москвою Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі.

Автор фото, Twitter Cerstin Gammelin

Влітку переговори Києва та Берліна відновилися, і до осені Штайнмаєр все ж таки отримав запрошення, врегулювавши розбіжності з Зеленським у ході телефонної розмови. Однак і цей візит, призначений на 20 жовтня, скасували буквально напередодні прильоту - вже німецька сторона - "з міркувань безпеки".

З'ясувалося, що від поїздки президенту рекомендували утриматися одразу три федеральні відомства: МВС Німеччини, МЗС країни та німецькі органи держбезпеки. У результаті до Києва він дістався лише за тиждень.

Агентство Reuters повідомило, що під час перебування в Україні Штайнмаєр засудив те, що він назвав "жорстокою агресивною війною" Росії і сказав, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Автор фото, "Укрзалізниця"

У вівторок удень пресслужба "Укрзалізниці" опублікувала фото з купе поїзда, на якому прибув Штайнмаєр. Навколо букету ірисів у жовтому обгортковому папері, що викликає асоціацію з українським прапором, розкладені листівки із зображенням зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони IRIS-T.

"Концентрація ірисів на фото в купе нашого ранкового дипломатичного поїзда не випадкова: любов до ірисів у нас спільна, що вдієш", - каламбурить пресслужба.

У жовтні Німеччина передала Україні зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM. 14 жовтня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що ЗСУ вже використовують комплекс IRIS-T на півдні країни.

За постачання системи публічно дякував Німеччині президент України Володимир Зеленський.

"Дякую і партнерам - усім, хто допомагає нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька IRIS-Т - це справді ефективна система", - говорив президент у своєму вечірньому зверненні 19 жовтня.

Повідомляли, що в майбутньому Німеччина має намір передати Україні ще три аналогічні комплекси. Втім, їх ще належить побудувати, тобто у розпорядження ЗСУ машини надійдуть не раніше, ніж наступного року.