Мотор Січ - завод, який міг приземлити вертольоти Росії

Діана Куришко

BBC News Україна

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, В'ячеслав Богуслаєв встановив контроль над заводом "Мотор Січ" у 90-х роках

"Завод "Мотор Січ" міг одним махом приземлити всю військову авіацію РФ. Він виробляв і ремонтував двигуни для російських бойових вертольотів" - говорить про важливість заводу з Запоріжжя авіаексперт Валерій Романенко.

Керівника та основного акціонера "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у співпраці з Росією. Його звинувачують у тому, що і після лютого 2022 року завод продавав комплектуючі для бойових вертольотів, які застосовують у війні проти України.

Депутата Верховної Ради кількох скликань і лауреата багатьох державних нагород, у тому числі звання Герой України, відправили до СІЗО на два місяці. Почалися розмови про ймовірність обміну Богуслаєва на українських військовополонених.

Завод "Мотор Січ" він очолює вже понад 30 років. Через це підприємство сперечалися Китай й США.

Завод-гігант

Після розпаду Радянського Союзу завод "Мотор Січ", що займає площу у кілька тисяч квадратних метрів у Запоріжжі, успадкував важливі виробничі потужності.

"Всі гелікоптери вироблялися в Росії, а всі типи двигунів до них - в Україні. Станом на 1991 рік, завдяки "Мотор Січі" Україна була монополістом у цій сфері", - розповідав в ефірі Радіо НВ Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації.

У 12 типах гелікоптерів, які зараз на озброєні РФ, стоїть український двигун ТВ3-117 з "Мотор Січі", говорить експерт.

Цей двигун називали одним з найбільш надійних авіаційних двигунів у світі.

Завод-гігант мав важливе значення в економіці Запоріжжя. У "Мотор Січ" працювало 20 тисяч людей. Але велику кількість працівників останніми роками звільнили через зменшення кількості замовлень.

"Січ" називали стратегічним підприємством для українського ВПК. Там випускали авіаційні двигуни, лопаті для гелікоптерів на основі композитних матеріалів, двигуни крилатих ракет, промислові газотурбінні установки, агротехніку й двигуни для нових українських протикорабельних ракет "Нептун".

Двигунами "Мотор Січі" устатковані й розвідувальні та бойові дрони турецької компанії Bayraktar.

Автор фото, Міноборони Росії

Співпраця з Росією

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"Мотор Січ" десятиліттями випускала і ремонтувала двигуни для російської бойової авіації - ударних вертольотів, таких як Мі-24, Мі-28, Мі-35, багатьох літаків.

Продукції купували десятки країн, проте основним ринком збуту була саме Росія. За даними експертів, щорічно "Мотор Січ" постачала РФ приблизно 230 авіаційних двигунів.

"До приходу до влади Путіна між Україною та Росією йшла тісна кооперація у сфері авіапромисловості. Хтось поставляв одні запчастини, хтось інші, але на початку 2000-х це змінилося. Росіяни хотіли позбутися цієї залежності", - каже Романенко.

Росія спочатку хотіла купити підприємство, але Україна відмовилась. Тоді росіяни почали налагоджувати власне виробництво двигунів.

"Росія замовила й купила у "Мотор Січі", яка на той час вже була приватизована Богуслаєвим, і двигун ТВ3-117, і всю його документацію. Вивчила його і почала виробляти власні ВК-2500", - каже Романенко.

Автор фото, unian

Проте співпраця з РФ не припинялася. "Мотор Січ" продовжувала постачати на російські заводи комплектуючі до двигунів.

"Росія випускає бойові вертольоти К-52, які зараз тероризують нашу передову, і нові моделі вертольотів Мі-8 - там всюди є українські деталі. Завод "Мотор Січ" міг одним махом приземлити всю військову авіацію РФ, якби припинив постачання", - говорить експерт.

Після початку війни на Донбасі прибутки компанії різко скоротилися через втрату російського ринку. Але співпраця запорізького заводу і РФ повністю не припинилася.

"Мотор Січ" і після 2014 року ремонтувала і продавала двигуни для російської бойової авіації.

У 2015 році на заводі визнали, що обслуговували вертолітний парк, яким користувався Володимир Путін.

У 2017 році російська державна корпорація "Ростех" заявила, що має намір купити в українського заводу ще 130 двигунів для вертольотів. І оголосила, що планує припинити такі закупівлі до 2019 року.

Проте вже після арешту Богуслаєва представник "Ростех" в інтерв'ю російському виданню РБК заявив, що кооперації з "Мотор Січчю" не було вже дуже довго, а щодо всіх деталей "провели повне імпортозаміщення".

Куди продавали?

Росія була найбільшим імпортером продукції "Мотор Січ" до 2017 року, пише Forbes з посиланням на дані YouControl.

З 2017 року перше місце зайняв Китай, а частка Росії скоротилась спочатку до 25% з 70%, а з 2018 року - до 3%.

Скандал з Китаєм і США

З 1988 року директором "Мотор Січі" був В'ячеслав Богуслаєв. Згодом він приватизував завод і отримав контроль над більшістю акцій.

Повідомлення про те, що китайці купили акції запорізького підприємства з'явились з 2016 року. Третину своєї продукції завод постачав до США, за даними американського видання Washington Post.

У травні 2017 року тодішній віцепрем'єр Степан Кубів озвучував плани китайської компанії Skyrizon побудувати завод у місті Чунцин, щоб виробляти авіадвигуни за українськими технологіями.

У грудні 2019-го Богуслаєв вперше офіційно підтвердив, що продав акції заводу китайським компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

"Вони (інвестори - Ред.) нам 100 млн доларів дали. Ось це все (збір вертольотів - Ред.) робиться за гроші китайців. Якби цього не було, був би склад металу", - твердив Богуслаєв.

Технології "Мотор Січі" цікаві для Китаю, оскільки країна прагне стати незалежною у виробництві авіадвигунів.

Того ж року проти продажу "Мотор Січі" китайським інвесторам публічно виступили США. У Білому домі вважають, що купівля заводу суттєво підвищить оборонну міць Пекіна.

Автор фото, PRESIDENT.GOV.UA Підпис до фото, Джон Болтон під час візиту до Києва у 2019 році застеріг Україну від співробітництва з Китаєм в оборонній сфері

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон під час візиту до Києва говорив, що Китай вкрав технології американських винищувачів F-35 і подібна крадіжка чекає на Україну.

14 січня 2021 року Штати запровадили санкції проти Skyrizon, яка купила "Мотор Січ".

У Вашингтоні заявили, що китайська компанія та її спроби придбати іноземні військові технології загрожують національній безпеці США, й пов'язали Skyrizon з армією Китаю.

"Поки я президент..."

Україна вирішила не продавати "Мотор Січ" Китаю. У березні 2021-го року Рада нацбезпеки й оборони повернула "Мотор Січ" у власність держави. Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на все майно заводу і на 100% акцій підприємства.

Тоді президент Володимир Зеленський в інтерв'ю HBO обіцяв, що поки він при владі, не дозволить жодній іноземній державі отримати контрольний пакет акцій "Мотор Січі".

"Питання не в Китаї. Ми не маємо права продавати контрольний пакет управління стратегічними оборонними підприємствами України будь-якій країні", - зазначив він.

У 2020 році китайські компанії звернулися до міжнародного арбітражу з позовом до України на 3,5 млрд доларів. Згодом суму позову збільшили.

Автор фото, СБУ

Кримінальні справи

Ще у 2021 році "Мотор Січ" фігурувала у двох розслідуваннях СБУ.

Перше стосувалося можливої диверсійної та підривної діяльності на користь РФ, а друге - можливих порушень законодавства під час первинної приватизації й подальшої незаконної концентрації акцій.

Зараз слідчі СБУ заявляють, що навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продовжував поставляти росіянам двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів.

Утім на самом заводі ці звинувачення відкидають. "Думаю, це все неправда", - заявив у коментарі Forbes колишній голова наглядової ради "Мотор Січ" Анатолій Малиш у відповідь на питання, чи постачає підприємство свою продукцію до РФ.

Коли у серпні 2014 року Україна заборонила експорт до Росії товарів військового та подвійного призначення, постачання "Мотор Січ" до РФ знизилося до нуля, говорить директор зі звʼязків із громадськістю "Мотор Січ" Руслан Пидорич.

Для обходу обмежень на торгівлю з Росією "Мотор Січ" використовувала компанії у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії, заявляють у СБУ. За даними слідчих, попри війну, у березні 2022 року Богуслаєв намагався відправити двигуни до Росії. У травні планував відправити шість.

Служба безпеки оприлюднила записи нібито телефонних розмов Богуслаєва, де він уточнює, через які країни можна оформлювати угоду. Йому пропонують Хорватію, Киргизстан та Казахстан.

"Я до вас відправляю десятками. І все у нас іде, все нормально", - каже нібито Богуслаєв у розмові з представником ПАТ "Росвертоліт" Петром Мотренком.

Автор фото, СБУ

Богуслаєв має звання Героя України, входить в число найбагатших людей країни й десятки років контролює запорізький промисловий гігант. Його вважали одним з найвідоміших і найвпливовіших політиків регіону, називали останнім "червоним директором" України.

У 2006 та 2007 році ставав депутатом парламенту від Партії регіонів, а у 2012 та 2014 роках вигравав вибори у своєму 77 окрузі.

В аудіозаписах розмов Богуслаєва, яку оприлюднила СБУ, політик нібито виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що армії РФ вдасться зупинити контрнаступ ЗСУ.