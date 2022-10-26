Багатший за короля? Що відомо про статки Ріші Сунака та його родини

19 хвилин(и) тому

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Фінансові справи нового британського прем'єр-міністра Ріші Сунака, першого прем'єра азійського походження, та його сім'ї привертають пильну увагу.

Оскільки новий прем'єр-міністр має давати раду кризі вартості життя у Британії, дехто сумнівається, чи така багата людина не буде відірваною від звичайних людей, ухвалюючи важкі економічні рішення.

Однак він наполягає, що є правильною людиною для цієї посади, й обіцяє служити з "чесністю та скромністю", "працювати день у день, щоб служити британському народу".

Тож що відомо про Ріші Сунака та багатство його родини, і чи це має значення?

"Багатший за короля"?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Король Чарльз III прийняв присягу Сунака як прем'єр-міністра Британії

Коли король Чарльз III приймав присягу Сунака як прем'єр-міністра Британії, багато людей у соціальних мережах коментували їхнє багатство.

Сунак не розголошує свої статки.

Але згідно зі списком багатіїв Sunday Times, колишній банкір Сунак і його дружина-спадкоємиця індійської технологічної компанії Акшата Мурті мають статки близько 830 млн доларів.

пПопри те, що новий король успадкує значну частину статків своєї матері, варто зазначити, що перед смертю королева Єлизавета II мала приблизно 420 мільйонів доларів - згідно з тим самим списком.

Дружина Сунака Акшата Мурті

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Інтерес до статків Сунака та фінансових справ його дружини з'явився ще у квітні 2022 року.

Акшата Мурті оголосила, що почне платити британські податки зі своїх доходів за кордоном, щоб зменшити політичний тиск на свого чоловіка.

Це сталося в той час, коли пан Сунак, тодішній міністр фінансів Великої Британії, звернувся до радника прем'єр-міністра з етики через заяви опозиції, що він не розкриває свої податкові справи.

Він сказав, що впевнений, що дотримується всіх правил, але лейбористи заявили, що до нього все ще є запитання.

Кар'єра Ріші Сунака

Автор фото, Conservative Party Підпис до фото, Сунак став членом парламенту від Річмонда в Північному Йоркширі в 2015 році

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Сунак народився в Саутгемптоні в 1980 році в родині індійців, які емігрували зі Східної Африки. Його батько був лікарем загальної практики, а мати керувала власною аптекою.

Здобувши освіту в приватній школі-пансіоні Вінчестерського коледжу та працюючи офіціантом у кафе в Саутгемптоні під час літніх канікул, він вивчав політику, філософію та економіку в Оксфордському університеті, де здобув ступінь з відзнакою. Пізніше він здобув ступінь магістра ділового адміністрування (MBA) у Стенфордському університеті в Каліфорнії, де познайомився з Мурті.

З 2001 по 2004 рік Сунак був аналітиком інвестиційного банку Goldman Sachs, а пізніше був партнером у двох хедж-фондах.

У 2015 році він став членом парламенту від Річмонда в Північному Йоркширі та обіймав посаду молодшого міністра в уряді колишньої прем'єр-міністерки Терези Мей.

Після цього її наступник Борис Джонсон призначив його головним секретарем казначейства, а в лютому 2020 року його підвищили до міністра фінансів.

Зарплата

Автор фото, HM Treasury

Як прем'єр-міністр Сунак має право на річну зарплату в розмірі близько 185 тисяч доларів.

Заробіток прем'єр-міністра складається з двох різних виплат - однієї за найвищу посаду та іншої як обраного члена парламенту.

Урядова зарплата Сунака як члена парламенту та колишнього міністра фінансів становила близько 171 640 доларів.

Будучи прем'єр-міністром, він також отримуватиме щорічну платню в розмірі до 130 160 доларів на рік для покриття витрат, пов'язаних з виконанням державних обов'язків.

Звичайній людині це здається великими грошима - але це менше порівняно з деякими іншими світовими лідерами, такими як президент США, який має право на річну зарплату в розмірі 400 000 доларів США.

Особисті статки, сліпі трасти та активи

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сунак та Мурті мають двох доньок

Але перед тим, як прийти в політику, Ріші Сунак був партнером у двох високоприбуткових хедж-фондах і зараз вважається одним із найбагатших парламентарів Британії.

За даними The Times, "у середині двадцятих він був мультимільйонером", але він ніколи публічно не коментував свої статки.

Раніше лейбористи його критикували за те, що він пожертвував понад 100 000 фунтів стерлінгів своїй колишній школі для фінансування стипендій для дітей, які не могли собі дозволити її відвідувати.

Лейбористи поставили низку запитань щодо його фінансів, зокрема, чи отримував Сунак вигоду від використання офшорів?

The Independent припустила, що так і було, опублікувавши інформацію про те, що він значився бенефіціаром офшорних трастів на Британських Віргінських і Кайманових островах у 2020 році. Представник Сунака сказав, що вони "не визнають" претензій.

Політики у Великій Британії, які мають портфелі акцій та інвестиції, зазвичай створюють "сліпі трасти", коли обіймають державні посади. Це дозволяє їм продовжувати отримувати дохід від своїх інвестицій, не знаючи, куди вкладені гроші.

Мета полягає в тому, щоб усунути потенційні конфлікти інтересів, коли вони ухвалюють рішення щодо економічної політики, які можуть принести їм більше грошей, але ця практика є суперечливою.

Сунак зазначив сліпі трасти у Списку інтересів міністрів.

Він заснував свій трест у 2019 році, коли його підвищили до найвищої посади після міністра фінансів Саджида Джавіда.

Лейбористи кажуть, що Сунак є першим міністром, який зареєстрував частку в інвестиційному фонді з моменту створення списку міністерських інтересів, і поставили під сумнів, чи можна дозволяти такі домовленості.

Опозиційна партія закликала Сунака опублікувати деталі того, що міститься в довірчій власності, і повідомити, чи отримував він оновлену інформацію про те, наскільки добре йдуть справи з інвестиціями, відколи він став канцлером у лютому 2020 року.

У Міністерстві фінансів заявили, що пан Сунак "точно дотримувався міністерського кодексу".

Колишня прем'єр-міністерка Тереза ​​Мей мала сліпий траст, але в 2016 році її попередник Девід Кемерон сказав депутатам, що вважає "простішим і зрозумілішим просто продати все", а не створювати траст до вступу на посаду.

Відомо, що Сунаки мають багато нерухомості.

У 2015 році вони купили маєток, який входить до переліку пам'яток, за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів у селищі Кірбі-Сігстон у його виборчому окрузі в Річмонді.

Таунхаус із п'ятьма спальнями в Південному Кенсінгтоні в Лондов, який, як свідчать записи, під час останнього продажу у 2010 році коштував 4,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Подружжя також має квартиру в Південному Кенсінгтоні та пентхаус із видом на Тихий океан у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Сунак раніше використовував квартиру на Даунінг-стріт, за гроші платників податків, і особняк у Бакінгемширі.

Як прем'єр-міністр тепер він може переїхати на Даунінг-стріт, 10.

Кар'єра і сімейні статки Акшати Мурти

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Акшата Мурті є спадкоємицею мільярдів

Спадкоємиця багатомільярдних статків, пані Мурті народилася в успішній індійській родині з хистом до підприємництва.

Незабаром після її народження в 1980 році її відправили жити до дідуся і бабусі по батьківській лінії, оскільки її мати, Судха Мурті, і батько, Нараяна Мурті, будували свою кар'єру в Мумбаї.

Через рік пан Мурті став співзасновником ІТ-компанії Infosys, що згодом зробила його одним із найбагатших людей Індії.

Акшата Мурті вивчала економіку та французьку мову в приватному ліберальному коледжі Клермонт МакКенна в Каліфорнії. Потім вона отримала диплом коледжу моди, а потім почала працювати в Deloitte і Unilever і здобувати ступінь MBA в Стенфордському університеті.

Саме в університеті вона зустріла Ріші Сунака. Пара одружилася в 2009 році і народила двох дочок.

Під головуванням пана Мурті Infosys стала однією з найбільших компаній в Індії. Зараз вона працює приблизно в 50 країнах, включно з Британією, де має контракти з державним сектором.

Штаб-квартира компанії розташована в Бангалорі, а доходи компанії склали понад 11,8 мільярда доларів у 2019 році, 12,8 мільярда доларів у 2020 році та 13,5 мільярдів доларів у 2021 році.

Пан Мурті залишив посаду голови правління в 2011 році, але продовжує мати міноритарну частку в компанії. Згідно з останнім річним звітом компанії, йому належить 0,39% її акцій.

Він працював у радах компаній по всьому світу, включно з транснаціональними банками HSBC та ICIC. Він також є головою Catamaran Ventures, інвестиційної компанії, яка управляє активами понад 1 мільярд доларів.

За оцінками Forbes, його статки становили 4,98 мільярда доларів.

Його дружина Судха є головою Infosys Foundation, некомерційної організації, яка підтримує благодійні ініціативи. Вона найбільш відома своєю філантропією та письменництвом, зокрема її романом Dollar Bahu ("Доларова невістка"), який був екранізований як телесеріал.

Акції Infosys

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Нараяна Мурті - один із найбагатших бізнесменів Індії

Частка пані Мурті в Infosys стала предметом суперечок щодо її діяльності в Росії після вторгнення в Україну. Фірма повідомила BBC, що закриває свій офіс у Росії.

Але гроші, які вона заробляє на своїх акціях, знову стали об'єктом уваги, коли вона підтвердила свій статус резидентки без постійного місця проживання.

Останній річний звіт Infosys показує, що пані Мурті належить 0,9% акцій Infosys. Вартість її частки коливається, але оцінюється приблизно в 792 млн доларів.

Вона отримує щорічні дивіденди на акції, які минулого року склали близько 13,1 мільйона доларів . У майбутньому вона сплачуватиме податок з цього доходу у Британії.

Catamaran Ventures UK

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У Великій Британії одним із її головних бізнес-інтересів є лондонська філія Catamaran Ventures, яка інвестує в стартапи.

У профілі Мурті в Linkedin ідеться, що компанія звертає увагу на "британські бренди, яким для стратегічного розвитку потрібен капітал, досвід управління та мережеві партнери".

Вона та Сунак заснували компанію в 2013 році. Канцлер пішов з посади директора в 2015 році, коли став членом парламенту, а через рік його дружина стала мажоритарною акціонеркою.

У 2020 році Catamaran Ventures UK вказала вартість своїх інвестицій у 3,96 мільйона доларів США , порівняно з 1,7 мільйона доларів у 2019 році.

Інші британські компанії

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Мурті також була пов'язана з кількома іншими компаніями у Британії.

Також Мурті є директоркою Digme Fitness, мережі платних тренажерних залів.

Компанію передали у зовнішнє управління в лютому цього року після того, як її доходи впали під час пандемії Covid-19. Пані Мурті належало 4,4% компанії, яка винна кредиторам, зокрема податковій і митній службам, мільйони фунтів.

У профілі Мурті в LinkedIn також зазначається, що вона є директоркою компанії New&Lingwood, яка продає елітний чоловічий одяг, зокрема шовкові піжами вартістю сотні фунтів.