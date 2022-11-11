Чи змінює Росія демографічну ситуацію в Україні?

Світлана Дорош

ВВС News Україна

1 година тому

Автор фото, AFP

Американський Інститут вивчення війни, а також українські правозахисники вважають, що Росія намагається змінити демографічну ситуацію на окупованих українських територіях, а подекуди вчиняє етнічні чистки корінного населення.

Ознаками, що призводять до демографічних змін, американські дослідники називають депортацію громадян України, включно з дітьми, з окупованих територій Донецької Луганської, Херсонської і Запорізької областей, заяви посадових осіб Росії про те, що в окуповані міста влада РФ планує переселити жителів російських регіонів, прихильних до кремлівської влади.

Водночас в Інституті демографії та соціальних досліджень прогнозують значні зміни загальної демографічної картини України внаслідок війни.

"Демографічний інжиніринг"

"Терористи-загарбники херсонських земель вже не приховують, що так звана "евакуація" - це депортація, - пише у фейсбук заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. - Людей відправляють не до більш-менш спокійних населених пунктів лівого берега - узбережжя Чорного моря, а до Росії. Причому Краснодарський край у цій "подорожі" в один кінець - лише проміжний пункт".

Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко розповідає, що окупаційна влада пропонує жителям міста виїжджати до Криму, Ставропольського чи Краснодарського краю Росії, а російські військові заселяються до будинків місцевих жителів і до будівель бюджетних установ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За час війни до Росії вивезено тисячі дітей

Віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснуллін в середині жовтня повідомляв, що вже "кілька тисяч дітей" з Херсонської області перебувають на території Росії, "відпочивають в будинках відпочинку, дитячих таборах".

Мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що росіяни вивезли з тимчасово окупованих Енергодара та Кам'янки у Запорізькій області 300 українських дітей у РФ та Крим і такі плани мають стосовно Мелітополя.

Це лише кілька фактів із хронології останніх подій, що відбуваються на Херсонщині і на Запоріжжі.

Юристка Регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська вважає, що Росія декларує міжнародне гуманітарне право, здійснюючи "евакуацію", проте її дії не підпадають під міжнародні конвенції і по суті вони є депортацією.

"РФ сама створила умови для такої "евакуації", захопивши чужу територію, визнавши її мешканців громадянами Росії. Окрім того, евакуація на територію країни-агресора також є злочином відповідно до Женевських конвенцій 1949 року", - каже вона.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мелітополь окупований Росією з початку війни. Десятки тисяч людей втекли звідти

"Генерується відтік населення з окупованих територій і водночас стимулюється прибуття на них росіян. Це військові, це особи, які здійснюють управління територіями. Це медики і освітяни. Нам відомі факти, коли військові і чиновники приїздили на окуповані території разом із сім'ями", - розповідає Катерина Рашевська ВВС News Україна.

Примусове переміщення, надання російських паспортів, насильство і залякування неросійських етнічних груп, розграбування матеріальної культурної спадщини - це все зміни демографічної ситуації на окупованих територіях таким чином, аби тих, хто не визнає окупацію, поменшало, наголошує правозахисниця.

Катерина Рашевська називає такі дії "демографічним інжинірингом" Росії, тобто набором різних методів і засобів досягнення своїх цілей. І каже, що ці методи нічим не відрізняються від тих, які Росія застосовувала у Криму, починаючи з 2014 року.

Експерти американського Інституту вивчення війни доходять висновку, що у таких діях є ознаки етнічних чисток і посилаються на міжнародні конвенції, в яких етнічною чисткою називається "надання певній території етнічної гомогенності з допомогою сили або залякування, з метою переміщення певних осіб та груп з цієї території".

Автор фото, Reuters

Повторення "кримського сценарію"

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За останні вісім років після анексії з Криму вимушено виїхало від 60 до 100 тисяч людей, переважно нелояльних до російської влади. З них щонайменше 30 тисяч - це кримські татари.

Натомість з різних регіонів Росії - за різними даними - на постійне місце проживання у Крим в'їхало від 600 тисяч до одного мільйона росіян, каже лідер меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він наголошує, що це суттєво змінило етнічний склад у Криму і демографічну ситуацію загалом.

"Відбулася штучна заміна населення у Криму. Ідеться про вичавлювання, витіснення кримських татар, етнічних українців, які не сприймають окупацію. Водночас з'явилася величезна кількість новоприбулих з Росії, які домінують на півострові", - каже Рефат Чубаров в інтерв'ю ВВС News Україна.

Він нагадує, що станом на 2013 рік у Криму жило 13% кримських татар, 25% етнічних українців і 58-59% - етнічних росіян.

За його словами, впродовж останнього року виїзд людей з Криму збільшився.

Підпис до фото, Черга на прикордонному пункті у Казахстані, куди тікали кримські татари

"А оголошення Путіним мобілізації у вересні призвело до "вибуху": у першу чергу чоловіки призовного віку почали залишати Крим. Вони розуміли жахіття, у якому вони могли опинитися: їх би змусили стати зі зброєю проти своїх же співгромадян", - каже він.

Рефат Чубаров вважає, що загалом впродовж війни до Казахстану, Узбекистану та до інших країн виїхало не менше ніж п'ять тисяч кримських татар.

"Для нас це велика цифра, зважаючи на те, скільки виїхало після анексії і скільки взагалі кримських татар є у Криму", - каже він ВВС News Україна.

"І це жахливо, у людей немає вибору", - ділиться з ВВС News Україна кримчанка Асіє (ім'я змінене у цілях безпеки).

"Більшість кримських татар весь час мали проукраїнську позицію, з 2014 року чекали, коли Крим буде звільнений. І вони опиняються у ситуації, коли ти абсолютно не підтримуєш Росію і ганебну війну, а тобі загрожує призов до армії країни-агресора, наступниці СРСР, який депортував твій народ у минулому столітті, вчинивши геноцид", - додає вона.

Асіє, у якої батьки живуть поблизу Сімферополя, розповідає, що брат й багато знайомих змушені були тікати до Казахстану.

Підпис до фото, Безіменні могили поблизу Маріуполя

Скільки житиме в Україні після війни

Депортації і вимушені втечі з окупованих територій матимуть наслідком зміну демографічного складу в Україні. Але не тільки ці трагічні події призведуть до цього.

Як каже директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, скорочення чисельності населення прогнозувалося і раніше, але внаслідок війни ці прогнози погіршуватимуться.

"Ми побачимо і скорочення середньої тривалості життя, і збільшення смертності. Народжуваність також зменшиться, і це буде помітно вже у 2023 році", - заявляла Елла Лібанова, спілкуючись з журналістами в Українському кризовому медіацентрі.

Автор фото, УВКБ ООН Підпис до фото, Дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців свідчать, що на початок листопада 2022 року до Росії було переміщено понад 2,8 млн українців

Ще один фактор зміни демографічної ситуації - міграція. Лише до країн Європи виїхало 6-7 млн українців.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє, що до Росії примусово чи добровільно переїхало понад 2,8 млн жителів України. Ці цифри приблизні, оскільки фіксують лише перетинання україно-російського кордону і не враховують, куди далі переміщуються люди. Частина з них може потрапляти і в "російську" статистику, і в статистику виїзду у європейські країни.

За словами Елли Лібанової, чим довше триватиме війна, тим тих, хто захоче повернутися в Україну з-за кордону, меншатиме.

Водночас науковиця вважає, що якщо війна закінчиться перемогою України швидко, і економічна ситуація буде сприятливою, є надії на їхнє повернення. Вона також прогнозує, що принаймні половина з 3-3,5 мільйонів українських заробітчан, які працюють за кордоном не один рік, також повернуться.

Елла Лібанова вважає, що сьогодні чисельність населення України становить 34-35 мільйонів людей.

Про те, скільки людей житиме в Україні після війни, науковці казати не беруться.