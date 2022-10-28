"У нас буде бійня, ми готові". Хто залишається та хто їде з Херсона

Анастасія Лотарева, Катерина Седлярова

ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Евакуація", оголошена окупаційною владою Херсона та Херсонської області

Окупаційна влада Херсона оголосила "евакуацію", тисячі людей перевозять з правого берега Дніпра на лівий. Українська армія заявляє, що Україна "рухає лінію фронту". ВВС розповідає, що зараз відбувається у місті.

Вранці 25 жовтня херсонець Андрій (ім'я змінено з метою його безпеки) вийшов з дому, щоб купити сигарети та "подивитися на *** [вкрадений] пам'ятник". Від його будинку до проспекту Ушакова, де перед Херсонською державною морською академією стояв пам'ятник радянських часів адміралу Федору Ушакову, йти приблизно 15 хвилин.

Дорогою Андрій спробував зайти в один магазин, інший - вони були зачинені. Цигарки йому вдалося купити "з рук у бабусі" - на пачку пішла 500-рублева купюра. Запас рублів, за словами Андрія, у нього невеликий. "Але щось таке почуття, що далі обійдемося без покупок", - пише він.

На вході в моракадемію стояли двоє людей у ​​цивільному, але зі зброєю, і троє в балаклавах та чорному одязі без розпізнавальних знаків.

Від пам'ятника Ушакову залишився лише постамент.

"Збирайся, як назавжди"

Повідомлення про те, що росіяни вивезли радянські пам'ятники полководцю Олександру Суворову та Федору Ушакову, почали розповсюджуватись у місцевих інтернет-спільнотах. Майже одразу це підтвердили в окупаційній адміністрації. Так званий "заступник голови ВЦА" Кирило Стремоусов сказав, що "пам'ятники евакуйовані з Херсона через загрозу ушкодження під час обстрілів або терактів".

Міністр культури України Олександр Ткаченко саркастично назвав це "жестом доброї волі".

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"Тікаючи з Херсона, росіяни прихопили із собою пам'ятники Суворову та Ушакову. Дякую, звичайно, за підтримку нашого процесу боротьби з наслідками русифікації, але ці питання законним чином мають вирішувати місцеві органи української влади", - заявив він.

Також із міста вивезли пам'ятник князю Григорію Потьомкіну-Таврійському, якого вважають засновником Херсона. Російські телеграм-канали повідомляють, що з міста вивезли і прах Потьомкіна. Він був похований у Свято-Катерининському соборі УПЦ МП у Херсоні, під мармуровою підлогою.

Про підготовку евакуації окупаційної адміністрації та мешканців Херсонської області джерело ВВС в російському силовому відомстві повідомляло ще 15 вересня, до "референдуму" про вступ захоплених територій до Росії. Тоді ж це підтвердила і одна зі співробітниць "військово-цивільної адміністрації", яка попросила не називати її імені з міркувань безпеки.

За її словами, співробітникам "ВЦА" дали команду "готуватися до відрядження до Криму одразу після референдуму". На запитання, чи надовго "відрядження", начальник відповів: "Збирайся, як назавжди". Жінка разом із дитиною виїхала до анексованого Криму 12 жовтня і зараз мешкає в одному з кримських санаторіїв. Її чоловікові, який працює у сфері ЖКГ, евакуюватися не дозволили. Зв'язок з ним вкрай уривчастий.

Жінка не вірить, що їй вдасться повернутися до рідного міста.

"Вони кажуть, що судитимуть цих, посібників. Гуманітарку взяв - колаборант! Працював у "комуналці" - колаборант! Я папірці носила - сідай, будь ласка, на 20 років за колабораціонізмом!" - плутано перераховує вона.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Жителі Херсона на лівому березі Дніпра, в окупованому російською армією місті Олешки

Російське видання "Настоящее время" на основі офіційного реєстру розповідає, що до 21 жовтня на всій території України порушили близько двох тисяч кримінальних справ про колабораціонізм, винесли понад сто вироків. У 111 із 116 доступних для аналізу вироків зазначено, що засуджені отримали як покарання "позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" без обмеження волі.

Максимальний термін за кримінальним кодексом України за співпрацю з ворогом для забезпечення його інтересів та заподіяння шкоди власній державі - 15 років. Найбільший термін отримала мешканка Лисичанська за звинуваченням у допомозі противнику у коригуванні вогню - 12 років.

У березні 2022 року у кримінальному кодексі України передбачили кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність.

Отримання гуманітарної допомоги жодним чином під це визначення не підпадає.

В кодексі йдеться, що "добровільне зайняття громадянином України посади, не пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора", карається позбавленням волі на 10-15 років.

"Організоване переміщення"

18 жовтня призначений Москвою "голова" анексованої Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про "організоване переміщення" цивільного населення кількох муніципалітетів із правого на лівий берег Дніпра. Сам Херсон не вивозили - Сальдо закликав "не слухати панікерів".

Але вже за чотири дні, 22 жовтня, "військово-цивільна адміністрація" зажадала від жителів Херсона "негайно покинути місто" і сказала, що жителі Херсона мають потрапити на лівий берег Дніпра "вже сьогодні". Скільки людей виїхало до цього, достеменно невідомо.

"У нас чудова обстановка, йде війна", - іронізує 75-річний Михайло, житель Херсона, який живе у самому його центрі на правому березі Дніпра. Він просить не називати його імені з метою безпеки і одразу стирає повідомлення в месенджері після прочитання. Михайло прожив у Херсоні всі місяці окупації та каже, що телефони часто перевіряють та прослуховують - "можу потрапити до катівні в підвалі".

"Закрили банки, пенсійний фонд, паспортний стіл, усі держструктури, комуналку, ввезення-вивезення [продуктів]. У місті перевдягнена Росгвардія, інші сидять і чекають смерті в окопах, прикривають відступ і виведення техніки, де їх херачать", - додає Михайло. За його словами, у будинку, де він живе, три під'їзди та понад сто квартир - з них залишилося "менше двадцяти людей".

Усі, хто міг, поїхали раніше - у західні області України, Європу та Росію. Є й ті, хто їде зараз. Сам Михайло залишати місто не збирається: "У нас буде бійня, ми готові. Сьогодні з двома мужиками займався нашим укриттям - підвалом. Нам би хоч тиждень вистояти, хоча ми і так Переможці".

Ще одна співрозмовниця ВВС, 40-річна Марія, яка також попросила не називати свого імені, підтверджує, що місто зовсім спорожніло. Вона живе у хрущовці у Шуменському мікрорайоні Херсона.

"Я залишилася сама", - просто каже вона. Більшість сусідів з під'їзду виїхали в попередні місяці окупації, останні дві родини переїхали до Криму минулого тижня.

"Кажуть, даватимуть сертифікати на житло якісь у рашку, мені це не потрібно, чекатиму наших. Знаєте, коли у [Другу світову] війну місто звільняли - до фашистів все одно не бігли".

Джерело заробітку Марія втратила кілька місяців тому, зараз живе "на крупах" і каже, що каші та макарони привчилася їсти навіть її кішка.

У Росії у Марії живе рідна сестра, яка переїхала десять років тому. Вони не спілкувалися з березня - сестра підтримує дії Росії.

"Місто заблоковане, в Україну не виїхати, а в Росії мені робити нічого", - каже херсонець Андрій. Він сподівається, що місто звільнять швидко, хоча одразу додає, що в це не вірить. Він боїться підриву греблі Каховської ГЕС. На питання, хто її може підірвати, відповідає: "Це обіцяють зробити всі, хтось та підірве і нас затопить **** [зовсім]".

Гребля

Представник окупаційної адміністрації Сальдо стверджує, що Україна має намір підірвати греблю Каховської ГЕС та закрити в'їзд на західну частину області на 7 днів. Останні два тижні Росія та Україна взаємно звинувачують одна одну в підготовці підриву греблі. Голова ГУР України Кирило Буданов говорив, що якщо росіяни зруйнують дамбу, то втратять можливість подачі води до Криму і унеможливлять існування Запорізької АЕС, бо ці об'єкти пов'язані між собою.

24 жовтня Кирило Стремоусов опублікував відео, на якому видно наслідки обстрілів Каховської ГЕС - він стверджує, що це зробили Збройні сили України. Київ наполягає, що збройні сили України не ведуть обстріл цивільних споруд та об'єктів.

Того ж дня Стремоусов сказав, що Херсон "ніхто не здає і здавати не збирається". Схожий оптимізм він висловлював і раніше, наприклад, 30 серпня заявив у відеозверненні, що Херсону нічого не загрожує. Тоді з'ясувалося, що відео Стремоусов записав у Воронежі.

Міські та українські канали повідомляють, що і зараз Стремоусов перебуває не в Херсоні, як і самопроголошений голова області Володимир Сальдо. У серпні Сальдо теж виїжджав до Росії - спочатку він потрапив до кримської лікарні в стані медикаментозної коми, потім його лікували у НДІ Скліфосовського у Москві.

Його нинішнє місце перебування не розкривається з міркувань безпеки. За останні місяці у частково окупованих Запорізькій та Херсонських областях підірвали чи спробували підірвати кількох чиновників окупаційної адміністрації. Співрозмовник ВВС у російських силових структурах, який кілька разів їздив у відрядження до Херсона з Москви "для забезпечення безпеки", говорить про "десятки українських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп - Ред.), що діють в області".

Офіційна українська влада, зокрема радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, говорить про "роботу українських партизанів, проведену спільно зі збройними силами України".

Про ситуацію в Херсоні висловлювалися деякі російські чиновники та військові. Новий командувач "спеціальної військової операції" в Україні генерал Сергій Суровікін обіцяв ухвалення "непростих рішень" щодо Херсона.

Російський міністр освіти Сергій Кравцов порадив вчителям Херсонської області переїхати на лівий берег, до Криму чи Краснодарського краю. "Це ненадовго", - пообіцяв міністр. Так званий "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов пообіцяв жителям Херсона російське громадянство, сертифікат на купівлю нового житла та 100 тисяч рублів кожному.

Автор фото, STRINGER/AFP via Getty Images Підпис до фото, Жителька Херсона у кримському селищі Джанкой

Ще одна співрозмовниця ВВС, 60-річна Ірина (попросила не вказувати її прізвище), яка вже тиждень із двома онуками-підлітками живе в санаторії в Краснодарському краї, розповідає, що про конкретні заходи допомоги "поки що не йдеться".

Її окремо хвилює питання російського громадянства, але поки що не вдалося навіть записати дітей до місцевої школи: за словами Ірини, найближча до санаторію школа відмовилася приймати старшокласників без офіційних документів "через розбіжності програм". За її словами, викладання за російською програмою у Херсоні так і не розпочалося у повному обсязі - її онуки займалися дистанційно з українськими вчителями.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жителька Херсона у готелі у кримському Джанкої

Ірина думала залишитися в Росії - дочка, мати її онуків, все ще перебуває у Херсоні, сама вона та діти не надто добре знають іноземні мови. Але у розмові вона запитує контакти волонтерів, які "допомагають українцям виїжджати на Захід".

"Перестали ходити в спортзали та ресторани"

За оцінками Кирила Стремоусова, приблизно 50-60 тисяч жителів Херсона будуть евакуйовані на лівий берег та в інші регіони Росії, а з початку "евакуації" правий берег Херсона залишили трохи понад 22 тисячі жителів. Але заступник голови міста Роман Головня стверджує, що на інший бік Дніпра поїхали лише 5-6 тисяч людей.

"Я думаю, що близько 100 тисяч мешканців залишилося в місті. Основна частина виїхала на підконтрольну Україні територію, - розповів він ВВС. - Ті, хто співпрацював із російськими окупантами, отримав паспорти або просто заляканий, виїхали з цією так званою евакуацією. Частина населення виїхала в область, у сільські райони лівобережної області, частина поїхала в морські райони, туди, де можна оселитися і в безпеці, як вони вважають, чекати - між Генічеськом та Херсоном".

"Там [у Херсоні] відбувається тотальне мародерство. Вивозять у бік Криму все - від офісних стільців із банків до холодильників із продуктових магазинів, - стверджує він. - Немає мобільного зв'язку, інтернету, обрізають дроти, кабелі, шкодять. Є проблеми з водою, електрикою, у магазинах полиці порожні".

За повідомленнями від мешканців міста, розповідає Головня, "два тижні тому співробітники ФСБ та Росгвардії стали рідше ходити до ресторанів і зовсім перестали ходити до спортзалів. На вулицях міста поменшало машин із символікою російської армії - літерами Z та V. Вони стали відбирати автомобілі у місцевих жителів. Ті, хто ходив у формі, переодяглися в цивільне".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські солдати у районі Великої Олександрівки (Херсонська область). Контроль України над нею відновили 21 жовтня після контратаки ЗСУ

Глава ГУР України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді" розповідав, що "виводять "Промзв'язокбанк" та інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Повідомляється, що вже не скрізь на Херсонщині приймають російські рублі".

Буданов пояснював дії окупаційної влади інформаційною кампанією, в якій використовуються повідомлення про турботу про людей. "Тобто створюють ілюзію того, що все зникло. Водночас вони, навпаки, заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони".

"Якщо пережила окупацію, то звільнення точно переживу"

Наразі "евакуація" охочих триває. З правого на лівий берег Дніпра людей перевозять безкоштовні пороми - кілька рейсів на день. Людям допомагають волонтери - переважно з Криму, кажуть місцеві жителі, які виїхали з міста. Ще можна перебратися катером - за повідомленнями державних російських медіа, за 250 рублів.

Ірина, яка має труднощі з пересуванням через здоров'я, підтверджує, що волонтери "дуже допомагають, дають воду, їжу, мені знайшли де посидіти". За катер вона платити не стала - каже, що попросили не 250 рублів, а 1500 - за неї та кожного з її двох онуків. Таких грошей вона не мала.

Ще один шлях - Антонівський міст. Офіційно точка евакуації - Річморпорт, а мостом, каже Ірина, "їздять люди особливі", не уточнюючи, що це означає. Міст регулярно обстрілюють: 21 жовтня Стремоусов повідомив, що ввечері 20 жовтня українська сторона "обстріляла Антонівський міст, яким йшла колона цивільних автомобілів і машина з журналістами". Загинули четверо людей, зокрема Олег Клоков, який колись працював на державному російському каналі Russia Today, а зараз на місцевому проросійському каналі "Таврія".

ВСУ підтвердили обстріл, але речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила: "Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, тому що це комендантська година, і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто може її порушити. Цивільних там не було".

Херсонець Михайло каже, що обстріли тривають постійно: "Чути цілодобово, іноді поруч, навіть будинки стрибають. Сьогодні з другом сидів на Суворова на лавці з людиною. Над головою, не видно де, ППО збило крилату ракету. Осколки впали в районі ХБК (бавовняного комбінату - Ред.), у нас струснуло чотири будинки, прямо підстрибнули - а це навіть не влучання".

Михайло сподівається на свій підвал. Марія каже, що залишатиметься у своїй квартирі у будь-якому разі: "Якщо вб'є - то краще у своєму ліжку, ніж під усім будинком лежати. Але я думаю, що якщо пережила окупацію, то звільнення точно переживу".