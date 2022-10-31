Чи можуть вибори в США змінити хід війни в Україні?

Бернд Дебюсман-мол. і Х'юго Бачега

BBC News, Вашингтон і Київ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український військовий біля установки HIMARS

Попередження високопосадових республіканців про те, що вони можуть скоротити допомогу Україні, якщо отримають контроль над Конгресом, привернуло додаткову увагу до майбутнього голосування. Але чи дійсно щось зміниться?

Міністерство оборони України опублікувало відео, яке супроводжує саундтрек американського хевіметал-гурту Metallica, де зображений один зі знакових образів війни з Росією.

На ньому видно вогняну смугу ракети американського виробництва, яка летить угору, а потім вогненну кулю, що освітлює нічне небо, коли вона влучає в ціль.

Ця зброя, відома як високомобільна артилерійська ракетна система, або HIMARS - одна з 18, наразі переданих Україні США. Це частина величезного пакета допомоги на 52 мільярди доларів, що вдвічі перевищує допомогу усіх інших країн разом узятих.

Військові експерти та український уряд кажуть, що ця підтримка була життєво важливою для їхньої місії.

"Українці були б розгромлені без цього, - сказав Марк Канчіан, колишній полковник морської піхоти США та експерт з питань оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Але тепер щодо цієї підтримки почали виникати сумніви. Деякі законодавці-республіканці поставили її сумнів, оскільки американці стикаються зі зростанням цін.

Що сказали республіканці про допомогу Україні?

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У жовтні лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті - головний республіканець у Палаті представників - припустив, що контрольований республіканцями Конгрес не буде схильний давати "карт-бланш" на допомогу Україні.

"Я думаю, що люди зіткнуться з рецесією, і вони не збираються давати карт-бланш Україні", - сказав він Punchbowl News.

Наразі його партія є фаворитом у боротьбі за контроль над Палатою представників, нижньою палатою Конгресу, яка ініціює всі резолюції про витрати, згідно з Конституцією США. На посаді спікера Маккарті вирішуватиме, які законопроєкти виносяться на голосування.

Інші республіканці висловлювали схожі сумніви. У травні, наприклад, сенатор від Міссурі Джош Гоулі заявив, що допомога Україні "не в інтересах Америки" і "дає можливість Європі розгулятися".

Ці коментарі, схоже, унаочнили розбіжності в партії, й колишній віцепрезидент Майк Пенс різко засудив "апологетів" Путіна та членів його власної партії, які "протиставили нас усьому світу".

Подібним чином лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Білий дім збільшити допомогу Україні, заявивши, що США повинні "робити більше, щоб забезпечити інструменти, необхідні Україні для перешкоджання російській агресії".

Примітно, що лише республіканці - 57 у Палаті представників і 11 у Сенаті - навесні проголосували проти пакета допомоги Україні на суму 40 мільйонів доларів.

Чи справді США відмовляться від допомоги?

У Європі зростає занепокоєння щодо того, що може статися.

"Якщо Америка відступить, Путін може вирвати перемогу з пащі поразки", - сказав Washington Post Тобіас Елвуд, високопосадовий британський депутат, який очолює спеціальний комітет з питань оборони в парламенті.

Але українські чиновники та американські спостерігачі кажуть, що навряд чи допомога буде значно скорочена в короткостроковій перспективі, незалежно від результатів виборів у листопаді.

У розмові з ВВС у Києві міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що його попередні зустрічі з законодавцями США, серед яких були як демократи, так і республіканці, додали йому впевненості.

"Я отримав багато сигналів про те, що не має значення, хто буде керувати… двопартійна підтримка України триватиме, - сказав він. - Я в це вірю".

Джон Гербст, який обіймав посаду посла США в Києві з 2003 по 2006 рік, сказав, що Маккарті може вести політичну гру на користь правого крила своєї партії.

"Немає сумніву, що серед популістів, трампістів, є скептицизм щодо допомоги Україні, і навіть у невеликій частині певна ворожість до України та певна упереджена повага до путінської Росії", - сказав він BBC.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кевін Маккарті (ліворуч) і Мітч Макконнелл (праворуч) розходяться щодо питання допомоги України

Існує велика ймовірність того, що популістське крило партії в Конгресі після виборів зміцниться, додав він, але чи призведе цей тиск до скорочення фінансування, залишається відкритим питанням.

Демократи відповіли на коментарі Маккарті, підтвердивши свою підтримку, але у їхній партії є власні бунтівники щодо України, яких потрібно стримувати.

Група лівих демократів відкликала лист із закликом до врегулювання війни в Україні шляхом переговорів після звинувачень у підриві авторитету президента Джо Байдена.

Як громадськість США ставиться до війни в Україні?

Опитування показують, що підтримка допомоги Україні досі є високою, але є ознаки того, що мірою затягування війни вона починає слабшати.

За даними Pew Research, минулого місяця 20% американців сказали, що США надають занадто велику допомогу Україні, порівняно з 12% у травні та 7% у березні.

Але велика частина американців все ще виступає за продовження допомоги - на початку цього місяця таких було 73%, згідно з опитуванням Reuters/Ipsos.

Хоча довгострокове майбутнє допомоги США Україні зараз неясно, Гербст вважає, що громадська підтримка, ймовірно, збережеться, якщо політики нададуть серйозні аргументи.

"Можна отримати прихильність обидвох сторін у США, говорячи двопартійними термінами та пояснюючи небезпеки [російських дій в Україні]", - сказав він.

"Якщо так робити, я не сумніваюся, що навіть через два-три роки американський народ висловлюватиме повну підтримку, якщо йтиметься про ті ресурси, які ми даємо сьогодні", - додав Гербст.