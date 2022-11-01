Вітренка звільнили з посади голови Нафтогазу

1 листопада 2022, 13:48 GMT Оновлено: 31 хвилин(и) тому

Автор фото, UKRINFORM

Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України". На цій посаді він пропрацював півтора року.

За повідомленням "Нафтогазу", Вітренко, який сам подав у відставку, очолюватиме компанію до 3 листопада.

"Кабінет міністрів України своїм рішенням від 01 листопада 2022 року задовольнив заяву голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка про звільнення, - йдеться у повідомленні компанії.

Там також пообіцяли дати "більш детальну комунікацію з цього питання" в останній робочий день Вітренка на посаді голови "Нафтогазу".

Про те, що відставка Вітренка готується, повідомляли раніше джерела BBC News Україна в уряді.

За процедурою, його мала б звільнити наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити уряд, який наразі виконує функції ради.

Під час війни компанія під керівництвом Вітренка зіткнулася з серйозними викликами - потрібно було підготуватися до зими та запастися газом.

Крім того, в липні "Нафтогаз" вимушений був оголосити дефолт після того, як уряд не дозволив компанії здійснити планові виплати власникам єврооблігацій. Хоча, як стверджував Вітренко, гроші на рахунках були.

"Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України", - йшлося в заяві компанії. - КМУ своєю забороною на їхню виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023".

"Економічна правда" з посиланням на своїх співрозмовників пише про те, що ймовірним наступником Вітренка розглядають міністра розвитку громад Олексія Чернишова.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать виконувача обов'язків, а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою", - казав співрозмовник видання.

Шлях до голови "Нафтогазу"

Автор фото, УНІАН

Юрію Вітренку 46 років. Він народився у Києві. Його матір - Наталія Вітренко, екслідерка Прогресивної соціалістичної партії.

Але більше з цією політсилою Юрія Вітренка нічого суттєво не пов'язує. Сам він після розлучення родини жив з батьком.

Вітренко за освітою фінансист та управлінець. Кар'єру почав у 1990-х у фінансовому бізнесі.

Свого часу працював у відомій аудиторській компанії PricewaterhouseCoopers та тричі приходив та йшов з "Нафтогазу". Був радником голови правління та займався реструктуризацією міжнародних боргів.

У 2009 році Юрій Вітренко виступав проти газового контракту з "Газпромом" (того самого, через який пізніше постраждала Юлія Тимошенко).

Як комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповідав у тому числі за газові суди з Росією.

Вони завершились перемогою України у Стокгольмському арбітражі та майже трьома мільярдами доларів компенсації від російського енергетичного гіганта.

Пізніше він змушений був піти з "Нафтогазу" через конфлікт з тодішнім очільником НАКу Андрієм Коболєвим, який спершу був його другом і соратником.

Пізніше Вітренка активно просували в політику. У грудні 2020 року та січні 2021 року Верховна Рада намагалася призначити його міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром, але голосів за це не вистачило.

Уряд обійшов цей момент й зробив Вітренка виконувачем обов'язків міністра.

У квітні 2021 Вітренко очолив "Нафтогаз" замість Коболєва, при чому останній скаржився, що він про своє звільнення "дізнався з новин".