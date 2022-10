"На Західному фронті без змін" - новий фільм за старим антивоєнним романом Ремарка

1 година тому

Важка доля роману

1982 року Елтон Джон включив до свого альбому Jump Up! пісню All Quiet on the Western Front, текст якої його постійний співавтор Берні Топін написав під враженням від роману Ремарка.