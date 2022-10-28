Черниці, які вирощують канабіс, моляться про прибутки

Саманта Гренвілл, Софі Лонг

BBC News

10 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Сестра Кейт (ліворуч) каже, що поліція терпляче ставиться до їхнього вирощування медичної марихуани

Округ Мерсед лежить у центрі Каліфорнійської долини.

Скільки сягає око, усе навколо вкрито однаковими рядами посівів, серед яких випадково вигулькують фермерські споруди чи сімейні будинки.

Один із таких будинків зовні виглядає доволі непримітно.

Нічого незвичного немає ані у самій будівлі, ані в ділянці землі навколо неї, крім одного. Це - група жінок у незаймано білому одязі, які запалюють ладан та співають церковні гімни, благословляючи свої врожаї коноплі.

Ці жінки - "Сестри з Долини", більш відомі як Конопляні черниці.

Жінки є членами самопроголошеного анклаву черниць, які вважають себе цілительками та феміністками, але насамперед - підприємницями. Вони не належать до офіційної релігії.

"Я обрала досить хаотичну галузь, - каже сестра Кейт, яка очолює групу. - Тут усе дуже заплутано, і мені доводиться чимало лавірувати".

Вона має на увазі складні моменти каліфорнійського законодавства, яке стосується виробництва канабісу.

У Каліфорнії панує справжня"зелена лихоманка". Це був перший штат, який легалізував медичну марихуану в 1996 році, а її рекреаційне використання стало легальним з 2016 року.

Проте законодавство штату має купу регулятивних лазівок, тому правила вирощування марихуани відрізняються в різних округах і навіть містах одного округу.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Таким чином, вживання марихуани у штаті є законним, а ось вирощування у двох третинах каліфорнійських міст заборонене, в окремих містах отримати дозвіл можливо, але надзвичайно складно.

60 кущів канабісу, які сестри з Долини вирощують поруч зі своїм будинком в окрузі Мерсед, також не потрапляють під дозвіл.

"Шерифи це знають, вони просто дозволили мені це зробити, - зізнається сестра Кейт. - Але підстав дозволити це насправді немає".

"Вони могли закрити наш бізнес лише тому, що в цьому окрузі заборонено вирощувати коноплі".

"Але я думаю, що вони знають, що ми просто оскаржимо закон і змінимо його в окрузі… І я думаю, що вони також знають, що це буде боротьба, в яку вони не хочуть вплутуватися".

На території їхнього маєтку є ще один будинок. Сестри називають його "абатством". Саме тут виготовляють усі препарати.

Сестра Камілла обережно розливає надміцну олію CBD у пляшки з настоянкою.

Сестри виробляють і продають ліки та мазі на основі коноплі. До пандемії бізнес давав 1,2 млн доларів загального прибутку на рік.

Попри те, що черниці моляться і благословляють кожну партію, прибутки знизилися вдвічі.

Продаж через аптеки при лікарнях може покращити ситуацію, але у такому разі доведеться мати більше справ із законом та сплачувати більше податків.

Підпис до фото, Джоел Родрігес каже, що податки та накладні витрати завдають удару по легальних фірмах, які займаються продажем канабісу

За тридцять кілометрів від ферми сестер з Долини, у центрі Мерседа, працює Джоел Родрігес. Він керує місцевим магазином канабісу.

Його крамниця легальна, але Каліфорнія запровадила стільки податків на ланцюжок постачання марихуани, що, за словами Родрігеса, люди змушені або відмовлятися від бізнесу, або діяти поза законом.

Він є одним із багатьох виробників канабісу в Каліфорнії, які скаржаться на величезні податки та високі операційні витрати.

Початкова плата за заявку на ліцензію на роздрібну торгівлю в Каліфорнії становить 1000 доларів США.

Після цього є щорічні державні адміністративні та регулятивні збори, які можуть складати до десятків тисяч доларів на рік для малого бізнесу та близько 100 000 доларів США для більших операцій.

Легальна діяльність набагато дорожча, ніж нелегальна, і це стає стимулом для дилерів.

Нелегальну торгівлю марихуаною оцінюють у близько 8 млрд доларів, що приблизно вдвічі більше, ніж легальна торгівля в Каліфорнії в 2021 році.

Один підпільний дилер, який не захотів назвати своє ім'я, каже, що може запропонувати кращий продукт і отримати більше прибутку, працюючи за межами закону.

Підпис до фото, Начальник поліції Рубен Чавес каже, що податкові надходження від легальних фірм, які займаються продажем марихуани, можна використати для боротьби з незаконною торгівлею

У Каліфорнії ті, хто колись заарештовував людей за злочини, пов'язані з вживанням канабісу, тепер змирилися з легальним бізнесом.

"Нам потрібно полегшити роботу тим людям, які роблять це законно", - каже начальник Рубен Чавес з відділу поліції Густіна в Центральній долині.

"Зробіть так, щоб їм було легше виробляти продукт і їм не доводилося проходити через стільки перешкод".

Цього року Каліфорнія отримала майже 580 млн доларів податкових надходжень, і Рубен вважає, що пом'якшення правил призведе до збільшення доходів для його міста та допоможе зусиллям його департаменту викорінити нелегальну торгівлю.

"Наші ресурси скорочуються", - каже він. - Але якщо ми зможемо отримати певну допомогу не лише від держави, а можливо і від федеральних органів, щоб переслідувати тих, хто робить це незаконно… Якщо зупинити нелегальних виробників, я думаю, законна бізнес-спільнота отримає більше прибутку".

Такий підхід принесе користь виробникам, таким як Конопляні черниці, каже сестра Кейт.

"Правда у тому, що я хотіла б би, щоб нам дозволили це робити легально, це була б перемога. І тому що ми віримо в сплату податків".