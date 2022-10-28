Жінка відрізала голову подрузі. На її спадок планувала зробити ремонт

1 година тому

Автор фото, Met Police Підпис до фото, 38-річна Джемма Мітчелл під час допитів у поліції відповідала "без коментарів"

У Британії засудили жінку, яка вбила та обезголовила свою подругу, а потім поклала її тіло у валізу та викинула її.

Джемма Мітчелл відбуватиме щонайменше 34 роки ув'язнення за вбивство 67-річної Мі Куен Чонг, яке сталося в її будинку в Лондоні у червні 2021 року.

За словами судді, обтяжуючі фактори включали те, що вбивство було здійснено заради вигоди, а також те, що вбивця зробила з тілом Чонг.

"Я роблю висновок, що ви надзвичайно підступні", - додав він.

У п'ятницю суддя Річард Маркс Кей Сі виніс вирок 38-річній підсудній в Олд-Бейлі.

Це перший судовий процес над вбивцею і жінкою, який транслювали в прямому ефірі в Англії та Уельсі після того, як в залах суду дозволили камери.

"Жахлива обставина - це те, що ви зробили з її тілом після того, як вбили її", - сказав суддя.

"Ви не виявили абсолютно ніякого каяття, і, здається, ви повністю заперечуєте те, що ви зробили, попри те, що, на мою думку, усі докази свідчать переконливо проти вас".

Тіло Чонг виявив у лісі в Солкомбі відпочивальник, а її голову знайшли неподалік через кілька днів.

Патологоанатом, який проводив посмертну експертизу Чонг, не зміг встановити причину смерті через розкладання тіла, але зміг визначити перелом черепа жінки.

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У суді було зазначено, що поранення, ймовірно, завдали ударом зброєю, а ребра Чонг було зламано, коли Мітчелл затиснула її у валізу.

Обвинувачення стверджувало, що Мітчелл виношувала план вбивства самотньої ​​вдови після того, як подружилася з нею через церковну групу.

Коли Чонг відмовилася надати Мітчелл 200 тис. фунтів стерлінгів (231 тис. дол.) на ремонт її занедбаного будинку вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів, Мітчелл убила її та підробила заповіт на успадкування більшої частини спадку, який складав понад 700 тис. фунтів стерлінгів (800 тис. дол.).

Вона також підробила підпис чоловіка на ім'я Віргілій, "колишнього сусіда Чонг, який помер кілька місяців тому", сказав суддя Маркс.

"Після його смерті вам вдалося отримати доступ до його кімнати, і ви забрали з цієї кімнати різні документи, зокрема паспорт, а також мобільний телефон", - сказав він.

"Невдовзі ви подзвонили у телефонну компанію, видаючи себе за нього, назвавши його ім'я та дату народження, і знову активували телефон".

Автор фото, Chong family Підпис до фото, Мі Куен Чонг мала проблеми із психічним здоров'ям, але зберігала міцну віру в бога, як стало відомо в суді

Сестра Чонг Емі Чонг приєдналася до слухання через відеозв'язок із Малайзії та надала заяву потерпілої (заява близької особи жертви), яку зачитала прокуратура.

У ній вона сказала, що страждає від безсонних ночей і була "шокована та засмучена" через те, що їй довелося пройти через "таке жахливе випробування і трагічну" смерть.

"Ми досі не розуміємо, як вона померла. Чи страждала вона? Ця таємниця буде переслідувати мене вічно", - сказала Емі Чонг.

Перед початком процесу Мітчелл послала поцілунок своїй матері, яка була присутня у залі суду і з якою вони разом жили у будинку на північному заході Лондона.

Виступаючи після засідання, мати обвинуваченої сказала, що вона "шокована" тим, що її доньку засудили за наявності недостатньої кількості доказів, і пообіцяла подати апеляцію.

Вона стверджувала, що у валізі був не труп, а "посуд, столові прибори і кухонні рушники".

Вона додала: "Вона запропонувала мені поїхати з нею в Солкомб. Якби у неї був труп, вона б не попросила мене поїхати з нею, хіба не так?".

Автор фото, Met Police Підпис до фото, Суд вважає, що Мітчелл поклала тіло Чонг у синю валізу, щоби позбутися його

Після оголошення вироку старший інспектор Джим Іствуд сказав: "Мітчелл так і не взяла на себе відповідальності за вбивство Чонг, тому на деякі питання відповідей немає".

"Чому вона зберігала тіло два тижні, чому вона обезголовила його, чому вона залишила рештки Чонг у Солкомбі".

"Єдине, що нам відомо напевно, це те, що це були зловмисні дії, здійснені злою жінкою, і її єдиним мотивом очевидно була фінансова вигода".