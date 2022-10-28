"У спину стріляють свої, ліс повен загиблих росіян". Історія мобілізованого з Єкатеринбурга

Ілля Барабанов

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Дружина мобілізованого з Єкатеринбурга військовослужбовця розповіла BBC, що її чоловік разом з іншими мобілізованими товаришами по службі опинився в лісі на території Луганської області без їжі, техніки та будь-якого командування.

За словами жінки, 26 вересня її чоловіка мобілізували. Він проходив військову службу понад 20 років тому і зараз йому 42 роки.

Вже 28 вересня мобілізованих відправили до Ростова-на-Дону, а звідти - на один із полігонів під Луганськом, де вони пробули тиждень. 6 жовтня їх кинули на передову.

"Їм казали, що спочатку вони навчатимуться, а потім триматимуть другу чи третю лінію оборони, але насправді вони одразу опинилися на передовій", - розповідає Олена Сапрунова.

Чоловік Олени виявився приписаним до 35-ї мотострілецької бригади, інших мобілізованих з Єкатеринбурга розподілили до 55-ї мотострілецької бригади. Фронт у Луганській області вони намагаються тримати разом.

Декілька тижнів військовослужбовець не виходив на зв'язок, а 27 жовтня зміг додзвонитися дружині.

Він розповів, що вони перебувають у якомусь лісі без будь-якого командування. Єдиного офіцера, який був з ними, важко поранило, - розповіла Сапрунова BBC.

"У них немає їжі, вони озброєні старими автоматами, а половина техніки, яка в них була, зламалася на півдорозі. Вони не розуміють, де перебувають, а коли намагаються відступати, відразу опиняються під вогнем своїх", - каже жінка.

За словами чоловіка, у цьому лісі багато загиблих, яких ніхто не забирає.

Разом із дружиною ще одного мобілізованого Олена 27 жовтня направила звернення з проханням розібратися в ситуації, що склалася, в адміністрацію президента Росії та військову прокуратуру.

З адміністрації їй надійшла відповідь, що її листа переправлено до міністерства оборони і буде розглянуто там.

Росія зараз намагається організувати фронт оборони на Луганщині по лінії Сватове-Кремінна.

Саме туди кидають багато мобілізованих росіян, кажуть в українському генштабі.

28 жовтня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів Путіну про завершення часткової мобілізації у Росії. Він заявив, що встановлене завдання в 300 тисяч мобілізованих осіб виконане, інших мобілізаційних завдань не планується.

За його словами, 82 тисячі мобілізованих направили до зони бойових дій "після навчання".

Мобілізацію в Росії оголосили місяць тому.

Від її початку з'являлися повідомлення про погану підготовку і спорядження мобілізованих, а також про негайне відправлення їх на передову практично без підготовки.