Шість фільмів жахів, які були настільки страшними, що їх заборонили

39 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лінді Блер було 12 років, коли її взяли на роль "Ріган", дитини, одержимої демонічним духом

Що відбувається, коли фільм надто страшний? Його можуть заборонити.

Хоча фільми жахів мають на меті лоскотати нерви глядача, іноді вони можуть перейти на інший, тривожний рівень. Ось шість горорів, які так шокували людей, що їх показ заборонили.

Стаття містить описи, які можуть неприємно вразити!

Екзорцист (The Exorcist)

Фільм, який завжди потрапляє до "переліку страшних фільмів, які потрібно подивитися", потрапив у заголовки газет у всьому світі після свого виходу 1973 року.

Захоплива історія одержимої демонами дівчини зачарувала шанувальників жахів з усього світу.

У США глядачі вистоювали довгі черги в снігу біля кінотеатрів. А тим часом у пресі регулярно з'являлись повідомлення про те, що люди непритомніли під час сеансу, комусь ставало зле, декого виводили з зали кінотеатру.

Фільм отримав рейтинг "R" від Американської кіноакадемії, що означало, що його слід дивитися неповнолітнім у супроводі дорослих.

Деякі інші країни були менш ліберальними. Першим "Екзорциста" заборонив Сінгапур за "приниження релігійної групи" та "за мову, яка принижує релігію або є образливою з точки зору релігії". Пізніше фільм повернули в прокат, але деякі сцени з нього вирізали.

У сусідній Малайзії горор також заборонили.

Автор фото, Bettmann Archive/Getty Images Підпис до фото, Люди на холоді годинами стояли в чергах біля кінотеатрів, щоб подивитися "Екзорциста"

Британська рада з класифікації фільмів (BBFC), суворіша за схожі організації в інших країнах, надала фільму сертифікат "X", який дозволяв переглядати його без скорочень чи змін лише особам старше 18 років.

Однак 1984 року Рада змінила класифікацію "Екзорциста", і суперечливу класику жахів через чотири роки зняли з продажу. Відеокасети з фільмом залишалися під забороною ще 11 років, попри те, що час від часу його показували в кінотеатрах.

У 1999 році BBFC скасувала заборону, вирішивши, що "Екзорцист", "хоч і залишився потужним і переконливим твором, уже не мав такого впливу, як 25 років тому".

Попри суперечки, "Екзорцист" став першим фільмом жахів, номінованим на "Оскара" як найкращий фільм.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Режисера "Голокосту канібалів" Руджеро Деодато звинуватили у вбивстві акторів під час зйомок фільму, справу пізніше закрили

Голокост канібалів (Cannibal Holocaust)

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Для кіноманів цей італійський горор 1979 року був одним із найвідоміших фільмів жахів 1980-х років.

Він містить реальні вбивства тварин і надзвичайне насильство. У центрі сюжету - команда рятувальників, яка знаходить знімальну групу в тропічних лісах Амазонки.

Режисера Руджеро Деодато навіть звинуватили у вбивстві після того, як його актори зникли з поля зору. Одного з них він притягнув до суду для спростування звинувачень, і справу закрили.

Його оштрафували за жорстоке поводження з тваринами, а "Голокост канібалів" заборонили в Італії на три роки.

Протягом кількох років фільм був заборонений приблизно в 40 інших країнах, зокрема Австралії, Норвегії, Великій Британії та Ірландії.

Сполучені Штати, відомі тим, що виявляють більшу поблажливість до суперечливих фільмів, ніж деякі інші країни, забороняли "Голокост канібалів" протягом п'яти років після його виходу в прокат у 1980 році. Його знову зняли з прокату через кілька тижнів показу у 1985 році. І лише 2005 року відбувся офіційний реліз стрічки у США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фільми жахів можуть бути захопливими, але цензорів турбує те, що вони зображають насильство у садистські та нездорові способи

Гротеск (Grotesque)

Цей японський фільм жахів вийшов у 2009 році, показавши жорстокі катування молодої пари лікарем-садистом.

Прокатники сподівалися отримати на фільм рейтинг "18+".

Однак Британська рада з класифікації фільмів заборонила стрічку через високий рівень сексуального насильства, наголосивши на відсутності контексту чи розвитку характеру.

У висновку Ради зазначено, що фільм "мало що пропонує глядачу, крім нав'язливої ескалації приниження, жорстокості та садизму". І стрічку не випустили у прокат.

У висновку експертів також сказано, що надання фільму рейтингу призведе до "ризику зашкодити" тим, хто його переглядає. "Гротеск" залишається забороненим у Великій Британії, Малайзії та на Філіппінах.

На своїй батьківщині фільм спочатку викликав трохи менше суперечок. Але після заборони у Великій Британії деякі продавці видалили DVD-диски зі своїх веб-сайтів, і фільм вийшов без рейтингу.

Фільм отримав сертифікат "18+" у Фінляндії, Франції та Італії. Його також можна переглянути у Швеції, Нідерландах та США.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Том Сікс, режисер фільму "Людина-багатоніжка II", назвав свій твір "найхворішим фільмом усіх часів"

Людська багатоніжка 2 (The Human Centipede II)

Перший фільм із цієї франшизи вийшов у 2009 році. Це нідерландський фільм "тілесних жахів", який розповідає про німецького хірурга, що викрадає трьох туристів і проводить над ними тривожний хірургічний експеримент.

Продовження стрічки оповідає про чоловіка, який так захопився оригіналом 2009 року, що намагається відтворити сюжет, але розширює його.

Сценарист і режисер фільму Том Сікс похвалився, що його сиквел є "найхворішим фільмом усіх часів".

"Людська́ багатоні́жка 2" зіткнулася з жорсткою цензурою в усьому світі. Деякі сцени фільму вирізали через неприйнятний вміст.

Австралійська рада з класифікації фільмів не надала стрічці рейтингу, але переглянувши пізніше модифіковану версію, дала їй оцінку "18+".

У червні 2011 року британська BBFC також відмовила сиквелу в рейтингу. Але після того, як його дистриб'ютор погодився на 32 скорочення, британська рада випустила фільм з позначкою "18+" для продажу на DVD.

У 2012 році Управління з класифікації кінофільмів та літератури Нової Зеландії класифікувало DVD-версію як "небажану".

Людська багатоніжка 2 досі заборонена в Ірландії, на Мальдівах і на Філіппінах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Техаська різанина бензопилою", випущена 1974 року, стала першим фільмом франшизи

Техаська різанина бензопилою (The Texas Chain Saw Massacre)

Заборонений протягом багатьох років через зображення насильства, цей фільм 1974 року став одним з оригінальних "відео-мерзотностей".

Цим терміном називають фільми, які містять образливі чи порнографічні сцени.

Сюжет стрічки заснований на історії масового вбивці Еда Гейна, який прикрашав своє помешкання частинами тіла вбитих ним жертв.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Техаська різанина бензопилою" протягом багатьох років була заборонена в прокаті, це перша стрічка із серії "відео-мерзотностей"

Класифікувати фільм деякий час відмовлялась і Австралійська комісія з цензури кіно.

Стрічка була заборонена протягом певного часу в багатьох країнах, зокрема Бразилії, Чилі, Фінляндії, Франції, Швеції та інших.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відпочинок у закинутому будинку перетворюється на кошмар для Еша та його друзів, коли вони виявляють сховище окультних досліджень у підвалі.

Зловісні мерці (The Evil Dead)

Американський містичний фільм жахів 1981 року "Зловісні мерці" згодом став культовим.

Сюжет оповідає про п'ятьох студентів коледжу, які зупиняються відпочити у закинутому будинку в лісі. Виявивши дивний аудіозапис, вони несвідомо випускають духів-демонів, які починають вбивати студентів.

Вихід фільму викликав багато суперечок, тому що в ньому було багато крові.

На деякий час стрічку заборонили в Ісландії, Малайзії, Сінгапурі, Великій Британії, Ірландії та Чилі.

Більшість країн почали випускати сильно скорочені версії.

Згодом вийшли ще три сиквели горору, два з них створив режисер оригінального фільму Сем Реймі, остання четверта частина вийшла у 2013 році.

Сюжет стрічки також ліг в основу відеоігор і коміксів.