Чого чекати Україні, якщо республіканці отримають більшість у Конгресі США?

Володимир Козловський

для ВВС, Нью-Йорк

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Імовірність переходу щонайменше однієї з палат Конгресу США під контроль Республіканської партії, в якій нині сильні ізоляційні настрої, турбує як Київ, так і американських прихильників України.

8 листопада у США відбудуться проміжні вибори, які в останні десятиліття майже завжди приносять успіх опозиційній партії. Наразі в опозиції перебувають республіканці, успіх яким обіцяє не лише ця закономірність, а й усі опитування. Незрозумілі поки що лише його масштаби.

Опозиція майже напевно отримає більшість у Палаті представників, а її шанси вийти у дамки і в Сенаті США, донедавна скромні, згідно з опитуваннями, на фінішній прямій помітно збільшилися.

За традицією, республіканці в США позначаються червоним кольором (тоді як демократи - синім), і політологи не виключають, що наступного тижня на Америку накотить "червоний вал". Він матеріалізується 1 січня 2023 року, коли новий склад Конгресу приступить до роботи.

Очікуючи, що заручитися допомогою для України за нового розкладу буде складніше, її прихильники планують внести в грудні законопроєкт про значний новий транш цієї допомоги, сподіваючись, що нинішній Конгрес ухвалить його до закінчення своїх повноважень. Перспективи цієї ініціативи поки що незрозумілі, але про неї регулярно згадують у ЗМІ.

Преса США почала бити на сполох з приводу ізоляційної тенденції в лавах республіканців ще в травні, коли Конгрес ухвалив закон про велетенський пакет військової та економічної допомоги Україні на суму 40 млрд доларів.

"За" проголосували всі демократи та більшість республіканців у Палаті представників, але 57 республіканців висловилися "проти".

"За" були 139 республіканців, але ЗМІ схопилися за цифру 57 і підняли тривогу з приводу зростання ізоляційних настроїв у опозиції, тим більше, що їхні виразники активно пропагували свої заперечення проти допомоги Україні, яку, як любить вказувати їхній табір, середній американець "не знайде на карті".

З наближенням листопадових виборів тема допомоги Україні дедалі більше фігурувала у передвиборчій кампанії демократів, адже у США проживає понад мільйон українців, які потягнулися за океан на заробітки ще за Російської Імперії.

Хто погрожує відмовити Києву в допомозі?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поки що Маккарті представляє в Палаті представників лише меншість

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18 жовтня у Washington Post з'явився заголовок "Маккарті дає зрозуміти, що під керівництвом Республіканської партії Палата представників, схоже, виступатиме проти допомоги Україні".

Мався на увазі голова республіканської меншості Кевін Маккарті, який у разі сприятливого для своєї партії результату виборів стане спікером Палати представників, змінивши демократку Ненсі Пелосі. Столична газета нагадала, що від початку російського вторгнення в Україну Конгрес США асигнував мільярди доларів на військову та гуманітарну допомогу Києву, і витлумачила слова Маккарті як "сигнал, що за панування республіканців у палаті цього більше не буде".

Буквально Маккарті сказав: "Я думаю, люди переживатимуть економічний спад і не виписуватимуть Україні чек без позначення суми. Просто не стануть".

"Є інші речі, які (адміністрація Байдена) не робить у нашій країні, - пояснив політик. - Вона не займається кордоном, і люди це враховуватимуть. Україна важлива, але водночас вона - не єдине, чим вони займаються, і чека без позначення суми більше не буде".

Один із головних доказів опозиції проти допомоги Україні говорить, що США повинні спершу потурбуватися про захист власного кордону, який, як стверджувала минулого тижня некомерційна антиімміграційна організація "Федерація за американську імміграційну реформу" (FAIR ), від початку адміністрації Байдена незаконно перетнули приблизно 5 млн мігрантів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Республіканець Мітч Макконнелл та його прихильники горою стоять за допомогу Україні

Противники допомоги Україні, що склала при Байдені понад 60 млрд доларів, нагадують, що державна заборгованість США зросла зараз приблизно до 30 трильйонів, і вимагають, щоб Київ більш скрупульозно звітував про те, як використовуються американські гроші та зброя, загальна вартість постачання якої перевищує 18,2 млрд доларів. Саме цю вимогу висували 57 республіканців у Палаті представників та 11 сенаторів, які голосували у травні проти пакету допомоги Києву.

Поки що більшість республіканців, які керують фракціями партії в обох палатах Конгресу, особливо Мітч Макконнелл у Сенаті, горою стоять за цю допомогу, але у січні виборці низки штатів приведуть на Капітолійський пагорб законодавців, які можуть подивитись на речі інакше. Це, наприклад, інвестор та автор гучних мемуарів "Сільська елегія" Джеймс Девід Венс, якому опитування обіцяють перемогу в Огайо.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дж. Д. Венс: "Мені немає справи до того, що буде з Україною"

Наробило галасу його публічне одкровення про те, що йому "немає справи до того, що буде з Україною". Венс потім обмовився, що бажає їй успіху, але не за рахунок продовження американської допомоги.

"Я думаю, що ми досягли точки, в якій нам треба перекрити Україні цей грошовий краник, - заявив він в інтерв'ю. - Ми не можемо фінансувати довгостроковий збройний конфлікт".

Венс, як і багато його однодумців, наполягає, щоб європейці "підтяглися", тобто надавали Україні більше допомоги. За його словами, звістка про те, що "Америка більше за це не платитиме", має їх до цього підштовхнути.

Європейці, особливо британці, надають Україні велику допомогу, але обсяг американської в кілька разів більший.

В Аризоні в Сенат балотується від республіканців Блейк Мастерс, який зараз наступає на п'яти тамтешньому сенатору-демократу, колишньому астронавту Марку Келлі.

Кандидатуру Мастерса регулярно рекламує у своїй щоденній передачі консервативний трибун Такер Карлсон, найпопулярніший ведучий американського кабельного телебачення, який збирає аудиторію 4 млн людей. Він також популярний у російських ЗМІ, які з захопленням цитують його регулярні нападки на Україну, що дають його вітчизняним критикам привід називати Карлсона "путінським рупором" або навіть "агентом впливу".

Не виключено, що телеведучий має зуб на Київ за те, що під час американської передвиборчої кампанії 2016 року той необачно поставив на демократку Гілларі Клінтон та агітував проти Дональда Трампа. Наразі українські представники скрупульозно дотримуються нейтралітету між двома американськими партіями.

Минулого тижня це завдання полегшила українцям група членів прогресивного крила демократичної фракції Конгресу, яка необачно оприлюднила у понеділок відкритий лист із закликом посадити Україну за стіл переговорів із Росією.

До цього моменту демократи могли повною мірою говорити виборцям, що, на відміну від опозиції, вони підтримують Україну беззастережно. Як раптом їхнє ультраліве крило виступило із закликом, неприйнятним для більшості українців та їхніх американських прихильників. Отримавши догану від керівництва фракції, прогресисти відкликали листа наступного ж дня, поклавши за це відповідальність на помилку своїх низових працівників.

Повертаючись до надії республіканців в Аризоні Блейка Мастерса: у травні він критикував 40-мільярдний пакет допомоги Києву і казав, що гроші слід було б використати на добудову трампівської стіни на мексиканському кордоні. Мастерс виклав у твіттері відео, у якому він каже: "За Байдена Америка завжди на останньому місці. Це означає ніякого перемир'я. Це означає ще одну війну за кордоном, в якій ми за все платимо. Помруть ще тисячі людей... Ризик, ясна річ, у тому, що ескалація проксі-війни може вилитися у повноцінну ядерну війну між ядерними державами".

У Нью-Гемпширі в Сенат балотується від республіканців відставний бригадний генерал Дональд Болдак, який поки що відстає від демократки Меггі Гасан, але не фатально. "Ми не можемо просто друкувати гроші", - каже він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сенатор Ренд Пол: "Не можна врятувати Україну, занапастивши при цьому економіку США"

У січні Болдак, якщо йому пощастить, приєднається в Сенаті до Ренда Пола, республіканця з лібертаріанськими нахилами, який у травні затримав схвалення 40-мільярдного пакета допомоги Україні, заявивши, що "не можна врятувати Україну, занапастивши при цьому економіку США".

Виборці Невади, ймовірно, надішлють до Сенату республіканця Адама Лексолта, який назвав заклик до затвердження того ж пакету допомоги "шокуючою, жахливою пропозицією".

"Відповісти за кожен витрачений долар"

Хвиля ізоляціонізму, який періодично опановує якусь із американських партій, зараз накотила на консерваторів, які ще вчора були зовнішньополітичними яструбами. У вересні впливова "Конференція консервативної політичної дії" опублікувала твіт, який критики назвали "прокремлівським" і який закликав більше "не завалювати Україну подарунками".

Конференція швидко видалила твіт і уточнила: "Ми маємо виступати проти Путіна, але американські платники податків не повинні покривати переважну більшість відповідних витрат".

Як показало у вересні опитування Pew Research, більшість прихильників обох американських партій вважають, що США надають Україні "приблизно достатньо" або "недостатньо" допомоги. Проте 38% республіканців уже вважали, що США надають Києву "надто багато" допомоги, тоді як у березні такої точки зору дотримувалися лише 9% із них.

Заява голови республіканської фракції Маккарті про те, що з переходом нижньої палати Конгресу до рук його партії Україна більше не отримуватиме від Америки карт-бланш, була негайно використана демократами в їхній передвиборчій агітації. Їхній сенатор Кріс Мерфі, член комітету з міжнародних відносин, попередив, що якщо Палата представників опиниться в руках опозиції, то Україні буде непереливки.

"Я бачу товарний потяг, що мчить, - зауважив Мерфі. - І це Трамп і вся його компанія, що розвертаються проти України. Якщо республіканці, болісно налаштовані проти всього, за що стоїть Джо Байден, включаючи питання війни в Україні, заберуть більшість у Палаті представників, то ця більшість відмовиться надавати Україні додаткову допомогу у разі справжньої кризи".

Побачивши таку реакцію, Маккарті кинувся запевняти яструбів у своїй фракції, що не планує кинути Україну напризволяще, а просто закликає до суворішого контролю за використанням коштів, наданих їй Америкою. За його словами, його заяву тлумачать у відриві від контексту.

"Маккарті не сказав: "Ми більше не дамо грошей", - пояснив CNN його колега, який побажав залишитися неназваним. - Маккарті сказав: "Ми відповідатимемо перед платниками податків за кожен витрачений нами долар". "Чек без позначення суми" означає, що вам дадуть усе, що ви просили. Ми ж говоримо, що (допомагатимемо) обдумано, що буде облік, і що долари платників податків витрачатимуться за призначенням".

CNN зазначає з посиланням на свої джерела, що проти допомоги Україні виступає "лише невелика частина законодавців-республіканців", справжній розмір якої проясниться лише після проміжних виборів.

За словами цих джерел, якщо нова більшість Конгресу й вирішить щось урізати, то це будуть гроші не на зброю, а на економічну та іншу невійськову допомогу - наприклад, кошти, які їй виділяють через ООН на відновлення або через американське відомство USAID на поповнення українського держбюджету.

Як повідомляють CNN джерела серед республіканців, нова більшість Конгресу буде прискіпливіше з'ясовувати, що відбувається з американською зброєю після того, як вона перетинає український кордон. Скептики парирують, що розкрадання та перепродаж на чорному ринку 155-міліметрових гаубиць М777 навряд чи можна вважати перспективним промислом.

Не встиг стихнути шум через заяву Маккарті, як Washington Post повідомила у п'ятницю, що "республіканці виступають проти плану демократів фінансувати Україну замороженими російськими активами". На цей раз великого шуму не вийшло. Ще наприкінці травня New York Times повідомила, що ця ініціатива, вперше висунута урядами країн Балтії та Словаччини, зустріла найбільшу протидію з боку адміністрації Байдена.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила тоді, що ця ідея суперечить американському закону. Вона також загрожує відбити в іноземців бажання зберігати свої гроші в доларах.

Оптимального вирішення цих проблем адміністрація США поки що не має.