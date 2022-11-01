В Бразилії протести після програшу Болсонару. Його прихильники заблокували траси

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, До вечора понеділка федеральна дорожня поліція Бразилії повідомила про 342 заблокування на трасах по всій країні

Водії вантажівок у Бразилії, які є прихильниками президента Жаіра Болсонару, заблокували дороги по всій країні після того, як він програв на виборах своєму супернику Луїсу Інасіо да Сілві.

Повідомлення про блокування надійшли з усіх штатів, крім двох, що спричинило значні збої та вплинуло на ланцюги постачання продовольства.

Після підрахунку голосів у другому турі виборів у неділю Лула набрав 50,9% проти 49,1% Болсонару.

Чинний ультраправий президент не визнав поразки, але й не оскаржив результати, які розділили націю.

Є занепокоєння, що Болсонару, який покидає свою посаду, може ускладнити двомісячний перехідний період перед тим, як Лула (так коротко називають да Сілву), складе присягу 1 січня 2023 року.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У деяких місцях протестувальники звели барикади і підпалювали шини, щоб перекрити рух

Автор фото, EPA Підпис до фото, Протестувальники також влаштували мітинги перед військовими базами, вимагаючи втручання збройних сил країни

Водії вантажівок, які є прихильниками Болсонару, почали встановлювати блокпости на дорогах по всій країні незабаром після оголошення результатів виборів.

До вечора понеділка федеральна дорожня поліція повідомила про 342 таких інциденти, причому найбільші протести тривали на півдні країни. Пізніше поліція розчистила деякі завали.

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Багатьом водіям вантажівок подобались низькі ціни на дизельне паливо під час адміністрації Болсонару.

Суддя Верховного суду Александр де Мораес у понеділок наказав поліції негайно розігнати блокпости.

Він попередив, що всі, хто продовжить блокувати дороги у вівторок, будуть оштрафовані на 100 000 бразильських реалів (19 300 доларів США) за годину.

Програвши своєму супернику менше двох відсотків голосів, 67-річний Болсонару, як повідомляють, пішов спати.

Пізніше Болсонару бачили на виході з палацу, він прямував до будівлі, де розташований його офіційний офіс.

Його войовничі заяви в минулому - наприклад, про те, що "тільки Бог" може усунути його з посади - означають, що його появи на публіці чекають з напругою. Перед виборами він неодноразово безпідставно висловлював сумніви у надійності системи голосування.

Невдовзі після оприлюднення результатів 77-річний Лула виголосив переможну промову. Він торкнувся політичного розколу в Бразилії, який ще більше поглибився під час запеклої та часто гострої виборчої кампанії.

"Цій країні потрібен мир і єдність. Наші люди більше не хочуть воювати", - сказав він, пообіцявши відстоювати інтереси усіх бразильців, а не лише тих, хто голосував за нього.

Вітання надійшли з усього світу, зокрема від лідерів Великої Британії, Китаю, Франції, Індії та Росії. Президент США Байден заявив, що перемога була здобута "у вільних, чесних і гідних довіри виборах".

Це приголомшливе повернення для Лули, політика, який не зміг балотуватися на останніх президентських виборах у 2018 році, тому що був у в'язниці і не міг балотуватися.