Зеленський: Після перемоги поїду до Криму, але не цієї зими

34 хвилин(и) тому

Автор фото, ОП

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню розповів, що не піде на компроміс з Росією, хоч цього б хотіли деякі західні лідери, та зізнався, що зробить в першу чергу після перемоги.

Зеленський визнав, що деякі лідери підштовхують його до компромісів з Росією, але не став вдаватися в подробиці.

"Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно ж, хотіли б… Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це не має значення. Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене, - заявив він. - Ми уже там були (у перемовинах з РФ - Ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів".

За його словами, ця історія не буде мати "щасливого кінця".

"Тож досить. Ми маємо побудувати дуже прагматичні відносини, от і все. Тому що вони дуже небезпечні, вони дуже великі. Зараз ми бачимо результати їхньої політики", - додав він.

На його думку, за 31 рік незалежності Україна не змогла побудувати сильної держави з потужними гарантіями безпеки, і компроміси з Росією лише призведуть до нової війни пізніше.

"Я думаю, однієї війни у цьому столітті для України достатньо", - заявив Зеленський.

Він також закликав не поступатися погрозам Росії застосувати ядерну зброю, бо це було б "великою помилкою".

Компроміс та Крим

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Зеленський звинуватив Росію в непослідовності. Мовляв, вона просить перемовин, а потім вдаряє по Україні десятками ракет.

"Вони мають зробити кроки назад, відступити, - пояснив Зеленський. - Вони можуть чекати, поки ми деокупуємо наші території. Ми втратимо багато людей, і вони втратять багато людей, це трагедія. Тому вони можуть відступити за наші кордони, а тоді сказати - давайте шукати не компроміс, якесь рішення, як жити в найближчі 100 років".

Зеленський наголосив, що Росія має вийти за межі України, в тому числі за межі анексованого Криму.

На запитання, що він першим зробить після перемоги, президент відповів: "Після перемоги поїду в Крим, я дуже хочу побачити море".

У нього уточнили, коли це може статися, і він додав: "Не взимку, бо що робити на морі взимку. Я поїду туди, коли буде тепліше". І висловив сподівання, що це станеться вже наступного літа.