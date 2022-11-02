Розвідка США дізналась, що генералітет Росії обговорював ядерний удар по Україні - NYT

1 година тому

Згідно з джерелами New York Times в американському уряді, російське командування вело дискусії про те, як і коли Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

Згідно з NYT, Володимир Путін у таких розмовах не брав участі, але сам факт того, що це питання обговорювалося, непокоїть Білий дім, оскільки це прямо вказує, в якому сум'ятті перебувають російські генерали на тлі невдач їхньої армії в Україні.

Про те, що тема застосування ядерної зброї піднімається серед російських військових, американська розвідка повідомила владу США в середині жовтня. При цьому ознак стягування озброєнь чи іншої підготовки до удару на цьому етапі не спостерігається, уточнюють у спецслужбах.

У середу це ще раз підтвердив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У Пентагоні вважають, що у розпорядженні Росії є близько двох тисяч тактичних ядерних боєголовок.

Російська ядерна загроза сприймається у Вашингтоні з усією серйозністю, пише New York Times, і з посиланням на свої джерела повідомляє, що з середини жовтня Білий дім разом зі своїми союзниками зробив низку кроків щодо зниження градуса протистояння.

Зокрема, йдеться про телефонні розмови між західними та російськими офіційними особами, імена яких не уточнюються.

На думку експертів, інформація американської розвідки про настрої російської військової верхівки заслуговує на увагу.

З одного боку, кажуть вони, тактичного ядерного удару не можна завдати без попередньої підготовки. Необхідно зробити низку кроків, які, безумовно, будуть помічені західними спецслужбами.

Але, з іншого боку, системи виявлення та оповіщення недосконалі, і не можна передбачити, наскільки завчасно розвідкам вдасться повідомити свої уряди про удар, що готується.

Що каже Росія

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На тлі цих повідомлень 2 листопада МЗС РФ опублікувало повідомлення із закликом до світової спільноти запобігти ядерній війні.

Відомство запевняє, що Москва виступає за забезпечення глобальної стратегічної безпеки, і просить країни "ядерної п'ятірки" не заохочувати провокації до застосування зброї масового знищення.

"У нинішній ситуації, яка стала наслідком безвідповідальних дій, спрямованих на підрив нашої національної безпеки, першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав", - йдеться у заяві МЗС Росії.

З кінця лютого ядерні сили Росії перебувають у режимі посиленого бойового чергування, відповідно до наказу очільника Кремля Володимира Путіна. За його словами, це сталося через "агресивні заяви" Заходу.

Погрози застосувати ядерну зброю на різних рівнях в Росії посилилися після того, як в останні місяці Україна суттєво просунулася на фронті, а також після того, як Кремль терміново ініціював анексію ще чотирьох областей України у вересні.

Натомість на Заході дали зрозуміти, що відповідь на ці дії буде жорсткою і застерегли Москву від таких кроків.

Тактична ядерна зброя - це та, яку можна "відправити" на порівняно короткі дистанції, на відміну від "стратегічної", що здатна вражати цілі на значно більшій відстані, та є передвісником глобальної ядерної війни.