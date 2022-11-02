Маск вводить плату за синю галочку в твіттері. Чому фейкових акаунтів може побільшати

51 хвилин(и) тому

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Ілон Маск заявив, що твіттер стягуватиме 8 доларів щомісяця за використання синьої галочки біля імені користувача, яка підтверджує його особистість.

Цей знак якості та надійності тепер, швидше за все, можна буде просто купити без процедури верифікації.

Після того, як американський мільярдер придбав платформу за 44 млрд доларів, він заявив, що планує розпочати боротьбу зі спамом і шахрайством.

Синя галочка біля імені користувача (як правило, для відомих діячів) зараз безкоштовна.

На думку критиків, цей крок може ускладнити пошук надійних джерел.

Маск додав, що платні користувачі матимуть пріоритет у відповідях і пошуку, а також вдвічі менше реклами.

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"Владу людям! Синій за 8 доларів на місяць", - написав мільярдер у твіттері, назвавши старий метод верифікації профілю "системою панів і селян".

На думку Ну Векслера, колишнього керівника відділу глобальних політичних комунікацій твіттер, запровадження плати за сині галочки може ускладнити виявлення дезінформації.

"З огляду на те, що дезінформація є проблемою, з якою борються багато платформ, верифікація є одним із способів, який використовують журналісти, академічні дослідники та деякі користувачі, щоб відфільтрувати дезінформацію або інформацію низької якості", - сказав Векслер у програмі BBC Today.

"Якщо за синю галочку братимуть гроші, виявлення дезінформації та пошук високоякісної інформації ускладниться".

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Раніше для верифікації профілю користувачі мали подати коротку онлайн-заявку. Синя галочка допомагала насамперед захистити акаунти знаменитостей, журналістів і політиків, чию особистість часто використовують для фейкових акаунтів.

Твіттер запровадив цю систему перевірки 2009 року після того, як на компанію подали до суду за те, що вона не докладає достатньо зусиль, щоби боротися з фейковими акаунтами.

Але Маску доводиться переглядати умови роботи платформи, яка роками не давала прибутку.

Він каже, що хоче зменшити залежність твіттера від реклами, попри те, що деякі компанії занепокоєні рекламою на сайті під його керівництвом.

General Motors - конкурент компанії Маска з виробництва електромобілів Tesla - минулого тижня заявив, що призупиняє рекламу на сайті.

Тим часом деякі інші великі бренди тимчасово припинили рекламу на платформі без гучних заяв, чекаючи, які саме зміни відбудуться у твіттер, розповіли BBC в одній провідній рекламній компанії.

У понеділок одна з найбільших у світі рекламних компаній IPG порадила своїм клієнтам призупинити розміщення реклами у твіттері на тиждень, посилаючись на необхідність більшої ясності щодо планів соцмережі забезпечити "довіру та безпеку" на платформі. Деякі з найбільших світових брендів платять IPG мільярди доларів за маркетингові кампанії.

Спочатку Маск оголосив, що плата за синю галочку буде 20 доларів щомісяця. Це збурило користувачів твіттера. Багато хто на платформі поширив заяву письменника Стівена Кінга, який написав у відповідь на оголошення про плату, що це твіттер "має платити мені".

Новий власник компанії прийшов у коментарі до письменника і запропонував Кінгу платити менше - лише 8 доларів на місяць, додавши, що "Нам потрібно якось оплатити рахунки!"