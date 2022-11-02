Німі свідки смерті 150 людей. Моторошні кадри загублених речей гелловінської трагедії

Денні Булл

BBC News, Сеул

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 256 пар взуття, яке загубили в натовпі учасники параду в Сеулі

На підлозі у спортивній залі акуратно розкладені речі: дизайнерські сумочки, поношені кросівки, навушники у футлярах.

Це особисті речі людей, які загубили їх у натовпі під час святкування Гелловіну у Сеулі. Свято у минулу суботу обернулося трагедією, яка забрала життя понад 150 людей.

Спортивний центр Wonhyoro, де зазвичай проводяться волейбольні ігри та громадські заходи, вже зіграв свою роль у цій трагедії: саме сюди рятувальники доставили тіла одразу після катастрофи.

Але тепер - лише кілька днів потому - вцілілих і сім'ї жертв запросили до зали, щоби опізнати і забрати речі, які належали їм або їхнім рідним.

У вівторок пара зайшла у величезну залу, звуки в якій віддаються луною, і забрала чорну куртку. Група дівчат виявили в колекції пару білих чобіт на підборах, покритих брудом.

Люди тихо оглядали великі прямокутники тканини та пластикові столи, на яких розкладені вкриті брудом або зламані речі - похмуре нагадування про жахливе число загиблих і поранених у трагедії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уцілілих учасників трагедії та родичів жертв запросили до зали, щоби опізнати і забрати речі

Автор фото, BBC/Danny Bull Підпис до фото, Серед принесених з місця катастрофи речей - кросівки, сумочки та паспорти

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На всіх речах маркувальні номери

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Серед загублених речей - близько 20 пар навушників Apple, повідомляє журналіст AFP

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, З місця трагедії в Сеулі зібрали близько 1,5 тонн речей

Автор фото, BBC/Danny Bull Підпис до фото, Ті, хто вижив, і родичі жертв можуть забрати майно, яке належало їм або їхнім близьким

Автор фото, EPA Підпис до фото, Багато речей зламані або пошкоджені

Автор фото, BBC/Danny Bull Підпис до фото, Одяг, який виявила поліція, переважно вкритий брудом

Автор фото, EPA Підпис до фото, Офіцер поліції сказав, що вони намагалися зібрали якомога більше речей, "на випадок, якщо вони належали жертвам"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один поліцейський повідомив агентству Reuters, що поки що за речами прийшло небагато людей