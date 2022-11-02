Німі свідки смерті 150 людей. Моторошні кадри загублених речей гелловінської трагедії
На підлозі у спортивній залі акуратно розкладені речі: дизайнерські сумочки, поношені кросівки, навушники у футлярах.
Це особисті речі людей, які загубили їх у натовпі під час святкування Гелловіну у Сеулі. Свято у минулу суботу обернулося трагедією, яка забрала життя понад 150 людей.
Спортивний центр Wonhyoro, де зазвичай проводяться волейбольні ігри та громадські заходи, вже зіграв свою роль у цій трагедії: саме сюди рятувальники доставили тіла одразу після катастрофи.
Але тепер - лише кілька днів потому - вцілілих і сім'ї жертв запросили до зали, щоби опізнати і забрати речі, які належали їм або їхнім рідним.
У вівторок пара зайшла у величезну залу, звуки в якій віддаються луною, і забрала чорну куртку. Група дівчат виявили в колекції пару білих чобіт на підборах, покритих брудом.
Люди тихо оглядали великі прямокутники тканини та пластикові столи, на яких розкладені вкриті брудом або зламані речі - похмуре нагадування про жахливе число загиблих і поранених у трагедії.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!