Біньямін Нетаньягу. Лідер Ізраїлю, що повернувся

Раффі Берг

Редактор BBC News з питань Близького Сходу, Єрусалим

1 година тому

Автор фото, Reuters

Коли Біньяміна Нетаньягу усунули від влади в червні 2021 року після 12 років поспіль на посаді прем'єр-міністра, оглядачі називали це кінцем епохи, а його критики говорили про новий світанок.

Сам пан Нетаньягу зухвало пообіцяв: "Ми повернемося!"

Як виявилося, його відхід був лише тимчасовим - Нетаньягу змінив новий політичний ландшафт переконливою перемогою на виборах трохи більше ніж через рік.

З певною іронією долі 73-річний голова правої партії Лікуд, схоже, повалив свого лівоцентристського опонента Яїра Лапіда, який спровокував його падіння.

Його ефектне повернення зміцнить віру серед його прихильників у те, що "Король Бібі" політично непереможний.

Нетаньягу виграє рекордні п'яті вибори і обійме посаду прем'єра вшосте - це більше, ніж будь-який інший прем'єр-міністр за 74-річну історію країни.

Неперевершений успіх Нетаньяху багато в чому завдячує іміджу, який він собі створив, - як людини, яка найкраще може захистити Ізраїль від ворожих сил на Близькому Сході.

Він займає жорстку позицію щодо палестинців, ставить питання безпеки на перше місце в будь-яких розмовах про мир, і давно попереджав про екзистенційну небезпеку для Ізраїлю з боку Ірану.

Але над його політичними досягненнями нависла хмара кримінального процесу щодо ймовірного хабарництва, шахрайства та зловживання довірою - звинувачення, які він рішуче заперечує. А опоненти бачать у Нетаньягу небезпеку для самої ізраїльської демократії.

Спадок брата

Біньямін Нетаньягу народився в Тель-Авіві в 1949 році. У 1963 році його сім'я переїхала до США, коли його батькові Бенціону, видатному історику та сіоністському активісту, запропонували посаду академіка.

У віці 18 років він повернувся до Ізраїлю, де провів п'ять років в армії капітаном в елітному підрозділі командос Sayeret Matkal. Він був поранений під час нальоту на бельгійський авіалайнер, захоплений палестинськими бойовиками, який приземлився в Ізраїлі в 1972 році, і воював у війні на Близькому Сході 1973 року.

Автор фото, GPO via Getty Images Підпис до фото, Нетаньягу (праворуч) був капітаном елітного підрозділу спецназу Sayeret Matkal

У 1976 році брата Нетаньягу, Джонатана, вбили під час рейду з порятунку заручників із захопленого авіалайнера в Ентеббе, Уганда. Його смерть глибоко вплинула на родину Нетаньягу, і його ім'я стало легендарним в Ізраїлі.

Нетаньягу створив антитерористичний інститут у пам'ять про свого брата, а в 1982 році став заступником голови ізраїльської місії у Вашингтоні.

Публічне життя Нетаньягу розпочалося дуже стрімко. Він вільно розмовляв англійською мовою з характерним американським акцентом, тож швидко став знайомим обличчям на американському телебаченні та сприймався як ефективний захисник Ізраїлю.

У 1984 році його призначили постійним представником Ізраїлю при ООН у Нью-Йорку.

Прихід до влади

Нетаньягу почав займатися політикою, коли повернувся до Ізраїлю в 1988 році, отримав місце від партії Лікуд у Кнесеті (парламенті) і став заступником міністра закордонних справ.

Пізніше він став головою партії, а в 1996 році став першим прямо обраним прем'єр-міністром Ізраїлю на дострокових виборах після вбивства Іцхака Рабіна.

Автор фото, Getty Images

Нетаньягу також був наймолодшим лідером Ізраїлю та першим, хто народився після заснування держави в 1948 році.

Попри люту критику мирних угод в Осло 1993 року між Ізраїлем і палестинцями, Нетаньягу підписав угоду про передачу 80% Хеврону під контроль Палестинської влади та погодився на подальший вихід із окупованого Західного берега, що викликало велику критику з боку правих.

Він втратив посаду в 1999 році після того, як призначив вибори на 17 місяців раніше, програвши лідеру лейбористів Егуду Бараку, своєму колишньому командиру.

Політичне відродження

Нетаньягу пішов з посади лідера Лікуду, де його змінив Аріель Шарон.

Після обрання Шарона прем'єр-міністром у 2001 році, Нетаньягу повернувся до уряду, спочатку як міністр закордонних справ, а потім як міністр фінансів. У 2005 році він подав у відставку на знак протесту проти виходу Ізраїлю з окупованого сектора Газа.

У нього знову з'явився шанс у 2005 році, коли Шарон - безпосередньо перед масивним інсультом, що занурив його в кому, - відокремився від Лікуду та створив нову центристську партію Кадіма.

Головні дати

1949 - народився в Тель-Авіві

1967-73 рр. - служив капітаном загону спецназу

1984 - став послом в ООН

1988 - увійшов до Кнесету та уряду

1996 - став прем'єр-міністром

1999 - програв вибори

2002-03 - міністр закордонних справ

2003-05 - міністр фінансів; йде у відставку через вихід з Гази

грудень 2005 - повернення лідерства партії Лікуд

2009 - повертається на посаду прем'єр-міністра

2013 - переобраний прем'єр-міністром

2015 - виграє четвертий термін

2019 - звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою

2020 - починається п'ятий термін; йде під суд

2021 - вигнаний опозиційною коаліцією

2022 - перемагає на виборах вшосте

Нетаньягу знову став лідером Лікуду і був обраний прем'єр-міністром вдруге в березні 2009 року.

Він погодився на безпрецедентне 10-місячне заморожування будівництва поселень на Західному березі річки Йордан, що уможливило мирні переговори з палестинцями, але переговори провалилися наприкінці 2010 року.

Хоча в 2009 році він публічно оголосив про своє умовне прийняття палестинської держави поряд із Ізраїлем, пізніше він його позиція стала жорсткішою.

"Палестинська держава не буде створена, не така, про яку люди говорять. Цього не станеться", - сказав він ізраїльській радіостанції в 2019 році.

Конфлікт в Газі

Напади палестинців і військові дії Ізраїлю неодноразово приводили Ізраїль до конфронтації в секторі Газа та навколо нього до і після повернення Нетаньягу на посаду в 2009 році.

Четвертий такий конфлікт лише за 12 років спалахнув у травні 2021 року, тимчасово припинивши спроби опозиційних до Нетаньягу партій усунути його після низки безрезультатних виборів.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ізраїль мав чотири великі конфлікти з бойовиками в Газі

Хоча під час конфліктів Ізраїль мав підтримку Сполучених Штатів, свого найближчого союзника, відносини між Нетаньягу та президентом Бараком Обамою були складними.

Вони досягли найнижчої точки, коли Нетаньягу звернувся до Конгресу в березні 2015 року, застерігши від "поганої угоди", яку уклали в результаті переговорів США з Іраном щодо ядерної програми останнього. Адміністрація Обами засудила цей візит як втручання.

Зв'язки з Трампом

Прихід Дональда Трампа на посаду президента в 2017 році призвів до більш тісного узгодження політики урядів США та Ізраїлю, і за рік Трамп оголосив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Цей крок викликав обурення в арабському світі, який підтримує претензії палестинців на східну частину Єрусалиму, окуповану Ізраїлем після війни на Близькому Сході 1967 року, але це призвело до великого політичного та дипломатичного перевороту для Нетаньягу.

Автор фото, AFP

А в січні 2020 року Нетаньягу назвав план Трампа щодо миру між Ізраїлем і палестинцями "можливістю століття", хоча палестинці відкинули його як односторонній.

Нетаньягу також підтримував позицію Трампа щодо Ірану, вітаючи вихід президента з ядерної угоди з Іраном у 2018 році та відновлення економічних санкцій.

Однак Трамп зробив різкі зауваження щодо ізраїльського лідера, звинувативши його в нелояльності, після того як він привітав Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Суд

Після 2016 року Нетаньягу переслідувало корупційне розслідування, кульмінацією якого стало висунення йому звинувачень у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою у зв'язку з трьома окремими справами в листопаді 2019 року.

Стверджується, що Нетаньягу приймав подарунки від багатих бізнесменів і надавав послуги, щоб отримати більше позитивного висвітлення в пресі.

Він заперечує правопорушення та каже, що є жертвою політично вмотивованого "полювання на відьом", організованого його опонентами. У травні 2020 року його судили, й він став першим чинним прем'єр-міністром, з яким це сталося.

Однак це не зашкодило його виборності.

"Ми отримали величезний вотум довіри з боку народу Ізраїлю", - сказав він радісним прихильникам у середу після того, як екзитполи показали, що він на шляху до перемоги.

Для його політичних прихильників повернення Нетаньягу знаменує початок ще одного, нового світанку.

Нетаньягу та Україна

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2018 році Нетаньягу відвідав парад на Червоній площі у Москві

Біньямін Нетаньягу відомий тривалою співпрацею з Путіним.

Як вказувала ВВС експертка Ксенія Свєтлова, політика урядів Нетаньягу (2009-2021) була досить дружня до Росії.

"У 2014 році, коли адміністрація Обами вимагала від Нетаньягу засудити анексію Криму, той відмовився це робити. Росії тоді ще не було в Сирії у військовому плані. Обама був розлючений, бо найбільший реципієнт американської військової допомоги відмовився підтримати політику США".

На думку Свєтлової, якби Лапід залишився прем'єр-міністром, можливість передачі якихось оборонних технологій Україні буде більшою. Особливо якщо внаслідок поразок російської армії в Україні у Сирії зменшиться військова присутність Росії.

Прихід до влади Нетаньягу, за її словами, навряд чи покращить відносини з Україною й призведе до активізації допомоги Ізраїля Києву.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Передвиборчий банер партії "Лікуд" з Нетаньяху та Путіним, 2019 рік

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"А якщо до влади повернеться Біньямін Нетаньягу, який виставляв свої фотографії з Путіним під час передвиборчої кампанії, то в цьому випадку це повністю виключено", - вважає Ксенія Свєтлова.

Так само не очікує якихось позитивних змін від ймовірного повернення Нетаньягу до влади експерт Ігор Семиволос.

"Є тільки один спосіб для України впливати на ізраїльське суспільство - перетворити українське питання на політичне всередині Ізраїлю, щоб ізраїльські політики могли отримувати від цього голоси, місця в Кнесеті. Тоді політика Ізраїля зміниться", - вважає він.

Водночас експерт Ігаль Левін припускає, що якщо співпраця з Путіним перестане бути корисною для Нетаньягу, він її зречеться.

"Найближчим часом радикальних змін не буде, але буде дедалі більший дрейф в бік України. Нетаньягу дружив з Росією, щоб вона не втручалася, коли Ізраїль завдає ударів по цілях на Близькому Сході. Але для Бібі (Нетаньягу. - Ред.) вчорашні друзі можуть легко перестати бути друзями", - вважає він.

Левін нагадує, що у вересні Україну відвідав один з найближчих соратників Нетаньягу - ексмер Єрусалиму Нір Баркат, який заявив про необхідність підтримки України, хоча і нагадав про безпекові ризики від союзників Росії на Близькому Сході.

"У мирний час ми хотіли б розвивати відносини з усіма. Однак у неспровокованій війні, а це вторгнення у вільну країну, ми повинні бути на боці України", - наголосив Баркат в нещодавньому інтерв'ю.

"Можливо, що Бібі цим візитом соратника натякає, що підтримка України буде можливою", - припускає Ігаль Левін.