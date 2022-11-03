В Херсоні зняли прапор РФ і демонтують блокпости. Росія готує вихід з окупованого міста?

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Росія проводить "примусову евакуацію" жителів Херсону

Окупаційна влада Херсонської області заявляє про можливий відхід російських військ на лівий берег Дніпра. З будинку облради вже зняли російський прапор. Що відбувається в єдиному окупованому з початку вторгнення обласному центрі?

Вже майже місяць з правого берега Херсонщини окупаційна влада проводить евакуацію місцевих мешканців на лівобережжя. Українська влада називає це депортацією.

За прогнозом начальника головного управління розвідки міністерства оборони України Кирила Буданова, звільнення Херсону українськими військами має завершитись до кінця листопада.

Зникнення прапора

Про зникнення російського прапора з будівлі Херсонської обладміністрації вдень 3 листопада повідомив перший заступник голови місцевої облради Юрій Соболевський.

Він виставив на своїй сторінці в фейсбуці фото будівлі і написав про "таємниче зникнення" окупаційного прапора.

"Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - написав український чиновник.

Автор фото, Юрій Соболевський Підпис до фото, Зникнення російського прапора на будівлі адміністрації в Херсоні

Джерело ВВС серед місцевих мешканців підтверджує цю інформацію.

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Більш того, за словами співбесідника, росіяни демонтували свої блокпости.

"В місті зняли блокпости, а також на в'їзд з боку Миколаєва у Чорнобаївці та Степанівці, а також безпосередньо на в'їзді в місто. Також окупанти вивезли весь діючий флот", - сказав він.

За його словами, плавзасоби росіяни вивезли в місто Гола Пристань і в інші місця поза Херсоном.

Те, що не змогли вивезти, підірвали. Катери і човни місцевих мешканців відбирають або знищують і роблять їх непридатними до використання.

Це може бути пов'язано з оголошенням окупаційною владою заборони на пересування цивільного річкового транспорту по Дніпру.

Представник цієї "влади", так званий "перший заступник голови обладміністрації" Кирило Стремоусов також не виключає відхід військ РФ з Херсону найближчим часом.

"Швидше за все, наші частини, наші війська підуть на лівобережну частину Херсонської області і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, мають максимально швидко евакуюватися", - сказав він вдень 3 листопада.

Слід зазначити, що ще 18 жовтня командувач російських військ в Україні, генерал Сергій Суровікін говорив про вірогідність ухвалення "непростих рішень" щодо Херсону.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українська влада вважає, що "евакуація" з Херсона може бути провокацією росіян

Евакуація чи провокація?

Однак, українська влада не поспішає радіти з демонстраційних дій противника на правобережжі Херсонщини.

Щоправда, генштаб ЗСУ і українська розвідка підтверджують інформацію про переміщення окупаційної адміністрації з Херсону на лівий берег - до Скадовська. Це місто розташоване лише за 50 км від адмінмежі з Кримом і за 100 - від обласного центру.

Крім того, військова розвідка повідомляє, що росіяни вивозять з правого на лівий берег транспорт, телекомунікаційне обладнання і об'єкти інфраструктури.

Триває і примусове переміщення з херсонських інтернатів дітей і ув'язнених з колоній.

Ближче до анексованого Криму переїжджають і місцеві "чиновники", які пішли на колаборацію з окупаційними військами.

"Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти "переселенців". Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення", - повідомило головне управління розвідки 3 листопада.

Водночас керівник ГУР України, генерал Кирило Буданов запевняє, що без бою здавати Херсон російські війська все ж не планують. За його словами, в місті залишаються найбільш підготовлені сили окупантів.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Херсон - це єдиний обласний центр України, який російські війська змогли захопити з 24 лютого

Заяви про евакуацію населення з обласного центра, на його думку, є проявом інформаційної операції і пасткою для ЗСУ.

"В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція…Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони", - сказав він в інтерв'ю "Українській правді" 24 жовтня.

За словами керівника розвідки, становище росіян на правому березі Дніпра вкрай ускладнене. Насамперед через логістику, яка цілком залежна від можливості переміщення через Дніпро. Вдалі ракетні удари українського війська по мостах і понтонних переправах зробили її майже неможливою.

"І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони", - зазначив Буданов.

Речниця українського командування "Південь" Наталя Гуменюк теж закликає українців не радіти зникненню російського прапора в Херсону. Це може бути провокація ворога.

"Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і такі інформаційні вкиди, атаки, що можуть бути розраховані на ослаблення регулярних військ", - сказала вона.