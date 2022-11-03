Перевірка МАГАТЕ не виявила ознак "брудної бомби" в Україні

1 година тому

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Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили свою польову перевірку в трьох місцях в Україні на прохання уряду України, повідомив сьогодні генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Письмові запити України до МАГАТЕ надіслати групи інспекторів були видані після того, як Російська Федерація висунула звинувачення щодо діяльності на трьох локаціях - Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах і на заводі "Південмаш" в Дніпрі.

"За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування", - сказано в заяві МАГАТЕ.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ.

"Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища", - сказав Гроссі.

Генеральний директор підкреслив, що МАГАТЕ залишається готовим далі працювати в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і таким чином запобігти будь-якому зловживанню такими матеріалами.

Заяви Росії про "бомбу"

23 жовтня керівник Міноборони Росії Сергій Шойгу провів телефонні розмови з міністрами оборони Франції, Туреччини, США та Британії, у яких звинуватив Україну в підготовці використання так званої "брудної бомби" - вибухового пристрою з радіоактивними елементами.

МЗС України та президент Зеленський такі твердження назвали брехнею. Пізніше брехнею оголосили твердження Шойгу і уряди США, Франції та Великої Британії.

24 жовтня на брифінгу в Міноборони Росії начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігор Кіріллов заявив, що метою підриву "брудної бомби" буде звинувачення Росії у застосуванні зброї масового знищення, проведення антиросійської кампанії у світі з метою "підриву довіри до Росії".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Першим почав говорити про українську "брудну бомбу" російський міністр оборони Шойгу. Згодом президент Путін визнав, що особисто попросив його це зробити

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"Брудну бомбу" нібито видаватимуть за тактичну ядерну зброю, ядерний заряд малої потужності, аби представити Росію як "ядерного терориста".

За його словами, Україна може використати радіоактивні речовини з 3 атомних електростанцій, уран, який видобувають на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті, радіоактивні відходи з Придніпровського хімічного заводу, технології Харківського фізико-технічного інституту та Інституту ядерних досліджень НАН України в Києві.

Кіріллов також заявив, що у випадку використання "брудної бомби" радіоактивні речовини можуть накрити Польщу, рознесуться атмосферою на дальність 1500 км.

Російське державне агентство "РИА Новости" навіть заявило, що начебто Україна хоче встановити "брудну бомбу" в макет російської ракети "Іскандер" і підірвати над Чорнобильською зоною. Це нібито має бути провокація для звинувачення РФ в ядерному теракті.

Звідки така інформація, ЗМІ не повідомило, пославшись на "інформоване джерело".

Що таке брудна бомба?

"Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних "брудних бомб" і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - повідомив у твіттері очільник МЗС Дмитро Кулеба 23 жовтня.

24 жовтня Кулеба звернувся до генсека МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням негайно надіслати експертів на мирні об'єкти в Україні, які РФ описує як місця розробки "брудної бомби".

"Він погодився. На відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати", - відзначив у твіттер Дмитро Кулеба.

Керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель привітав таке рішення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, МАГАТЕ після перевірки спростувало російські заяви про виготовлення "брудної бомби" в Україні

Кулеба також провів розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і відзначив, що росіяни можуть шукати можливість, аби звинуватити Україну у використанні забороненої зброї, яку самі мають намір використати.

"Ми погодилися: розганяючи хвилю дезінформації щодо "брудної бомби" РФ може шукати привід для операції під фальшивим прапором", - відзначив Кулеба.

За визначенням департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк в США, брудна бомба - "це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини, такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі".

"Брудну бомбу" можуть використати для поширення радіоактивного матеріалу в невеликій зоні навколо вибуху.

"Основна мета брудної бомби - налякати людей і забруднити будівлі або землю", - відзначають американські чиновники.

Випадків використання такої зброї в світовій історії не було.