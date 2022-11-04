Шольц просить Китай натиснути на Росію, щоб закінчити війну в Україні

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Канцлер Німеччини сказав, що прямі переговори важливі, і дав зрозуміти, що не буде ігнорувати спірні питання

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час переговорів із президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну в Україні.

Шольц також сказав, що обидві країни єдині у тому, що ядерні погрози Росії є безвідповідальними та дуже небезпечними.

Китай не засуджує напад Росії на Україну, одночасно збільшуючи двосторонню торгівлю на тлі західних санкцій.

Але Сі Цзіньпін закликав підтримати зусилля з мирного припинення "кризи" та протистояти загрозі використання ядерної зброї, повідомляє агентство новин "Сіньхуа".

Китайський лідер зазначив, що міжнародна спільнота має "закликати всі сторони виявити розумність і стриманість, якнайшвидше встановити прямі контакти та створити умови для поновлення переговорів і спільно протистояти застосуванню чи загрозі застосування ядерної зброї".

Шольц зазначив, що зустріч у Пекіні відбулася під час "великої напруженості", коли військовий конфлікт призвів до появи мільйонів біженців і перевернув світові продовольчі та енергетичні ринки.

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"Я сказав президенту (Сі Цзіньпіну. - Ред.), що для Китаю важливо використовувати свій вплив на Росію... Ми погодилися, що загрози ядерними ударами безвідповідальні та небезпечні", - сказав Шольц.

Китай і Німеччина, як впливові країни, повинні співпрацювати ще тісніше за часів змін, щоб зробити внесок у розвиток миру, сказав Сі Цзіньпін. Він назвав міжнародну ситуацію "складною та нестабільною", не згадавши при цьому Україну прямо, зазначає агентство AP.

Шольц підкреслив, що російське вторгнення створює багато проблем для "світопорядку, заснованого на правилах". Китай підтримує Німеччину та ЄС у просуванні мирних переговорів та створенні ефективної системи європейської безпеки, сказав Сі Цзіньпін.

Росія та її лідери неодноразово натякали на використання проти України ядерної зброї.

Візит Щольца викликав занепокоєння як у Німеччині, так і в інших країнах Європи.

Він став першим західним лідером, який відвідав Пекін після глобальної пандемії, і першим, хто зустрівся з президентом Сі після того, як він посилив свою владу на Національному з'їзді Комуністичної партії минулого місяця.

Багато хто в Європі, зокрема члени власного уряду Шольца, стурбовані тим, що його присутність покращить внутрішню репутацію дедалі більш авторитарного правління Сі.

Але канцлер Німеччини, як і його попередниця Ангела Меркель, стверджує, що глобальні проблеми можна вирішити лише через співпрацю з Китаєм.

Зустріч віч-на-віч, за його словами, сприяла обговоренню навіть тих питань, щодо яких обидві країни категорично не згодні.