Замерзле місто України. Як це було в Алчевську в 2006-му і може бути цієї зими

Діана Куришко

BBC News Україна

1 година тому

Автор фото, Олег Притикін Підпис до фото, У 2006-му Алчевськ замерзав. Зігрітися люди могли у таких пунктах обігріву

У 2006-му році Алчевськ на сході України через аварію на теплотрасі залишився без опалення у 20-градусний мороз.

100-тисячне місто замерзало. У квартирах від холоду гинули квіти і утворювався іній.

У ньому оголосили надзвичайну ситуацію, а дітей вивезли.

Тоді Алчевськ рятували всією країною - з бюджету виділили десятки мільйонів гривень, у місто приїхали тисячі ремонтників. Подолати наслідки аварії вдалося лише за місяць.

Зараз Росія спеціально б'є по об'єктах енергетики, які забезпечують міста теплом. І під час морозу таких алчевськів може бути багато.

Напередодні зими і ймовірних проблем з опаленням через російські обстріли згадуємо одну з найбільших аварій в Україні і як грівся Алчевськ.

Тоді це була одна критична точка на всю країну, яка кинула всі сили на допомогу. Уроки тієї історії варто ретельно вивчити, щоб краще пережити майбутню зиму.

Одна несправність - велика аварія

У день аварії, 22 січня 2006 року, журналістку алчевського тижневика "Неделя " Оксану Сарбідіну о 6 ранку розбудив дзвінок колеги.

На теплотрасі стався прорив і вона мала туди поїхати. Жінка залишила сина і маму у ще теплій квартирі й вирушила на роботу.

"Було дуже холодно, дуже вітряно. Цілий тиждень тримався мороз - 20. На місці прориву комунальники так нічого і не розрили. Я повернулась додому. Там вже було холод", - згадує Оксана.

Мама Оксани закутала внука у теплий одяг і намагалася заклеїти вікна у квартирі, щоб хоч якось зберегти тепло.

Автор фото, Олег Притикін

Котельня, на теплотрасі якої стався прорив, забезпечувала теплом 337 багатоповерхівок у новій частині міста. Котельню зупинили. Ця частина міста залишились без тепла.

Подекуди температура у помешканнях спускалась до 10 градусів. Оксана згадує, що їй пощастило, що вікна виходили на сонячний бік і вдень там могло бути +20. Проте, вночі проймав холод.

Чому аварія мала такі масштаби?

Наступного дня, 23 січня, витік на тепломагістралі усунули і котельну запустили в роботу, але тепло до квартир не дійшло.

За день сильного холоду у більшості будинків замерзли системи теплозабезпечення. Замерзла вода розривала труби.

Досі не зрозуміло, чому місцева влада вчасно не віддала розпорядження злити воду з системи. Наказ спустити воду з міських теплосистем мали б віддати або відразу після зупинки котельні, або за кілька годин. Проте воду спустили лише ввечері.

23 січня зупинилась друга міська котельна — "Заводська", яка забезпечувала теплом старе місто.

Після зупинки обох котелень без тепла залишились всі 800 багатоповерхівок Алчевська. Проблему на "Заводській" котельні також усунули досить швидко. Тодішній міський голова Алчевська Микола Кириченко звітував, що обидві котельні знову працюють.

Автор фото, Олег Притикін

Але тепло у квартири містян не повернулося.

Батареї встигли замерзнути. На вулиці у той час було -25.

"Це пам'ятник радянській гігантоманії… все населення великого міста стало заручником двох куп брухту, що працюють 39 і 26 років відповідно", - говорив про застарілі комунікації як причину аварій тодішній губернатор Луганщини Геннадій Москаль.

Іній у квартирах

Місто замерзало. Оксана розповідає, як у квітковому магазині у її будинку замерзли всі рослини. Сусіди приносили у її квартиру свої вазони з надією їх врятувати.

"Це було жахливо. Холод був страшний. Люди грілися, як могли - вмикали електрообігрівачі, грілися газовими духовками", - пригадує журналістка.

Автор фото, Олег Притикін Підпис до фото, Дітей з міста евакуювали у санаторії

За офіційними даними, тоді споживання газу в Алчевську зросло в 1,5 раза, електроенергії — у 10. Через перевищення попиту споживання електроенергії у місті почали відключати світло.

Особливо критичною ситуація була у нових будинках, де не було газу, а все обладнання було електричним.

"Моя подруга, яка жила у такому будинку, розповідала, що якось прийшла з роботи, а вся квартира була в інію", - каже Оксана Сарбідіна. У її квартирі тепло повернулося за тиждень, але лише через те, що у будинку не порвалися труби.

Рік виборів

Коли 27 січня тодішній президент Віктор Ющенко доручив відправити на порятунок Алчевська спеціалістів з усіх регіонів, стотисячне місто вже кілька днів жило без тепла.

Президент нарікав, що інформація про справжні масштаби проблеми дійшли до Києва лише "за кілька днів".

"І якщо б Київ знав хоча б на три дні раніше, якби нас не обнадіювали, до такого лиха не дійшло б", - казав Ющенко.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ющенко з візитом в Алчевську

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Міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога прямо назвав винним у всьому місцеву владу і закликав піти у відставку мера Миколу Кириченка - лідера місцевого осередку Партії регіонів.

У міській раді на цей заклик не відгукнулися і заявили - жодного недбальства, в усьому винен недофінансований комунальний сектор і старі труби.

Це була не перша аварія теплосистем Алчевська і Луганщини в цілому. Але, за два місяці, наприкінці березня 2006, в Україні мали пройти парламентські вибори.

"Ця аварія стала гучною. Її використовували на різних рівнях і для піару, і щоб закопати своїх конкурентів", - вважає журналістка Оксана Сарбідіна.

З державного бюджету виділили близько 30 мільйонів гривень (тоді це було 6 млн доларів).

"Партія регіонів" оголосила про свою програму допомоги, відкривши благодійний рахунок допомоги алчевським ветеранам.

Проконтролювати порятунок Алчевська від холоду особисто приїздили і сам Ющенко, і керівники профільних міністерств. Висвітлити аварію у місто приїхали десятки журналістів.

Щодня на Алчевському меткомбінаті тоді виходив спецвипуск газети "За метал", де була повна інформація, які роботи йдуть, які будинки вже підключали, які будуть підключати.

Рятували всією країною

У відновленні централізованої системи опалення Алчевська брали участь ремонтні бригади та рятувальники майже всіх областей України.

Зварювальників і слюсарів в Алчевськ відправляла ДСНС, "Укрзалізниця" і ще 17 різних підприємств.

Станом на 1 лютого у місті працювали понад три тисячі людей і 600 одиниць техніки.

Слюсар зі Сміли Олександр Внук провів у Алчевську два тижні.

"Укрзалізниця" відправила його допомагати робити опалення.

"Спочатку прорвало велику теплотрасу, яка подає опалення на будинки, потім труби, а потім і батареї. Дуже багато батарей довелося замінити. Ремонтували в одному місці, рвалося в іншому", - розповідає Олександр.

Автор фото, Олег Притикін

У місті, за даними ДСНС, розгорнули 15 пунктів обігріву і привезли кілька теплових гармат.

Оксана Сарбідіна пригадує, що намети з буржуйками всередині не користувалися великою популярністю серед містян - кожен як міг грівся вдома.

Багато людей виїхали з міста. Всі школи й дитсадки зачинилися. Дітей відправили в евакуацію у санаторії Києва, Одеси, Миргорода, Трускавця, Алушти та Сімеїзу.

Для цього запустили безкоштовні потяги. З усієї країни в Алчевськ передавали теплий одяг, матраци, пледи, обігрівачі та ліки.

Якби Луганська область сама ліквідовувала цю аварію, на це б пішли роки, говорив губернатор Геннадій Москаль.

Тепло до квартир мешканців Алчевська повернулось лише в другій половині лютого 2006 року. Майже місяць місто було без тепла.

З 2006-го року мешканці міста почали встановлювали індивідуальне опалення, збудували ще кілька додаткових котелень.

Проте аварії у місті час від часу повторювалися.

З 2014 року Алчевськ контролюють проросійські бойовики.

Взимку 2015 року сотні будинків міста знову залишились без опалення. На вулиці було - 10.