Серіал "Корона": сім висновків з останнього сезону

Кеті Разалл

Редакторка з питань культури

1 година тому

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Серіал розповідає про сімейні труднощі принца Чарльза та принцеси Діани

П'ятий сезон "Корони" від Netflix створив власну драму ще до прем'єри у середу й викликав суперечки щодо зображення королівської сім'ї.

Netflix був змушений захищати своє шоу як "вигадану інсценізацію" після того, як Джон Мейджор і Джуді Денч засумнівались у його точності.

Він також додав до серіалу застереження, що воно "натхнене подіями з реального життя".

Кореспондентка ВВС провела вечір п'ятниці, переглядаючи всі 10 нових епізодів, щоб зрозуміти, яким вийшов новий сезон - і ось її висновки.

1. Важко відрізнити правду від вигадки

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Сер Джонатан Прайс у ролі принца Філіпа та Наташа Макелхоун у ролі Пенні Нетчбулл

Чим ближче серіал наближається до сьогодення, тим більше значення має грань між правдою та вигадкою.

Дія цього сезону відбувається в 90-х роках, а королеві, яку вперше чудово зіграла Імельда Стонтон, зараз за 60. Шлюби її дітей руйнуються, і, що суперечливо, у шоу йдеться про роман між принцом Філіпом і леді Ромсі, яка на 32 роки молодша за нього.

Герцог Единбурзький, якого грає Джонатан Прайс, заперечує це, але в одній зі сцен він говорить королеві про своє розчарування шлюбом. Але "Корона" настільки правдоподібна і настільки людяна, що звичайному глядачеві завжди було неможливо відрізнити кіно від реальності.

За відсутності фактів, пов'язаних із королівською сім'єю, про які ми, швидше за все, ніколи не дізнаємося, ця вигадка заповнює порожнечу та для багатьох стає правдою.

Оскільки після смерті королеви минуло так мало часу, і багато інших персонажів досі живі, цей режисерський хід виглядає досить суперечливим.

2. Зображення Джона Мейджора стало одкровенням

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Джонні Лі Міллер грає прем'єр-міністра Джона Мейджора

Колишній прем'єр-міністр розкритикував серіал за припущення, що принц Чарльз хотів змусити королеву зректися престолу, назвавши це "злісною нісенітницею".

Але в "Короні" політик, якого Spitting Image колись висміяли як нудного і нецікавого, зовсім не такий.

Блискуче представлений на екрані Джонні Лі Міллером, він - мудрий голос народу та дипломатичний посередник у безладній суперечці про розлучення між Чарльзом і Діаною, якого високо цінує королева.

Це справжнє одкровення.

3. Елізабет Дебікі у центрі уваги

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Елізабет Дебікі казала, що спочатку була приголомшена перспективою зіграти Діану, принцесу Уельську

Голос (нерішучий, з придихом та водночас ефектний), опущена голова, коли вона дивиться крізь вії, стрижка, вираз обличчя і, звичайно, одяг - усе це так схожу на Діану.

У той час як Домінік Вест робить усе можливе, щоб втілити характер (тодішнього) принца Чарльза, він надто ввічливий і надто очевидно красивий, щоб бути цілком правдоподібним.

А Дебікі - ідеальна.

4. BBC потрапляє під пильну увагу

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Імельда Стонтон перебрала роль королеви у Олівії Колман

Окремим героєм п'ятого сезону стає BBC - і це не завжди комфортне видовище.

Лояльність королеви до ВВС протиставляється гучній історії про інтерв'ю, яке принцеса Діана дала програмі "панорама", і суперечкам навколо того, як воно було отримане.

BBC заявила, що більше ніколи не транслюватиме це інтерв'ю, але "Корона" відтворює ці сцени.

Будь-яка драма про королівську сім'ю тих часів, ймовірно, мала б той самий ефект, але важко не розуміти, якого болю це завдасть усім причетним - і це ллє воду на млин тих, хто каже, що "Корону" треба було зупинити задовго до того, як вона дійшла до зображення такого недавнього і важкого періоду.

Поява супутникового телебачення та значення цього для самої BBC також є наскрізною темою цього сезону.

Королева не хоче міняти свій телевізор, поки принц Вільям не каже їй, що якщо вона матиме супутникову антену, то зможе дивитися перегони коли їй заманеться.

5. Гроші - не проблема

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У п'ятому сезоні розповідається про життя королівської сім'ї у 90-х роках

Вважається, що один епізод "Корони" коштує близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів (хоча її творець і сценарист Пітер Морган це завжди заперечував).

У цьому сезоні знову здається, що гроші - не проблема.

Нам показують розкішні копії королівських будинків і палаців, відтворення церемонії передачі влади в Гонконзі, і ми бачимо Її Величність у Лондонській ратуші, яка виголошує свою знамениту промову "annus horribilis".

Королівська яхта "Британія" стає метафорою в серіалі, яка створює відчуття, що сама королева стає недосяжною та неактуальною.

Я розумію, чому автори вхопилися за цей наратив: яхту списали в 1997 році, в перший рік правління Тоні Блера. Але паралелі здаються перебільшеними, особливо в світлі згодом тривалого та прославленого правління справжньої королеви.

6. Чи показує серіал, що Британія застрягла в минулому?

Автор фото, Keith Bernstein/Netflix Підпис до фото, Імельда Стонтон показує публічні та приватні моменти з життя королеви

"Корона" впливає на те, як Британію сприймають на міжнародному рівні, але вона, ймовірно, лише підтверджує те, що люди й так думають.

Британія у серіалі сповнена королівської пишноти. Ми бачимо вишукані ресторани та класні кімнати Ітона; англійці зображені любителями полювання і хороших манер.

Для одних ці образи означають, що Британію сприйматимуть як країну, що застрягла в минулому, для інших - як країну з багатою історією.

У реальному житті пишність похорону Її Величності продемонструвала країну світові. По-своєму "Короні" також можна поаплодувати за те, що вона утримує увагу до Британії на світовій арені.

7. Серіал показує наші власні труднощі

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Домінік Вест у ролі принца Чарльза

Люди - складні істоти, і персонажі "Корони" не є винятком.

Більшість суперечок навколо цього серіалу точилася про те, чи принца, тепер короля, Чарльза несправедливо показали у його стосунках із принцесою Діаною.

Після п'яти сезонів "Корони" здається, що майстерність її автора Пітера Моргана полягає в тому, що він показує нам всю складність того, що означає бути людиною.

Він закохується у своїх героїв і наділяє їх справжньою глибиною емоцій.

Не відчути їх зможе лише найпалкіший антимонархіст.