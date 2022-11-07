"Нас просто розстрілювали". Влада РФ перевіряє заяви про "великі втрати" в Україні

1 година тому

Автор фото, verstka.media Підпис до фото, Російське видання опублікувало відеозвернення дружин мобілізованих до губернатора Воронезької області

На вихідних з'явилися непідтверджені повідомлення про велику кількість жертв серед російських військових, перекинутих на лінію фронту в Україні у двох різних місцях. В одному випадку - серед мобілізованих, в іншому - серед професійних військових. І хоча російська влада називає цифри перебільшеними, вона змушена реагувати і відповідати на звернення.

Воронезькі мобілізовані

У суботу незалежне російське видання "Верстка" розповіло про великі втрати серед мобілізованих з Воронезької області. Видання стверджує, що під селом Макіївка у Сватівському районі Луганської області внаслідок обстрілу на лінії зіткнення нібито могли загинути сотні росіян.

Джерелом інформації видання назвало одного з військовослужбовців, що вижив, вказавши його ім'я та прізвище - Олексій Агафонов. Редакція наголосила, що в умовах воєнних дій не може верифікувати точні цифри втрат.

"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл. Артилерія, "Гради", міномети, коптери - нас просто розстрілювали", - процитувала "Верстка" свого співрозмовника.

Крім нього, джерелами видання стали родичі мобілізованих, які, як стверджується, потрапили під обстріл.

ВВС при цьому виявила допис у соцмережах іншої жінки, в якому також ідеться про "посадки" в Макіївці, де на початку листопада точилися "жорстокі бої". Вона пише, що її чоловік вижив і лежить у шпиталі з осколковими пораненнями.

Видання також опублікувало відеозвернення жінок до губернатора Воронезької області РФ та "вищих інстанцій" з проханням про допомогу мобілізованим, призваним у середині жовтня. Їх направили "у бік Луганська" і в перший же день "поставили на передову лінію", а командири "покинули поле бою і втекли", стверджує у відео одна з жінок Інна Попова.

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"Бій тривав три дні", - каже вона, посилаючись на свого чоловіка. "Їм сказали окопуватись, а одна лопата була на 30 людей", - підхоплює на відео ще одна жінка. Після бою, за їхньою версією, мобілізовані "дійшли до комендатури" та повідомили, що "пройшли бій, не здалися". "Прохання їх було, щоб їх прибрали з передових ліній, - каже Попова. - Їм було дозволено відсунутися назад трохи. [Але] їх за фактом ніхто не прибрав! Після чого вони почали виходити на зв'язок".

На зв'язок вийшла лише 31 людина, стверджує "Верстка". Жодних інших підтверджень версії про загибель сотень мобілізованих, крім розповідей тих, що вижили, та їхніх родичів, немає. Російські військові блогери вважають, що мобілізовані можуть неправильно оцінювати втрати.

Пізніше видання процитувало ще одного мобілізованого Миколу Вороніна, зазначивши, що той має у своєму розпорядженні фото його військового квитка (був мобілізований у Воронезькій області в жовтні): "Все, що сказав Агафонов, це все правда. Ми з ним були поруч весь час, окопи поруч копали. Загиблих дуже багато. Першого-другого числа ми були під Макіївкою. Вночі нас поставили на точки, сказали копати, лопат не було, копали багнетами, - стверджує співрозмовник видання. - Я отримав поранення в області ліктя наскрізне, зараз мене везуть у госпіталь".

У неділю телеграм-канал "Вести Воронеж" повідомив, що губернатор Олександр Гусєв зустрівся із родичами мобілізованих, які записали відеозвернення. "Обговорили формат взаємодії. Діалог продовжиться, питання тримаю на особистому контролі", - заявив губернатор. Твердження про "великі жертви" він не прокоментував.

Автор фото, EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Мобілізовані росіяни прощаються з родичами перед відправкою на фронт

"Ми просто при Гусєві дзвонили нашим хлопцям, і вони підтвердили йому все, що ми розповідали про їхнє реальне становище", - розповіла "Верстці" дружина одного з мобілізованих Людмила Чорних. Губернатор та його підлеглі, за її словами, "поводилися максимально коректно".

Жінкам пообіцяли, що їхніх чоловіків виведуть із зони бойових дій "протягом трьох діб" та всіх відправлять до шпиталю.

Далекосхідні морпіхи

У неділю стало відомо, що великі втрати могли бути й серед військовослужбовців (не мобілізованих) 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту на іншій ділянці фронту - на Донеччині під час боїв за населений пункт Павлівка, контроль над яким уже переходив від однієї сторони до іншого.

Військові направили звернення до губернатора Приморського краю РФ Олега Кожем'яка.

Про це повідомили прокремлівські телеграм-канали та "військкори", зокрема кореспондент ВДТРК Олександр Сладков. Він не став цитувати листа, обмежившись переказом: "Великі втрати, неможливість донести до вищого керівництва інформацію про наші високі марні втрати в людях і в техніці. Цифри в мене є, але далі це справа генеральної прокуратури [Росії]".

Ймовірний текст звернення до Кожем'яка опублікувала прокремлівська блогерка Анастасія Кашеварова. З нього випливає, що морпіхів "вчергове" кинули "в незрозумілий наступ" генерал М. та його земляк А. - "заради того, щоб М. заробив бонуси перед начальником генштабу". "В результаті ми і морпіхи Камчатки наступаємо на Павлівку", - процитувала Кашеварова листа.

Без купюр той же текст вийшов у телеграм-каналі Grey Zone, який ЗМІ вважають близьким до "ПВК Вагнера". Стверджується, що втрати вбитими, пораненими та зниклими безвісти за чотири дні могли скласти "близько 300 осіб" (Солодков і Кашеварова цю цифру не вказують, перевірити її не можна).

"Командування округу разом з А. це приховують та занижують офіційні цифри втрат, боячись відповідальності", - йдеться у варіанті, опублікованому Кашеваровою.

Губернатор Приморського краю не заперечував справжність звернення. Водночас він не виключив провокацію з українського боку.

"Ми направили це звернення компетентним органам і до військової прокуратури для з'ясування ситуації. Не виключено, що це вкидання з боку супротивника - українських спецслужб", - написав Кожем'яко у телеграм-каналі. Прокуратура поки що не відповіла приморському губернатору.

Пізніше він виклав відео, записане на далекосхідному полігоні. "Зв'язалися з командирами. Так, втрати є, йдуть важкі бої. Але вони далеко не такі, як пишуть у цьому зверненні", - заявив Кожем'яко.

Російський журналіст Дмитро Колезєв, коментуючи публікацію звернення, нагадує, що Євген Пригожин, засновник "ПВК Вагнера", з яким ЗМІ пов'язують телеграм-канал Grey Zone, "зараз активно критикує міноборони, тому йому має бути вигідно розголошувати будь-які помилки, зловживання та злочини військових".

"Польовий командир" Олександр Ходаковський, котрий воює на Донбасі, коментуючи допис Сладкова "про стан справ у Павлівці", констатував, що російські війська там "опинилися в вогневому мішку" і зазнають втрат. Він не став оцінювати масштаб цих втрат.

Міноборони Росії напередодні, 6 листопада, згадувало цей населений пункт у своєму зведенні: "Вогнем російської артилерії та активними діями штурмових груп завдано поразки підрозділам ЗСУ в районах населених пунктів Павлівка, Новомихайлівка та Времівка".

У понеділок, 7 листопада, російське міноборони заявило, що підрозділи 155-ї бригади понад 10 діб ведуть наступальні дії, а втрати морпіхів "за цей період не перевищують 1% бойового складу та 7% пораненими, значна частина яких вже повернулася у стрій".

Прокремлівські "військкори", як це вже було не раз, розділилися: частина з них бачить у повідомленнях про великі втрати в Донецькій та Луганській області підтвердження своїх висновків про некомпетентність російського командування, на адресу якого звучала безпрецедентно жорстка критика голови Чечні Рамзана Кадирова і Євгена Пригожина. На тлі цієї критики минулого тижня стало відомо про усунення від командування угрупуванням "Центр" генерала Олександра Лапіна.

Інші блогери та військкори припускають, що цифри втрат можуть бути перебільшені - зокрема, самими мобілізованими.

Українські військові офіційно не коментували повідомлення про ймовірні великі втрати мобілізованих у Луганській області та професійних військових з Далекого Сходу в Донецькій області.

Українська влада обіцяла продовжити контрнаступ і звільнити захоплені Росією регіони. Після звільнення Харківської області наступним напрямком вважається Херсон, і окупаційна "влада" залишає місто, оголосивши евакуацію. Російські війська своєю чергою продовжують спроби наступу на Донеччині, як випливає з повідомлень військових обох сторін, але не можуть просунутися.