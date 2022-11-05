Кінець епохи Ле Пен? Ультраправі Франції обрали собі нового лідера замість "соратниці Путіна"

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Ультраправе "Національне об'єднання" (National Rally - RN) обрало своїм очільником 27-річного Жордана Барделла замість Марін Ле Пен. Саме вона останніми роками була лідером ультраправих Франції.

Натомість пані Ле Пен зосередиться на керівництві партійною групою в парламенті після того, як на початку цього року вона отримала 89 місць у Національних зборах.

Це вперше за 50-річну історію, коли головну ультраправу партію не очолює Ле Пен (батько чи донька).

Але цей крок не знаменує суттєвої зміни напрямку для партії.

Тіньовий лідер

Марін Ле Пен залишається джерелом реальної влади, і вона все ще є ймовірним кандидатом на наступних президентських виборах у 2027 році.

У суботу вона заявила партії, що не зникає з політики.

"Я не їду з "Національного об'єднання" відпочивати. Я буду там, де потрібна країні", - сказала вона на партійному з'їзді.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Барделла і Ле Пен

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Барделла, який виріс у бідній родині італійського походження в передмісті Парижа, приєднався до ультраправих у підлітковому віці та швидко піднявся до верхівки партії, ставши її президентом минулого року.

Він керував успішною європейською виборчою кампанією RN у 2019 році, і з того часу вразив навіть своїх ворогів своєю наполегливістю в дебатах.

Його вважають лояльним до пані Ле Пен. Він нещодавно заявив інформаційному агентству AFP, що є "кандидатом на спадкоємність з метою створення неймовірної спадщини, яку передає Марін".

Його підвищення до вищого керівництва партії є частиною зусиль RN пом'якшити свій імідж і залучити молодих виборців.

Як і пані Ле Пен, він любить зображувати себе як націоналіста нового типу, який має мало спільного з расизмом і антисемітизмом попередника партії - "Національного фронту".

Проте критики кажуть, що ці настрої все ще існують у партії.

Під час останнього скандалу законодавця "Національного об'єднання" відсторонили від Національної асамблеї на два тижні за нібито расистське зауваження під час виступу чорношкірого члена парламенту.

Пані Ле Пен формально залишила посаду лідера партії ще минулого року. Вона очолювала її з 2011 року, а змінила на посаді голови партії свого ж батька Жана-Марі Ле Пена. Тобто разом батько і донька формально були на чолі партії близько 50 років.

Вона зробила це, щоб зосередитися на своїй участі в президентських виборах, які вона зрештою програла в квітні в другому турі чинному президенту Еммануел. Макрону.

Незважаючи на поразку, через два місяці вона брала участь у виборчій кампанії партії до парламенту, під час якої RN отримало 89 місць - це було 10-кратне зростання та найкращий результат партії за всю її історію.

Успіх ультраправих і лівих на тих виборах призвів до того, що партія президента Макрона втратила більшість.

Любов до Путіна

Марін лен Пен відома своїми неоднозначиними заявами на підтримку російського президента Володимира Путіна. Також її партія брала гроші у повязаних з Росією фінансових установих установ.

У 2014 році її партія отримала 9 мільйонів євро від Першого чесько-російського банку. Тоді ж вона почала активно підтримувати Путіна та його політику в Україні.

"Це абсолютно не видається мені проблемою, я в будь-якому випадку не бачу зв'язку між Першим чесько-російським банком і урядом Володимира Путіна", - заявила Марін Ле Пен каналу France 5.

У 2015 році Центробанк РФ відкликав ліцензію цієї фінансової установи.

В 2017 Ле Пен заявляла, що анексія Росією Криму в 2014 році була законною.

"Абсолютно не вірю у незаконну анексію: був референдум, жителі Криму хотіли приєднатися до Росії, - сказала Ле Пен в інтерв'ю французькій телекомпанії BFMTV і Radio Monte Carlo. - Я не бачу підстав ставити під сумнів цей референдум".

На питання, чи є Крим, на її думку, невід'ємною частиною Росії, пані Ле Пен відповіла ствердно.

В тому ж таки 2017 році вона здійснила візит до Кремля і поспілкувалась з Путіним.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Ле Пен і Путін, 2017 рік

Однак відразу після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в лютому поточного року Ле Пен дещо змінила риторику. Вона прямо не засудила дії очільника Кремля, але заявила про необхідність "допомагати українським біженцям" у Франції.

Ле Пен також публічно виступає проти посилення антиросійських санкцій.