Як зима вплине на війну в Україні?

24 хвилин(и) тому

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Трохи більше ніж за місяць до України прийде зима, і це може стати на заваді українським збройним силам, коли вони намагатимуться відбити територію у росіян.

Росія також може спробувати змусити мирне населення замерзнути, обстрілюючи електростанції та склади палива.

Що означатиме зима для військових частин?

Багнистий ґрунт і глибокий сніг ускладнять швидке пересування військ та їхніх транспортних засобів.

За словами Форбса Маккензі, виконавчого директора Mackenzie Intelligence Services, це може поставити українські війська в невигідне становище, оскільки завадить їм швидко просуватися вперед.

"Українці хотітимуть холодну сувору зиму з промерзлою землею, щоб вони могли продовжувати швидкий маневр і обходити російські війська з флангу", - каже він.

"Однак росіянам вигідна тепла волога зима, яка загальмує українців", - додає Маккензі.

Українським операціям навколо Херсона вже завадили сильні дощі в жовтні.

Головною проблемою як для України, так і для Росії буде забезпечення постачання своїх сил.

"Війська потребують більше їжі взимку, і їм потрібно більше палива, щоб зігрітися", - каже Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

"Однак обидві сторони звикли до холодної погоди, і їхня техніка була розроблена для холодної погоди, тому зима не завадить їхнім військам воювати", - каже він.

Як зимова погода вплине на бойові дії?

Багато військових експертів вважають, що взимку і російська, і українська армії будуть більше зосереджені на артилерійських ударах, ніж на наземних.

"Взимку складніше доставляти припаси, і війська більш вразливі до їхньої нестачі", - каже Марина Мирон, дослідниця оборони з Королівського коледжу Лондона.

"Обидві сторони використовуватимуть далекобійну артилерію та безпілотники для націлювання на лінії постачання та склади постачання, щоб виснажити ресурси противника", - каже вона.

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Однак туман і снігові бурі можуть вплинути на здатність кожної зі сторін розпізнавати артилерійські цілі, якщо тільки вони не використовують інфрачервоне обладнання.

Збройні сили України та Росії значною мірою покладаються на безпілотники, і багато з них оснащені лише базовими камерами.

Атаки на інфраструктуру

Росія вже здійснила кілька атак на цивільні житлові райони та об'єкти, такі як електростанції та водопровідні споруди.

Ймовірно, вони продовжуватимуть цю стратегію впродовж зими.

Зараз люди запасаються паливом, наприклад дровами, і купують печі та жаровні. Лікарні купують власні генератори.

Стратегією Росії зараз керує генерал Сергій Суровікін, новопризначений головнокомандувач збройними силами в Україні.

Він відомий як "генерал Армагеддон" через свою жорстку тактику під час командування операціями в Сирії та інших місцях.

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Ймовірно, його метою буде зруйнувати моральний дух населення України, вважає Мирон.

"Росія вважає, що якщо люди мерзнутимуть і будуть зневірені, вони можуть повстати проти свого уряду", - каже вона.

Проте, Україна відносно добре готова до зими.

"Газосховища заповнені, і тут є великі запаси палива, наприклад дизельного", - каже Орися Луцевич, керівниця Українського форуму аналітичного центру Chatham House.

"Люди розуміють, що Росія не виграє війну, і що якщо вони зможуть пережити зиму, вони можуть мати більше успіхів проти Росії навесні", - додає вона.