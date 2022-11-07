"Моторсіч", "Укрнафта" та інші переходять у власність держави. Кому вони належали

1 година тому

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У власність держави відчужено активи "стратегічно важливих" підприємств. Йдеться про "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту", "Укртатнафту".

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час брифінгу.

За його словами, таке рішення ухвалили ще 5 листопада під час засідання ставки верховного головнокомандувача.

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їхнє управління передано міністерству оборони України, - сказав він. - По завершенні дії воєнного стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість".

"Для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану ми маємо право приймати такі рішення", - підсумував Данілов.

Міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що йдеться не про націоналізацію підприємств, а про вилучення майна на час воєнного стану.

"Це абсолютно різні правові форми", — пояснив він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що усі підприємства "працюватимуть для задоволення оборонних потреб".

"Вони мають працювати 24/7 для потреб нашої держави", - наголосив Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що ті, хто працює на цих підприємствах, продовжать працювати, буде більше замовлень і гарантій від держави.

"Ті, хто не працював, їхню роботу буде відновлено, трудові колективи повертатимуться до роботи. Потенціал їхній використовуватиметься повністю", - додав прем'єр.

Хто контролював ці компанії

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"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України. Досі 42% акцій підприємства належали компаніям бізнесмена Ігоря Коломойського. Державі в особі НАК "Нафтогаз України" до цього належали 50% плюс 1 акція.

"Укртатнафта" - українська нафтопереробна компанія, один з найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Ігор Коломойський та його партнер Геннадій Боголюбов досі контролювали близько 60% акції компанії, решта належала НАК "Нафтогаз України".

Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.

"Мотор Січ" - одна з провідних у світі корпорацій з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Донедавна належала В'ячеславу Богуслаєву, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Через порушення, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства, операції з акціями "Мотор Січі" були заблоковані, а згодом - арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія "АвтоКрАЗ" входить в групу "Фінанси та кредит" бізнесмена Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

"Запоріжтрансформатор" - підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є бізнесмен Костянтин Григоришин.