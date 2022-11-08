Повне затемнення оповило Місяць червоним сяйвом. Фото
У вівторок під час повного затемнення Місяць набув червоного забарвлення. Це астрономічне явище можна було спостерігати від Північної Америки до Тихого океану, але не в Європі.
Повне затемнення, коли Місяць повністю перебував у тіні Землі, тривало між 10:17 і 11:42 за Гринвічем (12:17 і 13:42 за Києвом).
Його побачили в Північній і Центральній Америці, частинах Південної Америки та Азії, Австралії та Нової Зеландії.
Європі ж доведеться чекати наступного повного місячного затемнення, що відбудеться 14 березня 2025 року.
Під час місячного затемнення Місяць стає червоним, тому що єдине сонячне світло, що досягає Місяця, проходить через земну атмосферу, кажуть у NASA.
"Чим більше пилу або хмар буде в атмосфері Землі під час затемнення, тим червонішим буде виглядати Місяць", - додають у космічній агенції.