Повне затемнення оповило Місяць червоним сяйвом. Фото

1 година тому

Автор фото, DEAN LEWINS/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Так сходив Місяць перед повним затемненням у селищі Стенвел Парк в Австралії

У вівторок під час повного затемнення Місяць набув червоного забарвлення. Це астрономічне явище можна було спостерігати від Північної Америки до Тихого океану, але не в Європі.

Повне затемнення, коли Місяць повністю перебував у тіні Землі, тривало між 10:17 і 11:42 за Гринвічем (12:17 і 13:42 за Києвом).

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Місячне затемнення над куполом Капітолія у Вашингтоні

Його побачили в Північній і Центральній Америці, частинах Південної Америки та Азії, Австралії та Нової Зеландії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місячне затемнення над будівлею парламенту Австралії в Канберрі.

Європі ж доведеться чекати наступного повного місячного затемнення, що відбудеться 14 березня 2025 року.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Повне місячне затемнення над дахом храму Сенсодзі в Асакуса в Токіо

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Це - також у Токіо, але вже на тлі колеса огляду

Під час місячного затемнення Місяць стає червоним, тому що єдине сонячне світло, що досягає Місяця, проходить через земну атмосферу, кажуть у NASA.

Автор фото, Reuters

"Чим більше пилу або хмар буде в атмосфері Землі під час затемнення, тим червонішим буде виглядати Місяць", - додають у космічній агенції.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Таким місячне затемнення закарбували під час щорічного фестивалю Повного Місяця у столиці Таїланду Бангкоку