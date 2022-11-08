Чому для України так важливо відвоювати Херсон?

54 хвилин(и) тому

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Українці наближаються до Херсона, а росіяни зміцнюють там оборону.

Обидві сторони вважають місто на півдні країни стратегічно важливим. Однак військові експерти кажуть, що битва за нього може коштувати дуже дорого.

Географія

До війни у Херсоні мешкали близько 380 тис. людей.

Місто лежить на березі Дніпра, біля узбережжя Чорного моря.

"Херсон - це ворота до Криму, - каже Марина Мирон, експертка з оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона. - Його повернення відкрило б шлях до відвоювання Криму".

Розташування Херсона також є важливим, додає Форбс Маккензі, колишній офіцер розвідки британської армії та виконавчий директор Mackenzie Intelligence Services.

"Важливо отримати контроль над Дніпром, оскільки річка протікає центральними теренами України".

Символізм

Херсон - єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити ще на початку березня.

А нещодавно Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської області разом із трьома іншими областями України.

Повернення міста під український контроль стане сигналом про те, що війна обертається на користь України, каже Марина Мирон.

"Це продемонструвало б Заходу, що варто й надалі витрачати гроші на підтримку України та її озброєння".

Однак росіяни також під величезним тиском і прагнуть втримати Херсон. Під час контрнаступу РФ на сході країни українці втратили 6000 квадратних кілометрів території.

"Росії потрібна перемога, - каже Мирон. - Вона має показати, що може дати відсіч".

Коли може початися битва за Херсон?

Українські військові обстрілювали мости через Дніпро, щоб залишити російське угруповання без зв'язку та постачання зі сходу і півдня.

ЗСУ також поступово наступають з північного заходу та північного сходу.

"Наступною великою ціллю України є місто Берислав, розташоване на правому березі Каховського водосховища за 77 км від обласного центру, - каже Марина Мирон. - Якщо вони візьмуть Берислав, то зможуть здійснити атаку на сам Херсон. Це може бути питанням лише кількох тижнів".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Український прапор майорить у відвойованому селі Архангельське Херсонської області

Однак, каже Бен Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, українські сили досить повільно просуваються до Херсона.

"Їм доведеться прорвати російські фронти на північ від Херсона. Їхній рух може сповільнити багнистий рельєф. Можливо, вони не зможуть прорватися, щоб дістатись до міста".

Росія йде з Херсона?

РФ заявляє, що евакуювала з міста 70 тисяч цивільних, є ознаки того, що вона також вивозить окупаційну "адміністрацію".

"Найімовірніше, наші частини, наші солдати підуть на лівий (східний) берег", - заявив заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов.

Автор фото, Izvestia Підпис до фото, Окупаційна влада Херсона організувала так звану "евакуацію" на лівий берег Дніпра

Однак українські військові заявили, що розмови про виведення військ можуть бути пасткою.

За оцінками Mackenzie Intelligence, Росія має від 5 тис. до 10 тис. бійців, що захищають місто, включно з елітними підрозділами.

Інститут вивчення війни припускає, що вони готують оборонні позиції в межах Херсона та на північний захід від міста.

"Є суперечливі наративи, - каже Бен Баррі. - Росія вивозить свою адміністрацію, але водночас завозить десантників і морську піхоту".

Ціна битви

Штурм Херсона коштуватиме українцям надзвичайно дорого, пише Форбс Маккензі.

"Точитимуться запеклі вуличні бої, і кількість жертв буде дуже високою, - зауважує він. - Перспектива - жахлива".

Але такого сценарію можна уникнути, вважає Бен Баррі.

"Кожна сторона має варіанти. Російські сили можуть спробувати затримати українців, а потім відступити. Українці можуть спробувати оточити місто та перерізати лінії постачання, а не увійти до нього. Передбачити їхні стратегії - неможливо".