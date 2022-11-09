"Вимушена стратегічна пауза" у війні. Кому вона вигідна

Павло Аксьонов

ВВС

1 година тому

Автор фото, Anadolu Підпис до фото, Під Херсоном ЗСУ готуються до наступу, але російські війська мають намір обороняти місто

Ситуація на фронті залишається напруженою, хоча великих змін не було вже кілька тижнів. Російська армія намагається перехопити ініціативу, українська - утримати її. Й та, й інша прагне нарощувати сили, при цьому мобілізація не забезпечила Росії перевагу, а погода може стати на заваді обом сторонам. Про що свідчить пауза, що виникла?

Останніми тижнями у війні з'явилися два нових фактори, які впливають на характер бойових дій. Це осіння негода, а також поява на фронті у російських частинах нових мобілізованих військовослужбовців.

Проривів російської оборони, подібних до тих, що відбувалися у вересні в районі Балаклії, у жовтні під Лиманом і в Херсонській області - останнім часом більше не відбувається.

Українська тактика "промацування" російської оборони та подальших проривів у слабких місцях зараз очевидно не призводить до рішучого успіху. Проте ЗСУ продовжують намагатися наступати в районі Сватового на півночі Луганської області, а також, можливо, готують наступ під Херсоном.

"На характер бойових дій зараз впливають як погода, так і співвідношення сил, - розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. - Бруд і бездоріжжя ускладнюють рух по землі, хмарність і дощі обмежують застосування авіації і БПЛА, це ускладнює наступ".

"У плані співвідношення сил росіяни поповнюють ряди мобілізованими, і хоча їхня якість залишає бажати кращого, на конкретних ділянках їхня кількість дає можливість підвищити оперативну щільність - і таким чином заважає українському наступу", - вважає експерт.

Ймовірно, жодна зі сторін зараз не в змозі створити чисельну перевагу на якійсь ділянці фронту, необхідну для прориву.

"Імовірна стратегічна пауза"

Хоча обидві сторони і намагаються наступати відразу на кількох напрямках, а ситуація на фронті залишається напруженою, обидві сторони, за оцінками експертів, швидше готуються до майбутніх операцій, а не проводять повномасштабні наступальні дії зараз.

"У плані співвідношення сил обидві сторони прагнуть нарощувати сили, - вважає Гендельман. - За повідомленнями, на фронті поки що перебуває мала частина російських мобілізованих - до 50 тисяч. І ще приблизно стільки ж в інших ешелонах, основна маса на фронт ще не прибула. ЗСУ зі свого боку створюють нові з'єднання, які після комплектування та навчання можна буде кинути у бій, а також маневрують резервами".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Осіннє бездоріжжя заважає обом арміям

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Близько 80 тисяч мобілізованих зараз перебувають у зоні бойових дій, із них близько 50 тисяч людей беруть у них участь, заявив напередодні російський президент Володимир Путін.

"41 тисяч осіб - це значною мірою "п'ятисоті", що примусово повернулися до військ", - вважає російський військовий експерт Віктор Мураховський. "П'ятисоті" на військовому жаргоні - ті, хто написав рапорт про розірвання контракту.

"Ще 41 тисяча осіб - це укомплектування військ до штатів воєнного часу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Логічно припустити, що вимушена стратегічна пауза до кінця цієї пори року буде дуже корисна обом сторонам, - пише перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайло Забродський. - Звичайно, тією мірою, наскільки можна говорити про користь війни взагалі. Використання двох-трьох зимових місяців для поповнення, формування та підготовки військ до подальших дій також цілком логічно".

"Немає іншого виходу"

Для російської армії ця "вимушена стратегічна пауза" важлива, оскільки збільшення кількості військ на фронті за рахунок мобілізованих ще не означає підвищення їхньої якості.

"Головна проблема піхоти - слабка взаємодія, - пише Мураховський. - Танки діють самі по собі. Артилерія працює за своїм розпорядком. Командир батальйону воює розчепіреними пальцями. Мені важко уявити ситуацію, коли під прикриттям вогню своєї артилерії танки і піхота не можуть заволодіти призначеним рубежем. Отже, проблема у взаємодії. Якось не розрахували вогневий вал артилерії, не рушила піхота, не пішли танки".

За даними Мураховського, понад 200 тисяч мобілізованих проходять прискорену підготовку. При цьому, судячи з повідомлень ЗМІ та телеграм-каналів, які були останніми днями, мобілізованих часто направляють на фронт практично без підготовки та підтримки.

Якщо такі солдати потрапляють як поповнення в ті частини, які воюють давно, це, з одного боку, знижує загальну боєздатність підрозділу, але з іншого - новобранці швидше набувають бойового досвіду.

Але так відбувається не завжди, і в розповідях мобілізованих часто фігурують історії, коли на передовій опинялися групи, які повністю складаються з недосвідчених бійців, часом без офіцерів.

Мобілізовані на фронті цілком можуть заповнити ослаблені ділянки, за допомогою яких можна створити більш-менш безперервну лінію оборони. Але для наступу потрібна набагато складніша, тривала підготовка, злагодження на високому рівні.

Крім відсутності бойового досвіду і зниження боєздатності, частини, що складаються з мобілізованих, мають ще один недолік - цих людей призвали до армії й відправили на війну насильно - і їхній бойовий дух і мотивованість не такі високі, як у кадрових військових чи добровольців.

Бойовий дух залежить не тільки від втрат на фронті, а й навіть від матеріального забезпечення, включно з виплатами грошового забезпечення. Раніше стало відомо про випадки, коли мобілізовані висловлювали невдоволення тим, що не побачили обіцяних одноразових виплат. Вони також скаржилися на погані умови утримання. У мережі з'явилися відеозвернення дружин та матерів мобілізованих, які також скаржилися на погані умови служби своїх родичів, звертаючись до регіональної влади.

"Втрати серед мобілізованих росіян, безперечно, використовуються українською пропагандою для розгойдування внутрішньої ситуації в Росії, але не факт, що це вплине якимось корінним чином, - вважає Гендельман. - І в Росії все одно немає іншого виходу, крім використання мобілізованих. Всі негативні політичні наслідки були відомі заздалегідь, і саме тому з мобілізацією тягнули, як могли, поки прорив ЗСУ на харківському напрямі не змусив їх до цього".

Що буде з Херсоном

Ситуація у південній частині фронту в районі Херсона залишається невизначеною.

Для України звільнення цього міста є важливою політичною метою війни, і від наміру звільнити це місто ніхто в керівництві країни та командуванні ЗСУ не відмовлявся. Але вплутуватися в міські бої в такому великому населеному пункті небезпечно, тому що міський театр - один із найскладніших на війні.

Росія провела квапливу евакуацію окупаційної адміністрації та деякої частини населення з міста. Місто, за повідомленнями, готують до оборони.

З одного боку, для Росії військове угруповання на правому березі Дніпра навколо Херсона - досить великий тягар. Її важко забезпечувати, а якщо ВСУ почнуть активно штурмувати місто, то потенційно це може обернутися і більшими втратами, адже відвести війська у разі небезпеки буде складно.

Вихід з міста та відведення військ вивільнять сили, які можна використовувати на інших напрямках, а оборона по Дніпру, який сам по собі є природною перепоною, буде значно легшим завданням, ніж захист плацдарму.

З іншого боку, втрата Херсона з політичного погляду стане великою проблемою, оскільки його вже оголосили російським на найвищому рівні. Крім того, можливо, в Росії все ще сподіваються у майбутньому розпочати наступ у напрямку Миколаєва, а зробити це з плацдарму простіше, ніж із форсуванням широкої річки. Тому наміри російського командування щодо Херсона залишаються не дуже зрозумілими.

Боротьба за ініціативу

Більш активні бойові дії останніми днями ведуться в районі Сватового, де ЗСУ намагаються охопити місто з двох сторін. Цей наступ на півночі Луганської області - наслідок активних бойових дій у жовтні.

Тоді ЗСУ звільнили значну територію Харківської області, взявши Ізюм, Балаклію, багато інших населених пунктів. Наступ став можливим, бо оборонні позиції російської армії були слабкими через нестачу живої сили. Тепер саме в цей район активно надсилають мобілізованих, намагаючись оперативно зупинити український наступ, випливає з повідомлень військових блогерів.

У повідомленнях про загибель мобілізованих на фронті йдеться саме про сватівський напрямок, де погано підготовлені та екіпіровані солдати, судячи з повідомлень, намагаються зупинити українців.

І хоча проривів, подібних до лиманського чи балаклійського, в районі Сватового останніми днями не відбувалося, судячи з повідомлень, ЗСУ можуть перебувати вже в селі Попівка за 7 км від сватівських околиць.

Російська армія, своєю чергою, намагається не лише зупинити наступ ЗСУ під Сватовим, а й розвинути свій наступ на двох інших ділянках фронту вже на Донеччині - в районі Авдіївки та Вугледара.

У районі Вугледара, на околиці села Павлівка в неділю втрат зазнали морські піхотинці зі 155-ї бригади Тихоокеанського флоту. Вони написали звернення до губернатора Приморського краю Олега Кожем'яка, витяги з якого опублікували російські військові блогери. Про масштаби втрат точаться суперечки - офіційне російське командування їх не визнає, як і Кожем'яко.

У скарзі морпіхів із 155-ї бригади, опублікованій прокремлівськими військовими блогерами, ішлося, що під час "незрозумілого наступу" на село Павлівка під Вугледаром на Донеччині за чотири дні вони нібито втратили близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти. Село Павлівка вже не раз переходило з рук до рук і на початку тижня залишалося здебільшого під контролем ЗСУ.

Обидва ці наступи - і російський на Донеччині, і український на півночі Луганської області - скоріше спроба перехопити й утримати ініціативу, змушуючи противника реагувати на загострення у вигідному для себе районі фронту.

Однак бездоріжжя, погана погода, яка обмежує дії безпілотників, а також підтягнуті резерви, хоч би якими вони були, заважають обом сторонам у їхніх наступах.