"Ти маєш знати, як її вбили". Розповідь сестри жінки, яка загинула в окупованому Скадовську

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українська активістка тримає табличку з написом Скадовськ під час саміту НАТО у Мадриді у червні

Медсестру Тетяну Мудренко затримали в окупованому росіянами Скадовську на Херсонщині та, за словами її родичів, вбили за те, що вона не приховувала своїх проукраїнських поглядів. BBС News Україна поговорила з сестрою-близнючкою Тетяни, щоби дізнатися подробиці того, що сталося.

"Вона старша за мене всього на пʼять хвилин", - розповідає 55-річна Наталя Чорна, її голос помітно тремтить, коли вона поступово пригадує страшні події.

Тетяна раніше жила у Дніпрі, працювала фельдшером і медсестрою у туберкульозному відділенні й вийшла раніше на пенсію. Кілька років тому вона познайомилася з чоловіком і переїхала до нього в Скадовськ.

Коли Росія вторглася в Україну, Наталя гостювала у своєї сестри й її чоловіка Анатолія. Вона була свідком того, як у місто заїжджала російська військова техніка, як мешканці Скадовська виходили на проукраїнські мітинги. Сестри також були кілька разів на тих мітингах. За словами Наталі, найбільший мітинг стався тоді, коли окупаційна влада викрала мера Скадовська.

"В нас кидали шумові гранати, розганяли сльозогінний газ", - розповідає Наталя.

Після цього протести припинилися. Як і на всій окупованій території України, у Скадовську почалися обшуки і арешти людей.

Окупаційна влада і місцева поліція, яка співпрацювала з росіянами, зупиняла перехожих на вулицях, перевіряла документи і телефони.

Наталя розповідає, що їх із сестрою також зупиняли російські військові. Одного разу вони погрожували вбити собаку Тетяни, якщо вона не поїде з ними у дільницю.

Тетяна активно протестувала проти окупаційної влади, каже її сестра. Вона не приховувала своїх поглядів і часто конфліктувала з поліцейськими-колаборантами.

Одна з останніх сутичок сталася за кілька тижнів до того, як Тетяну і її чоловіка заарештували.

Арешт

7 жовтня Тетяна з чоловіком їхали на машині вулицею міста. Попереду була поліцейська машина, яка рухалася повільно, чоловік Тетяни обігнав її. Тоді поліцейські зупинили їх і сказали, що водій не ввімкнув сигнал повороту.

"Вони хотіли забрати у них документи, але Таня вчинила галас", - Наталя розповідає про це зі слів кількох свідків події, сусідів Тетяни, з якими жінка розмовляла пізніше.

Сама Наталя на той момент вже виїхала зі Скадовська.

Поліцейські відпустили пару, але прийшли до них додому того ж вечора, твердить Наталя.

За її словами, поліцейські "перевернули весь дім", забрали їхню машину і увезли Тетяну та її чоловіка у дільницю.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Проукраїнський мітинг в Херсоні на початку березня

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З 7 до 15 жовтня про Тетяну і її чоловіка нічого не було відомо. Наталя почала розшукувати сестру у місцевих групах в соціальних мережах. Вона попросила сусідів приглянути за їхнім будинком і домашніми тваринами, собакою Тетяни.

15 жовтня Наталя побачила у закритому пабліку Скадовська моторошне повідомлення: "Привезли жінку з ознаками удушення".

"А куди привезли, у морг чи в лікарню, не пишуть", - розповідає Наталя. У повідомленні також йшлося про те, що "жінка гуляла з собакою і щось вивідувала у орків".

За словами Наталі, вона одразу зрозуміла, що повідомлення було про її сестру. "З собакою гуляла тільки Таня".

17 жовтня Анатолія, чоловіка Тетяни, відпустили додому. У нього були сліди побиття і зламана рука, розповідали Наталі сусіди.

Наступного дня Анатолій звʼязався з Наталею і сказав їй, що поховав Тетяну. Він дзвонив з чужого номера, його телефон забрала поліція.

Він також надіслав Наталі через вайбер фотографію свідоцтва про смерть Тетяни, в якому причиною смерті було зазначено "механічна асфіксія".

"Ти маєш знати, як її вбили"

Дізнавшись про смерть сестри, Наталя подзвонила жінці, яка вийшла з нею на звʼязок через групу у соціальній мережі і яка обіцяла інформацію про Тетяну.

Жінка передзвонила їй через деякий час і сказала: "Ти повинна знати, як її вбили. Їй залили щось у рот і повісили".

Про те, що Тетяну "стратили в поліцейській дільниці", Наталі розповів ще один чоловік, чий родич працював у поліції.

За його словами, в день, коли Тетяну вбили, поліція оточила квартал навколо дільниці, щоби ніхто не побачив.

Наталя припускає, що її сестру могли спочатку задушити, а потім повісити. "Якби вона жива була, вона б галасувала так, що пів міста почуло би", - вважає Наталя.

Надії на справедливість немає?

Наталя каже, що дізнатися точно про те, що сталося, зараз у Скадовську неможливо.

Люди бояться говорити - через ризик переслідування проросійською поліцією. Вона навіть не наважується розпитати чоловіка Тетяни, тому що телефони прослуховуються.

Люди, які спочатку зголосилися знайти інформацію про її сестру і спілкувалися з Наталею, тепер просять їм не дзвонити.

З поліцією Скадовська намагався звʼязатися і син Тетяни, який виїхав наприкінці серпня до Росії. За словами Наталі, спочатку йому відповіли, що її переведуть до Херсона, а потім на його дзвінки припинили відповідати, а номер заблокували.

Наталя твердить, що якщо поліція і проведе розслідування, за їхньою версією, причиною смерті Тетяни буде самогубство.

Наталя також розповідає, що насправді розтин тіла її сестри не проводили, пояснивши це відсутністю відповідного фахівця.

Під час однієї з розмов Анатолій сказав Наталі, що Тетяна не могла вкоротити собі віку.

"Він сказав, вона не могла цього зробити. Я йому відповіла, так, я знаю, вона була така життєрадісна", - каже Наталя.

BBC News Україна не може звʼязатися з місцевою "владою" на непідконтрольній Україні території, щоби уточнити обставини смерті Тетяни Мудренко, а також оперативно перевірити деталі трагедії в умовах війни.

Про її загибель у жовтні повідомляли українські правозахисні організації.

Особу її сестри Наталі підтверджено.