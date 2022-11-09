Що таке саміт G20 і чи будуть там Зеленський і Путін

33 хвилин(и) тому

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15-16 листопада на острові Балі в Індонезії відбудеться щорічна зустріч глав держав "Групи двадцяти" (G20).

Головна мета саміту - знайти способи допомогти світовій економіці оговтатись від пандемії Covid, але напруженість навколо війни в Україні може перешкодити дискусіям.

Що таке G20 і для чого вона була створена?

"Група двадцяти" або просто G20 - це глобальний міжнародний форум, який поєднує провідні світові економіки.

У той час як G7 складається з багатих країн, в G20 представлені лідери і розвинених, і економік, що розвиваються.

Поштовхом до заснування G20 стала так звана Азійська фінансово-економічна криза 1998 року, наслідки якої торкнулися практично всієї планети. "Сильні цього світу" усвідомили потребу в такій глобальній організації, яка могла б прогнозувати й запобігати таким кризам у світовій економіці.

До складу G20 входить 19 країн, а також Європейський Союз як колективна організація. Іспанія формально не входить до "двадцятки", але має статус постійного спостерігача, що дозволяє їй брати активну участь у форумі.

Крім того, на зустрічах й самітах G20 часто присутні представники інших міжнародних організацій - МВФ, Світового банку, Європейського Центрального банку.

На країни G20 припадає 85% світового економічного виробництва, 75% світової торгівлі, а також дві третини населення країни.

Цілі та завдання

Питання, які обговорюють лідери G20, охоплюють чимало тем: від економіки до зміни клімату, сталої енергетики, анулювання міжнародних боргів та оподаткування транснаціональних корпорацій.

Щороку інша країна-член G20 бере на себе головування та встановлює порядок денний для зустрічей групи.

Індонезія, яка цього року вперше головує у G20, хоче, щоб нинішній саміт зосередився на глобальних заходах у сфері охорони здоров'я, відновленні економіки після пандемії та переході країн до сталої енергетики.

Однак світова політика загрожує затьмарити роботу міжнародного форуму.

Міністерство закордонних справ України вимагає виключити Росію зі списку запрошених, а також позбавити її права на членство у G20.

Візит Володимира Зеленського вже підтвердила українська сторона. Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

Він уточнив, що президент точно братиме участь, найімовірніше, це буде онлайн-формат.

"В якомусь форматі, звичайно, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20. Більше сказати не можу", - сказав Никифоров.

Щодо візиту Путіна, то, за його словами, він ще не вирішив, чи братиме участь особисто, чи направить замість себе делегацію.

Також існує думка, що президент США Джо Байден відмовиться вітати на полях саміту наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Байден звинуватив Саудівську Аравію в допомозі Росії фінансувати війну проти України, заявивши, що дві країни працюють разом, щоб підтримувати високі ціни на сиру нафту.

"Сімейне фото"

Традиційно перед початком переговорів лідери держав приходять на церемонію фотографування. Так зване "сімейне фото" G20 - важливий показник. Президенти та прем'єри можуть перекинутися парою слів, потиснути одне одному руки, а аналітики роблять висновки щодо дипломатичних суперечок і розбіжностей.

У 2018 році, після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі, принца Мухаммеда бін Салмана практично ігнорували на саміті лідерів та змусили стояти у дальньому кінці групи на "сімейному фото".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Президент США Джо Байден може відмовитися від зустрічі на саміті з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом

Успіхи й невдачі

На самітах лідерів 2008-2009 років під час великої фінансової кризи лідери домовилися про низку заходів для порятунку світової фінансової системи.

Але наступні саміти, як стверджували, були менш конструктивними, оскільки були затьмарені напруженістю між ворогуючими світовими державами.

Цьогорічна зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків G20 не мала значних досягнень через повномасштабну війну Росії проти України.

Країни часто досягали домовленостей, зустрічаючись у кулуарах самітів.

У 2019 році в Осаці тодішній президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори щодо врегулювання великого торговельного конфлікту.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сутички поліції з протестувальниками під час саміту G20 у Гамбурзі, 2017 рік

Часто навколо самітів G20 відбуваються великі демонстрації.

У 2018 році тисячі людей вийшли на марш у Буенос-Айресі на знак протесту проти економічної політики G20.

Антикапіталістичні протестувальники влаштували заворушення під час саміту 2017 року в Гамбурзі, також тисячні демонстрації відбулися під час самітів G20 у Ріо-де-Жанейро 2018 року та Торонто 2010 року.

До "Групи двадцяти" входять: Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Південна Корея, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати і Європейський Союз.