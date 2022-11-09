Перші результати виборів у США: що відомо

Ентоні Зуркер

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, Octavio Jones Підпис до фото, За попередніми даними, республіканець Рон Десантіс знову здобув перемогу на губернаторських виборах у Флориді

У США проголосували на проміжних виборах, під час яких американці повністю переобирають Палату представників, третину Сенату, законодавчі збори та губернаторів у багатьох штатах.

Перші дані вже з'являються, проте доля ключових штатів, які можуть вирішити результати цих виборів, поки що не зовсім зрозуміла.

Ось деякі ключові висновки.

1. Республіканці на шляху до перемоги в Палаті представників

Поки, судячи з попередніх результатів, контроль над Палатою представників може перейти до республіканців. Наразі обидві палати Конгресу контролюються демократами президента Джо Байдена.

Республіканці отримали хороші результати, але назвати це великим успіхом все ж таки не можна.

Найімовірніше, Республіканська партія отримає більшість у Палаті представників, проте їй не вдалося отримати підтримку деяких штатів, що вагаються, і досягти несподіваних успіхів, як це було на проміжних виборах у минулому.

2. Рона Десантіса переобрали губернатором Флориди

Губернатор-республіканець Рон Десантіс, згідно з прогнозами, впевнено виграв другий термін у Флориді, перемігши кандидата від Демократичної партії Чарлі Кріста.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Десантіс був в авангарді низки партійних дискусій на загальнонаціональному рівні, виступаючи проти обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19, та підтримавши закон, що обмежує обговорення питань ЛГБТК у школах.

Чотири роки тому Десантіса обрали на посаду губернатора Флориди з дуже малим відривом від демократа Ендрю Гіллума. Цього разу результат республіканців перевершив найсміливіші прогнози. Десантіс обійшов свого суперника-демократа майже на 20 відсоткових пунктів, отримавши до того ж абсолютну більшість голосів виборців латиноамериканського походження, що становлять майже третину населення штату.

Для політика, якого називають одним з ймовірних претендентів на президентську посаду у 2024 році, це блискучий результат, який лише зміцнить президентські амбіції Десантіса.

Однак, якщо він вирішить балотуватися від республіканців у 2024 році, його потенційним конкурентом може стати найвідоміший республіканець від Флориди - Дональд Трамп.

3. Прогнози Трампа

Дональда Трампа не було у бюлетенях для голосування, але він все одно незримо присутній. Вчора ввечері колишній президент виступив з короткою промовою зі свого будинку в Мар-а-Лаго і заявив про перемогу кандидатів, яких він підтримує.

Реальність, однак, виявилася складнішою.

Демократ Джон Феттерман здобув перемогу у боротьбі за пост сенатора від штату Пенсильванія, набравши на 2% голосів більше, ніж його суперник - республіканець Мехмет Оз, якого підтримував Трамп.

Перегони за місце в Сенаті у Джорджії, ймовірно, ведуть до другого туру. Демократ Рафаель Ворнок та республіканець Гершель Вокер "набрали приблизно по 49 відсотків".

Республіканець Блейк Мастерс поки що відстає в Аризоні. І лише Джей Ді Венс з Огайо здобув очевидну перемогу, хоч і з меншим відривом, ніж можна було припустити.

Схоже, після прогнозів Трампа республіканці сумніватимуться у його політичних інстинктах.

4. Розчарування демократів

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стейсі Абрамс визнала поразку

Зірки Демократичної партії, колишній конгресмен від Техасу Роберт "Бето" О'Рурк та Стейсі Абрамс від Джорджії, не виправдали сподівань своєї партії.

2018 року О'Рурк провів жорстку передвиборчу кампанію проти республіканця Теда Круза за місце в Сенаті від штату Техас.

І хоча О'Рурк тоді програв Крузу, його результат був найкращим для кандидатів від демократів за кілька десятиліть в цьому штаті, де республіканці мають дуже сильні позиції.

Стейсі Абрамс балотувалася у 2018 році на посаду губернатора від Джорджії, ставши першою чорношкірою жінкою в США, що висунула свою кандидатуру від великої партії.

О'Рурк і Абрамс завоювали серця демократів своєю здатністю збирати мільйони доларів на передвиборчу кампанію та мобілізувати підтримку на низовому рівні виборців.

Їхні прихильники сподівалися, що цього разу вони здобудуть перемогу у своїх рідних штатах. Однак обидва не дотягнули.

Абрамс, яка чотири роки тому з невеликою перевагою програла республіканцю Браяну Кемпу, цього разу фінішує зі значним відставанням. О'Рурк поступився губернатору-республіканцю Грегу Ебботту з більшою різницею, ніж Теду Крузу у 2018-му.

Тож демократам, схоже, доведеться шукати нових зірок.