"Не знаю, як жити далі": вдівець убитої у пологовому в Маріуполі

Метт Мюррей

BBC Wales News

21 хвилин(и) тому

Автор фото, AP Підпис до фото, Фото Ірини Калініної стало символом жахів війни в Україні

Фото вагітної, яку несуть на ношах через завали після бомбардування пологового будинку в Маріуполі, стало символічним знімком війни в Україні.

Воно уособлювало справжній жах війни, і деякий час ніхто не знав, хто ця жінка.

Її звали Ірина Калініна.

Вона була важко поранена під час авіаудару по лікарні 9 березня і згодом померла разом із дитиною, яку народила за допомогою екстреного кесаревого розтину в обласній лікарні міста.

Її чоловік Іван став біженцем і живе в Портколі в Уельсі. Він розповів, що його життя було повністю зруйноване після вбивства його дружини та сина.

"Ірина любила життя, вона була щасливою, вона йшла вперед і була для мене найкращою", - каже він.

Такою Іван запам'ятав свою дружину.

Ірина працювала менеджеркою магазину одягу в Маріуполі та дуже раділа майбутньому народженню первістка.

"Ми були дуже щасливими та радісними. Ми довго чекали на цього малюка, і нарешті він у нас з'явився", - каже Іван.

"Біль і втрата"

Подружжя чекало на хлопчика і обрало йому ім'я Мирон на честь слова "мир".

Іван, інженер металургійного комбінату в Маріуполі, згадує момент, коли лікарі повідомили йому жахливу новину:

"Я не знаю, як описати біль і втрату. Я був повністю знищеним. Я розчарувався у всьому. Я не міг повірити, що Ірина померла".

Автор фото, Family photo

BBC Panorama поспілкувалася з трьома медиками, які намагалися врятувати Ірину та її дитину.

Пара роками намагалася народити дитину, і Ірина благала не рятувати її, дізнавшись, що її дитина не вижила.

Лікарка-анестезіолог Маріупольської обласної лікарні Оксана Кирсанова розповіла: "Дитину витягли без ознак життя. Я бачила, як по обличчях колег текли сльози".

"Це найжахливіша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті. Як молоду жінку кладуть у чорний мішок разом з дитиною, яку ми поклали їй на груди", - каже вона.

Поховані разом

"Я відчуваю біль, злість. Я просто не знаю, як жити та рухатися далі", - розповідає Іван про свої відчуття, коли бачить фото Ірини на ношах.

"Їх разом поховали в Маріуполі на кладовищі. Але батьки хотіли поховати її ближче до себе, тому перепоховали її разом з дитиною в селі батьків", - додає він.

Автор фото, Family photo Підпис до фото, Ірина була менеджеркою магазину одягу в Маріуполі

Іван переїхав до Порткола у вересні після того, як отримав дозвіл на проживання.

"Життя тут хороше, нормальне. Люди тут дуже добрі та готові допомогти, і я думаю, що мені пощастило бути тут, - розповідає він. - Я планую знайти роботу, тепер у мене є дозвіл, і спробувати жити далі".

Але Іван каже, що не може уявити майбутнє без Ірини.

"Зараз у мене немає великих надій, і я ще не звик до думки, що я один", - говорить він.

За даними української влади, від початку війни під час бойових дій у Маріуполі загинуло щонайменше 25 000 людей, а від 5 до 7 000 з них загинули під уламками після бомбардування їхніх будинків.

Довоєнне населення Маріуполя становило майже 500 тисяч людей.

На запитання, яке послання він надіслав би президенту Росії Володимиру Путіну, Іван відповів: "Я б йому сказав - "За що?".

"Ми все життя вважали, що росіяни наші брати. Він просто напав на нас, він убив нас, убив наших рідних, друзів, коханих. За що? Чому?"