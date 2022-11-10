Як 12-річний українець виїхав до Шотландії і підписав контракт з футбольним клубом

1 година тому

Дванадцятирічний українець, сім'я якого у березні поїхала з України до Шотландії, пройшов відбір до футбольної школи "Данді Юнайтед".

Станіслав Драбич нині мешкає у місті Моніфіт, де у новій школі швидко розгледіли його здібності на полі.

За "підказкою" директора тренери клубу запропонували Стасу випробувальний термін, який він успішно пройшов у вересні.

Хлопчик каже, що хотів би віддячити клубу і допомогти виграти чемпіонат.

"Я знову можу грати у футбол. Це - як подарунок на Різдво", - розповів він BBC.

В Україні Стас навчався в академії футбольного клубу "Рух" (Львів).

"До від'їзду з України я не грав три місяці. Забув, що таке футбол і як грати. Тепер я - щасливий", - каже Стас.

"Якщо ми залишимося в Шотландії, я гратиму за "Данді Юнайтед" - адже вони допомогли мені, а я допоможу їм виграти чемпіонат Шотландії".

Підпис до фото, Стас (праворуч) з родиною

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12-річний хлопчик з родиною виїхав з України у березні. Їх прихистила тітка, що мешкає у шотландському Моніфіті.

За словами Стаса, в Шотландії йому добре, але він хвилюється за друзів, що лишилися в Україні.

"Мені страшно. До війни життя було щасливим. Я ні про що не турбувався. А зараз хвилююся за своїх друзів через обстріли, хвилююся, що їх можуть вбити", - каже хлопчик.

Стас підтримує зв'язок зі своїми українськими друзями онлайн і телефоном, зізнається, що спочатку було важко заводити друзів у Шотландії через мовний бар'єр.

Однак у "Данді Юнайтед" він потоваришував з одним з гравців, який значно покращив його англійську.

"Спочатку я ні з ким не спілкувався, тільки з родиною. Але я почав заводити нових друзів, спілкуватися у школі".

Найл Ніколсон, що відповідає за підтримку гравців, їхнє навчання та захист, додав: "Ми дуже серйозно ставимося до піклування про гравців у "Данді Юнайтед", зробили все можливе, щоб допомогти Стасу і його родині".

"Стас також отримав шанс, як й інші гравці академії, подавати м'ячі під час матчів (дорослих). Йому сподобався цей досвід, і ми зробимо все можливе, щоб допомогти йому й іншім гравцям, які перебувають під нашою опікою, почуватися в "Данді Юнайтед" як вдома".

Тим часом Стас, який грає на правому фланзі та в центрі оборони, каже, що адаптується до стилю шотландського футболу.

"Шотландський футбол - важкий, більше орієнтований на фізичну витривалість, - пояснює він. - Не дуже технічний, але швидкий".

Він сподівається, що одного дня гратиме, як Вірджил ван Дейк з "Ліверпуля", якого вважає одним з найкращих захисників у світі, й, можливо, укладе контракт з "Барселоною".