Снігурівку звільнили. Чому це так важливо

1 година тому

Автор фото, "Український наступ" Підпис до фото, Бійці ЗСУ рапортують про звільнення Снігурівки, 10 листопада 2022 року

Збройні сили України звільнили місто Снігурівка на Миколаївщині. Це був важливий пункт оборони для російських військ на херсонському напрямку.

Місто з більш ніж 200-літньою історією, що на березі Інгульця, було окуповано російськими військами ще наприкінці березня. Цей населений пункт має стратегічно важливе значення - з нього відкриваються шляхи на Херсон і Миколаїв, а також далі - на Кривий Ріг.

Тож з перших днів окупації війська РФ почали укріплювати свої позиції навколо міста, щоб утримати його.

В кінці вересня Снігурівку, разом з окупованою Херсонщиною, російська влада "приєднала" до РФ за підсумками "референдуму". Фактичне перебування населеного пункту в іншій області цьому не завадило.

Однак на початку листопада російські війська не встояли під натиском ЗСУ на цьому напрямку.

Звільнення Снігурівки

Повідомлення про наступ українських військ на Снігурівку почали з'являтись 8 листопада. Атаки на місто відбувались з північного і східного напрямку.

Щоб завадити просуванню ЗСУ, російські війська почали підривати мости, зокрема через річку Інгулець.

Як повідомило джерело ВВС News Україна у силових структурах, можна говорити про підрив росіянами Дар'ївського мосту біля Херсона та Новокаїрського мосту біля Берислава. А також ще низки менших мостів, проте назвати точний перелік поки що важко.

Станом на вечір 9 листопада джерела у силових структурах вже підтверджували відступ росіян зі Снігурівки.

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В той же день Сергій Шойгу заявив про наказ відступити з правого берега Дніпра. Снігурівка - саме на правобережжі.

За словами командувача окупаційних військ РФ Сергія Суровікіна, подальше перебування ЗС Росії на правобережжі Дніпра є "недоцільним" і "загрозою для життя військових".

В офісі президента України заяви російського командування про відступ оцінюють з обережністю.

"Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина ru-угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви", - прокоментував ситуацію радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

А його керівник Андрій Єрмак, реагуючи на події, написав загадковий пост. "Дехто думає, що дуже хитрий… Але ми на крок попереду", - написав Єрмак у телеграмі.

Вже вранці 10 листопада голова ОП розмістив в соцмережах значок пташки снігура, натякаючи, вочевидь, на звільнення міста Снігурівка.

Крім того, в ЗМІ почав поширюватись запис, на якому бійці 131 розвідувального батальйону Збройних сил рапортують про звільнення Снігурівки

Однак, у коментарі "Суспільному" речниця командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що станом на 10 листопада ситуація в Снігурівці потребує "інформаційної тиші".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликав дочекатися офіційної інформації від генштабу та водночас сказав, що в Снігурівці "все добре", вже завтра зранку туди планують доставити гуманітарну допомогу для населення. Місцева влада, за його словами, вже "близько" до міста.

Пізніше в четвер, 10 листопада, російське міністерство оборони заявило про "маневри" щодо переміщення військ на лівий берег Дніпра. Таким чином воно фактично підтвердило відхід військ РФ зі Снігурівки.

"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану", - сказано в заяві міністерства щодо відходу військ з правобережжя Дніпра.

ВВС News Україна намагається перевірити інформацію щодо остаточного звільнення населеного пункту.