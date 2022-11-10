Вибори у США: Байден задоволений результатом демократів і збирається на другий термін

31 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден висловив полегшення у зв'язку з тим, що за підсумками проміжних виборів Демократичній партії вдалося утримати у законодавчих зборах країни більшість мандатів, які їй належать.

Остаточні результати ще не підведені, але - хоча у Палаті представників республіканці, здається, все ж таки здобудуть певну перевагу - Америці, за словами президента, вдалося уникнути "гігантської червоної хвилі" - тобто масової перемоги кандидатів від Республіканської партії, яку пророкували аналітики.

Ба більше, демократи все ще мають шанс отримати контроль над Сенатом, де поки що мандати розділилися порівну: 48 на 48.

Зазвичай під час проміжних виборів правляча партія США (зараз це демократи) поступається суперникам контролем над парламентом, що значно ускладнює життя Білого дому, оскільки ускладнює проведення через Конгрес практично будь-яких ініціатив адміністрації, що діє.

Враховуючи показники інфляції, що злетіли у США до максимальних значень за останні чотири десятиліття, та відносно низький рейтинг схвалення чинного президента, республіканці могли розраховувати на тріумфальну перемогу в обох палатах - проте цього, на подив багатьох аналітиків, не сталося.

Судячи з результатів екзитполів, однією з причин цього стало нещодавнє рішення Верховного суду, який переглянув власне рішення майже піввікової давності і в результаті фактично скасував на національному рівні право жінок на аборт, повернувши це питання на розсуд влади кожного конкретного штату.

Коментуючи попередні результати проміжних виборів у середу, президент Байден зізнався, що вони дозволили йому "зітхнути з полегшенням", оскільки його оптимізм виправдався - на відміну від прогнозів журналістів, які пророкували демократам поразку.

Натхненний несподіваним успіхом президент (якому через півтора тижні виповниться 80 років) знову озвучив свій намір піти на другий термін, заявивши: "Ми знову підемо на вибори, як і планували".

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Тим часом підрахунок голосів триває, і республіканці майже впритул наблизилися до заповітної кількості конгресменів, яка забезпечить їм перевагу в Палаті представників: станом на ранок четверга до 219 мандатів їм не вистачає всього семи.

Контроль над будь-якою палатою дасть республіканцям можливість блокувати практично будь-які пропозиції, які надходять з Білого дому, де й без того готуються до парламентського розслідування дій адміністрації Байдена, яке може бути відкрито будь-якої миті.

Сам президент Байден уже заявив, що готовий співпрацювати зі своїми політичними опонентами і пообіцяв провести наступного тижня консультації з представниками обох парламентських фракцій.

Він також висловив думку, що американський народ сприйме будь-яке розслідування, яке направляють республіканці як щось несерйозне - або, висловлюючись словами самого президента, "майже як комедію".

Контроль у Сенаті отримає та з двох партій, якій вдасться перемогти у двох із трьох штатів, де остаточні підсумки підбити поки що не вдалося (або переможця буде визначено у другому турі): Аризоні, Джорджії та Неваді.

Як повідомляє американський партнер BBC, компанія CBS, виборці Аризони схиляються радше у бік кандидата від демократів, а от у Неваді думки електорату розділилися майже порівну.

Законодавство Джорджії вимагає від майбутнього сенатора отримати не менше половини голосів виборців - що не вдалося ні чинному сенатору-демократу Рафаелю Ворноку, ні його супернику-республіканцю Хершелю Вокеру. Їм доведеться зустрітися у другому турі - тож там переможець остаточно визначиться лише у грудні.

Найприємнішою несподіванкою для республіканців стала перемога в Нью-Йорку, де їм вдалося здолати чинного конгресмена від демократів Шона Патріка Малоуні, який очолював передвиборчу кампанію партії.

Для демократів найсолодшою ​​виявилася перемога в Пенсільванії, де переобрання чинного депутата-республіканця багатьом здавалося наперед вирішеним заздалегідь. Однак у результаті він поступився своєму супернику Джону Феттерману - попри те, що той нещодавно пережив інсульт і зараз проходить реабілітацію.

На думку аналітиків, не останню роль у поразці чинного конгресмена відіграла офіційна підтримка з боку Дональда Трампа. Попри очікування, вона не додала протеже Трампа політичних очок, а навпаки - послабила його позицію.

Якби вибори пройшли для республіканців успішніше, від Трампа чекали заяви про повторне висування своєї кандидатури на виборах президента 2024 року. Однак поки що він лише пообіцяв зробити наступного тижня "велику заяву".

За словами одного з помічників експрезидента, з ухваленням цього найважливішого рішення йому радять почекати - щонайменше доти, доки у Джорджії не пройде другий тур і переможець не визначиться остаточно.

Офіційно підтримані Трампом кандидати виступили в середньому значно гірше, ніж той розраховував: їм вдалося виграти вибори до Сенату в Огайо та Північній Кароліні, а ось рекомендовані ним претенденти на пост губернатора у Пенсильванії та Мічигані кампанію програли.

Експрезидент уже визнав, що загалом результати виборів "не цілком виправдали надії", проте у своїй звичайній манері додав, що "з його особистого погляду, [результати виборів] - це велика перемога".