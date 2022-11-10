5-й сезон серіалу Netflix "Корона": напівправда - напівбрехня, але дуже цікава

Яна Літвінова

BBC, Лондон

1 година тому

Автор фото, Keith Bernstein/Netflix Підпис до фото, Імельда Стонтон у ролі Єлизавети II. Вона вже третя і, найімовірніше, остання актриса, яка зіграла королеву

Якщо переконати себе, що всі події 5-го сезону серіалу Netflix "Корона" відбуваються в паралельній реальності, то 10 годин приємного проведення часу вам забезпечені.

Дійові особи

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У 5-му сезоні розповідається про королівську родину у 90-ті роки. Далеко не все, що показано на екрані, відбувалося насправді, а дещо відбувалося, але не так. Втім, видовище досить захопливе

Тут усе досить просто. Припустимо, у нас є якась європейська країна, де на троні ось уже багато років сидить закостеніла в минулому королева, що ставить почуття обов'язку вище за щастя своїх рідних.

Її старший син, спадкоємець престолу, глибоко нещасливий у шлюбі з дещо істеричною, вкрай психічно нестабільною красунею, яка, з одного боку, зраджує йому на всі боки, але з іншого - просто не може знайти гідного місця в сім'ї, емоційно замороженій тією самою королевою (див. вище), яка зовсім не соромиться використовувати своє монарше становище в особистих цілях.

Її чоловік уже давно втратив навіть натяк на існування спільних інтересів із коронованою дружиною, тому шукає (і знаходить) розраду в різних видах кінного спорту та в компанії, ну, припустимо, молодої та привабливої жінки.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Домінік Вест, Тедді Хоулі, Елізабет Дебікі, Тімоті Сембор у ролях Чарльза, Гаррі, Діани та Вільяма

Її онук, теж майбутній король, важко страждає від розладу між батьками і охоче проводить вихідні дні в товаристві бабусі, благо її будинок, вірніше замок, розташований через річку від його приватної та дуже ексклюзивної школи.

Додайте економічні труднощі в країні, давню любов спадкоємця престолу не до своєї дружини, безпринципних газетярів, ще більш безпринципних журналістів, одного багатія, який розмовляє арабською, бізнесмена і криваву історичну розправу над іншою королівською родиною, і ви отримаєте телевізійну драму, якій гарантовано успіх у глядачів.

Обман… піднесений?

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Нова королева, Імельда Стонтон. Інша актриса, але характер ролі від зміни виконавиці не змінився

Маленька неузгодженість полягає в тому, що все це відбувається не в якійсь вигаданій країні, а в цілком конкретній Британії, де багато справжніх учасників цієї вистави живі й донині.

Більше того, ця абсолютно конкретна Британія лише два місяці тому попрощалася з тією королевою, яку сценарист "Корони", Пітер Морган, перетворив, скажімо прямо, на сімейного деспота.

Я розумію, що до вересня (тобто до смерті королеви) усі 10 серій 5-го сезону були вже практично закінчені, і ніхто б не зміг змінювати сюжет, навіть якби й захотів, але не будемо обманюватися: така інтерпретація образу виникла вже давно - щонайменше з третього сезону.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Останній за часом сезон "Корони" присвячений періоду, що передував розлученню Чарльза та Діани, який британські ЗМІ називали "Війною Уельсів"

Основні сюжетні лінії намічені одразу, у першому ж епізоді. Принц і принцеса Уельські, Чарльз (нинішній британський король) і Діана, вже не здатні навіть вдавати, що їхнє сімейне життя хоч у чомусь нормальне.

На цьому тлі Чарльз таємно за спиною своєї матері намагається вмовити прем'єр-міністра Джона Мейджора, що, мовляв, вона веде монархію до краху, і треба вмовити її зректися.

Блискучий сюжетний хід у дусі "Короля Ліра", але Джон Мейджор дуже навіть живий і здоровий, і вже категорично заявив, що ніколи не вів таких розмов з принцом Уельським.

Причому він сказав це ще до того, як відбулася прем'єра. Netflix, мабуть для того, щоб поправити рейтинги, що падають. Тож вирішив оприлюднити кілька ласих шматочків, щоб розпалити апетит глядачів і створити навколо серіалу ажіотаж. Здоровий чи не здоровий - справа десята. Головне, щоб народ дивився.

Дуже навіть живі свідки

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Джонні Лі Міллер грає Джона Мейджора, який на той час був прем'єр-міністром. Маю сказати, що якщо Черчілль і Тетчер вийшли у Netflix до певної міри карикатурними, то Мейджор взагалі вийшов цілком симпатичним

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Будь-який історичний фільм, серіал чи книга будуються на тому, що їхні герої вимовляють слова, які могли б вимовити у більш-менш правдоподібних ситуаціях. Перші два сезони "Корони", безумовно, сильно виграли на думці глядачів та критиків через те, що переважна більшість учасників показаних подій до цього часу вже померли і заперечувати, навіть якщо і хотіли б, не могли.

Але події 5-го сезону стосуються 90-х років, тому неточності та відверті вигадки сценариста можна легко спростувати. Серед тих, хто вже висловив своє обурення, окрім колишнього прем'єра, був і відомий британський журналіст Джонатан Дімблбі, автор біографії принца Чарльза, який назвав "Корону" "нісенітницею на ходулях".

Повертаючись до спроби принца "звільнити" королеву: будь-який прем'єр-міністр щотижня зустрічається віч-на-віч із правлячим монархом, а не зі спадкоємцем престолу. Якби якийсь глава кабінету вчинив таке кричуще порушення протоколу, то тим самим підписав би собі смертний політичний вирок.

Втім, у низці випадків, Морган вчинив дуже розумно: взяв реальний епізод, який усім добре відомий, після чого поставив на правдивий тортик пару хибних вишеньок. І все - бідолашний торт набув зовсім іншого смаку.

Віньєтки часткової правди

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Олівія Вільямс та Домінік Вест у ролях Чарльза та Камілли. Хтось із коментаторів нещодавно сказав, що, нарешті, Чарльз одружений на жінці, на якій він мав одружитися з самого початку

Сьогодні вже ні для кого не секрет, що Ендрю Мортон написав свою книгу "Діана: Її правдива історія", користуючись записами на касетах, які вона сама й зробила. Вони дійсно особисто не зустрічалися, але вся інформація була надана принцесою та ніким іншим.

Багато хто також знає, що питання в один бік, а касети - в інший, перевозив друг принцеси лікар Джеймс Колтхерст, який знав її ще в ту пору, коли вона була "простою" леді Діаною Спенсер.

Але не було жодних таємних зусиль підступного істеблішменту, який би намагався їх залякати і зупинити: Колхерста, що їде велосипедом вулицями Лондона, не збивав білий фургон, а кабінет Мортона не був розгромлений якимись зловмисниками, які нібито намагалися знайти і знищити компромат.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Принц Чарльз, вірніше, Домінік Вест у його ролі. Особисто мені він чомусь завжди був симпатичніший за його покійну дружину, але в цьому я точно в меншості

Другий приклад стосується першої зустрічі Діани та Доді аль-Фаєда. У "Короні" батько Доді, власник паризького готелю Ritz та лондонського магазину Harrods Мохаммед аль-Фаєд дуже хоче пробитися у вище суспільство і робить для цього все, що може.

Зокрема, він викладає величезну суму та спонсорує матч з кінного поло, щоб особисто познайомитися з королевою. Єлизавета ж сидіти поряд з ним не хоче і відправляє Діану як заступницю.

Ображений Мохаммед підкликає сина, що проходить повз нього, і представляє їх одне одному, зав'язавши трагічний вузол, який, як нам відомо, був перерубаний у паризькому тунелі під мостом Альма.

Що у цій історії правда? Діана та Доді, наскільки нам відомо, справді зустрілися на матчі поло, але це було не в 90-х, а в середині 80-х, коли принцеса спостерігала за грою чоловіка і навряд чи звернула увагу на єгипетського плейбоя.

Список неточностей і, скажімо так, артистичних припущень можна продовжити.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Сер Джонатан Прайс у ролі принца Філіпа та Наташа Макелхоун у ролі Пенні Маунтбеттен. Це вже не вперше, коли нам дуже відверто натякають, що Філіп, нібито, поглядав набік, і не лише платонічно

Так, відомо, що припинивши грати в поло, принц Філіп полюбив кінні упряжки. Це насправді справжнє мистецтво та справжній спорт джентльменів. В Англії епохи Регентства навіть існував ексклюзивний "Клуб чотирьох коней", членами якого могли стати лише ті, хто досконало опанував цю непросту науку.

Ми також знаємо, що він близько дружив з леді Пенелопі (Пенні) Маунтбеттен. Як близько? Напевно, юристи Netflix таки сильно наступили на горло творчої пісні Моргана, бо нічого "такого", окрім випадкового - чи не дуже - дотику рук нам не показують.

Загалом можете робити висновки самі, але Філіпп (Джонатан Прайс) дивиться на неї такими очима, що не здогадається тільки сліпий.

Плюс він каже своїй дружині-королеві, що, мовляв, якщо вона надто зайнята, щоб приділити йому належну увагу, і оскільки між ними не залишилося зовсім нічого спільного, то цілком природно, що він шукатиме дружбу на стороні.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Чи збереглося між королевою та її чоловіком велике кохання чи ні, але у авторів вистачило такту послати його втішати королеву після пожежі у Віндзорському замку 1992 року

Навіть той факт, що в житті Пенні дружила з усією королівською сім'єю і стала постійним учасником усіх її свят у вузькому колі, "Корона" зуміла подати майже як доказ подружньої невірності Філіпа, який каже королеві, що для того, щоб заткнути рот пресі, вона має з'явитися з його подругою разом на публіці та продемонструвати близькі з нею стосунки.

Тепер про два епізоди, які є, в основному, правдою.

Соромно, боляче та прикро

Автор фото, Netflix Підпис до фото, У кожного з нас, швидше за все, складеться своє враження після перегляду чергової "Корони", але мене не залишало відчуття, що я дивлюсь мильну оперу типу "Санта-Барбари", але на британському аристократичному матеріалі

Я думаю, що історія з випадково записаною інтимною телефонною розмовою Чарльза і Камілли залишається одним з найболючіших епізодів у їхніх життях.

Я розумію, чому для підвищення драматичного напруження Морган смакує її у всіх подробицях. Я не розумію, чому йому знадобилося практично слово в слово знову вивалювати його у суспільний простір. Достатньо було й того, що ця супер брудна білизна вже одного разу була вивішена на загальний огляд.

Не буду вдаватися в подробиці, якщо вас так сильно цікавлять інтимні розмови нинішнього короля з його нинішньою дружиною, ви можете знайти їх за запитом "тампонгейт" або почитати тут.

Я однозначно не є прихильницею абсолютної монархії чи диктатури в будь-якому вигляді, але іноді мені хочеться, щоб закон про образу величності ніхто не скасовував.

Ядерний вибух в ефірі

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Діана у так званій "сукні помсти", в якій вона з'явилася після інтерв'ю, яке принц Чарльз дав Джонатану Дімблбі. Тобто, не Діана, а Дебікі, звичайно, але сукня і решта - один в один

Друга історія стосується інтерв'ю, яке Діана дала журналісту BBC Мартіну Баширу. Тут теж майже все правда - від обману, яким він досяг її згоди, - до того, який ефект воно здобуло.

Я добре пам'ятаю свою реакцію, після того, як ми його подивилися в прямому ефірі. Вона складалася наполовину з шоку і наполовину з повного здивування, навіщо їй це знадобилося, і чи розуміла вона, що цим вона з м'ясом видерла себе і з королівської сім'ї, і з сердець солідної частини британського суспільства? Насправді, щоб передати мої тодішні емоції, треба поставити не ?, а ???!!!

Правда й те, що найвищі ешелони BBC розійшлися в думках щодо того, чи слід давати вибухонебезпечне інтерв'ю в ефір.

Голова ради керівників корпорації Мармадьюк Хассі був людиною традиційною і не чужою королівській родині, адже його дружина була фрейліною королеви. Генеральний директор BBC Джон Берт обертався в інших колах і свого часу багато в корпорації змінив.

На краще це було або на гірше - окрема розмова, але факт залишається фактом: Хассі був категорично проти того, щоб одкровення Діани вийшли в ефір. Берт або в пику, або розуміючи, якою сенсацією буде цей випуск програми "Панорама", дав йому добро.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Діана вже після розлучення. За її спиною - Мохаммед аль-Фаєд, який щойно запросив її провести відпустку на його яхті

У "Короні" розгніваний Хассі кричить услід Берту: "Ви опинитеся на неправильному боці історії! Чуєте, на неправильному!"

Іронія полягає в тому, що Берта до BBC запросив саме Хассі, який пізніше про це шкодував і навіть казав, що якби він мав другий шанс, він би його ніколи на роботу не прийняв. Після того, як стало відомо, якими саме методами Башир досяг згоди Діани, репутація Берта, як тодішнього керівника корпорації, виявилася дещо підмоченою.

А ось чого, наскільки нам відомо, не було, то це розмови Діани з королевою, яка сталася напередодні виходу інтерв'ю в ефір.

У серіалі є сцена, в якій Діана приїжджає до королеви, щоб попередити її про те, що вона записала інтерв'ю, і що воно скоро вийде у світ. Єлизавета, зрозуміло, обурюється і каже, що, мовляв, Діана, як "заїжджена платівка" повторює те саме, що вона її "рішуче і послідовно захищала до самого кінця", і що всі члени сім'ї хотіли тільки одного, щоб вона була щаслива.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Діана із синами. Навіть її недоброзичливці визнавали, що дітей вона любила. Втім, у цій частині "Корони" Вільям каже матері, що йому неприємно слухати її розповіді про її нових шанувальників. Невідомо, чи була у них така розмова, але дитинство у нинішнього принца Уельського з усіх точок зору простим і безхмарним не було

Насправді, ми навряд чи дізнаємося, чим саме керувалася покійна принцеса, але якщо вона хотіла своїм інтерв'ю створити ефект бомби, що розірвалася, то їй це блискуче вдалося. Причому бомба була зовсім не конвенційною, а ядерною.

Якось в одній із розмов із режисером Королівського національного театру Річардом Ейром королева сказала, що її невістка зробила жахливий (frightful) вчинок. Що з перекладу з королівської мови на мову звичайну означає щось настільки жахливе, що для адекватного його опису навіть слів не вистачає.

Навіщо вбили Романових?

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Не до кінця зрозуміло, чому творці "Корони" вирішили показати нам страту родини Романових напередодні візиту Єлизавети до Росії. Мені здалося, що для того, щоб ми зрозуміли, що жертвувати навіть близькими в ім'я королівського дому - у традиції Віндзорів

Ще один з епізодів, який просто не можна оминути - це державний візит Єлизавети II і принца Філіпа до Росії на запрошення Бориса Єльцина.

Чесно кажучи, спочатку я трохи здивувалася, коли на початку чергового епізоду ("Іпатіївський дім") на екрані з'явився Лондон часів Першої світової війни. Можна, звичайно, було б збагнути за назвою, але я її просто пропустила.

Він починається з того, що у вітальню, де снідає королівська родина (Георг V, Марія Текська і майбутній, хоч і недовгий король Едуард VIII) приносять листа від прем'єр-міністра (Девіда Ллойд-Джорджа), в якому він запитує згоди короля на те, щоб відправити корабель за царською родиною та врятувати її від більшовиків.

Далі нас переносять до Іпатіївського дому, де утримувалися Микола, Олександра та їхні діти. Охорона будить їх, веде до підвалу під надуманим приводом і розстрілює.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Леслі Менвілл, третя за рахунком принцеса Маргарет і Тімоті Долтон - постарілий Пітер Таунсенд. Вони дійсно зустрічалися після свого розриву, тільки сталося це не у 90-х, а у 70-х роках

Якщо ви дивитесь "Корону", то попереджаю, що на жорстокі подробиці її творці не поскупилися. Для повнішого драматичного ефекту сцени розстрілу перемежовуються сценами полювання, де живий і здоровий кузен Миколи II, Георг V стріляє фазанів.

Швидкий стрибок у сучасність, і ось уже Джон Мейджор розповідає королеві, як він з'їздив до Росії і як спілкувався з Єльциним, який справді є прихильником демократичних змін, ось тільки, на жаль, увесь час п'яний.

Одне йому, Мейджору, зрозуміло, перший президент Росії дуже великий англоман і мріє, щоб його прийняла королева.

Автор фото, Netflix Підпис до фото, Ще однією "неточністю" серіалу є повністю змінена промова, яку Стонтон вимовляє на обіді в ратуші Лондонського Сіті і нібито перепрошує сестру за те, що зіпсувала їй життя. Справжню промову можна прочитати на сайті королівської родини

Під час цього візиту Єльцин запрошує Єлизавету відвідати Росію, а вона відповідає, що зробить це лише в тому випадку, якщо знайдуть та перепоховають тіла її родичів, розстріляну родину Романових.

Останки були ідентифіковані після аналізу ДНК, кров для якого дав ніхто інший, як принц Філіп.

Звичайно, я не знаю, якими саме міркуваннями керувався Морган, розповідаючи про загибель царської родини та візит Єлизавети II до Росії в таких подробицях.

Але мені здається, що все було зроблено для того, щоб підкреслити, що королева, ставлячи обов'язок перед сім'єю вище за особисті інтереси, наслідувала приклад своєї бабусі, королеви Мері.

Наскільки нам відомо, і вона, і її чоловік могли б наполягти, щоб відправили військовий корабель за царською сім'єю і вивезли її до Британії. Однак йшла війна, цариця вважалася прихильницею німців, різні соціалістичні думки активно блукали і в Сполученому Королівстві, і добровільно привозити в країну таку бомбу сповільненої дії було гуманною, але політично недалекоглядною дією.

Тож сподобався мені п'ятий сезон "Корони" чи ні?

Автор фото, Peter Summers Підпис до фото, Зйомки "Корони", прощання з королівською яхтою "Британія"

Дуже складно відповісти.

Елізабет Дебікі приголомшливо вжилася в Діану. Погляд, манера розмови настільки схожі, що навіть трохи незатишно.

Імельда Стонтон - прекрасна акторка, але вона грає те, що написав сценарист, і, знову ж таки, за моїми відчуттями, - це не Єлизавета II.

Домінік Вест, принц Чарльз - "близький до тексту", але зовні все-таки дуже гарний.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Халід Абдалла зіграв роль Доді аль-Фаєда. Чим закінчиться його історія, нам добре відомо

Салім Дау, Мохаммед аль-Фаєд - дуже переконливий і дуже симпатичний. Починаєш відчувати до нього мимовільну жалість, дивлячись, як він щосили намагається пробитися у вище англійське суспільство і як зневажливо воно його відкидає.

Якщо у попередньому сезоні Діана була абсолютною жертвою, то у цьому - ставлення авторів до персонажів розподілено рівномірніше. Немає жодних сумнівів у тому, що якби Діана та Чарльз не опинилися б разом біля вівтаря, то життя обох було б набагато щасливішим, а леді Спенсер, так і не ставши принцесою Уельською, швидше за все, була б жива досі.

Щоправда Морган звинувачує у цьому головним чином королеву, що, враховуючи якими обставинами вона була зв'язана, яким було тоді британське суспільство і які обмеження існували для королівської сім'ї, все-таки не зовсім справедливо.

Автор фото, Rich Fury Підпис до фото, Перший сезон "Корони" був, напевно, найменш суперечливим, оскільки максимально далеко відстояв від сьогодення

Не можу сказати, що 5-й сезон мені сподобався. Але не можу сказати, що він мені зовсім не сподобався. Загалом, якщо вам вдасться переконати себе в тому, що все відбувається в тій самій паралельній реальності, задоволення він вам, швидше за все, принесе.

Щоправда, на нас за рік чекає ще й сезон номер шість. І мені навіть страшно подумати, що нам розкажуть про смерть Діани, і кого в ній звинуватить. Але зачекаємо, тим більше, що він буде точно останнім, оскільки корона вже вінчає іншу голову, а час Єлизавети II остаточно і безповоротно пішов в історію.