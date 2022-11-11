Наступ на Херсон: як ЗСУ звільняють область і де зараз найгарячіше

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Після того, як армія РФ під тиском українських військ почала масово залишати правий берег Дніпра на Херсонщині, Київ заявив про звільнення вже кількох десятків населених пунктів.

При цьому українські військові кажуть, що в самому Херсоні досі перебуває багато російських бійців, які залишатимуть місто ще протягом тривалого часу.

Тим часом у ніч проти п'ятниці в прокремлівських та українських телеграм-каналах з'явилося чимало непідтверджених повідомлень про стрілянину по російських військах, що намагаються перетнути Дніпро.

За різними даними, українські війська вже підійшли до Херсона на відстань десятка-півтора кілометрів, а переправи через річку вже дістає українська ствольна артилерія, а не тільки системи HIMARS.

Які населені пункти вже звільнили

Найважливіше на цей момент місто регіону, яке повернулося під контроль України, - Снігурівка в Миколаївській області.

Цей населений пункт розташований у Миколаївській області, поряд з адміністративним кордоном Херсонщини, та має стратегічне значення. Снігурівка була важливим опорним пунктом російської армії, оскільки розташована на транспортному перехресті та по суті відкриває шлях на Херсон.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові у Снігурівці

"Снігурівка - це Україна", - повідомили Збройні сили України у своєму телеграм-каналі. І додали кадри, на яких видно, що у місті підняли український прапор.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У серпні, після того, як місто та ще кілька населених пунктів у регіоні перейшли під контроль російських військових, цю територію адміністративно "приєднали" до Херсонської області, щоб потім оформити російську анексію.

Український генштаб у своєму вечірньому зведенні переказав слова командувача ЗСУ генерала Валерія Залужного про те, що за останню добу українська армія звільнила 12 населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині.

"В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів: Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка, Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий Кут, Безіменне і Благодатне", - йдеться у повідомленні.

Генштаб уточнив, що населені пункти звільнили на двох напрямках, по шість на кожному.

Один з цих напрямків - Петропавлівка-Новорайськ (з півночі Херсонської області вздовж Дніпра), а другий - Первомайське-Херсон, тобто із заходу від Херсона.

Українські військові кажуть, що просунулися впродовж дня на сім кілометрів углиб раніше окупованої території.

Загалом з початку жовтня ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів.

Судячи з опублікованих у четвер фото та відео, є також повідомлення про повернення українцями сіл Качкарівка та Милове на березі Каховського водосховища. Від Милового прямим берегом - близько 30 км до важливого пункту, міста Берислава, а звідти - 8-10 км до Каховської ГЕС.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Український військовий у населеному пункті Калинівське

Ці повідомлення офіційно не підтверджені, але загалом вписуються у загальну картину, що складається за останні два дні: росіяни поступово залишають населені пункти по периметру "своєї" території на правому березі Дніпра, а українці їх займають.

Є інформація про звільнення села Станіслав та низки сусідніх населених пунктів на узбережжі дніпровської затоки західніше Херсона.

Президент України Володимир Зеленський у щовечірньому відеозверненні заявив, що на півдні країни українська армія звільнила вже 41 населений пункт.

"Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в межах оборонної операції, що триває, - уже десятки. 41 населений пункт звільнено", - сказав Зеленський. Президент не уточнив, за який час звільнили ці населені пункти.

Британський доброволець в українській армії Мейсер Гіффорд опублікував відео зі звільненого села, на якому місцеві зі сльозами радості зустрічають українських військових, що увійшли до села, та їхніх товаришів по службі-іноземців.

"Що мене особливо вразило - це реакція мешканців села. Коли ми звільнили село, йшли через це село, реакція жінок, дітей, літніх людей... - вони виходили, обіймали нас, цілували нас, плакали...", - каже Гіффорд в іншому відео. Село, ймовірно, розташоване на Херсонщині, але Гіффорд його не називає.

Що кажуть російські військові (українці їм не вірять)

Міністерство оборони Росії події на Херсонщині коментує досить стримано. Представник відомства Ігор Конашенков під час щоденного брифінгу підтвердив відведення військ, назвавши його "маневром".

"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану", - заявив Конашенков.

Автор фото, Reuters

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу після доповіді командувача об'єднаного угрупування військ в Україні Сергія Суровікіна наказав розпочати відведення російських військ з окупованого Херсона на лівий берег Дніпра.

Останні два дні представники українських військ неодноразово говорили, що не вірять заявам армії РФ і підозрюють, що насправді російські війська хочуть заманити ЗСУ в пастку.

Пресаташе української групи військ на півдні країни Наталія Гуменюк сказала у четвер, що російська армія, за спостереженнями українських військових, дійсно частково залишає правий берег Дніпра, але частина підрозділів поки що залишаються.

"Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння та техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки", - цитує Наталію Гуменюк агентство Укрінформ.

Гуменюк запевнила, що українські військові уважно стежать за переміщеннями росіян, знають про можливість обманних маневрів і готові до будь-якого сценарію.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав агентству Reuters, що виведення військ з правого берега Дніпра, зокрема, з Херсона триватиме щонайменше тиждень. За словами Резнікова, Росія сконцентрувала в Херсонській області 40 тис. бійців, і значна частина перебувають в Херсоні та навколо нього на правому березі.

"Не так просто вивести ці війська з Херсона за один чи два дні. Щонайменше, це займе один тиждень", - сказав Резніков, обмовившись, що прогнозувати дії росіян не береться.

Повідомлення про стрілянину на переправі

У ніч проти п'ятниці з фронту почали надходити численні, але поки що не підтверджені повідомлення про те, що українська армія відкрила вогонь по російських військах, що відступають, й намагаються перебратися на правий берег Дніпра.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові в окопах під Херсоном

Джерела з обох боків публікують відео, де у темряві чутно вибухи, і пишуть, що це обстріл українцями дороги до дамби ГЕС у Новій Каховці, а також переправ у Херсоні та, ймовірно, в інших місцях на Дніпрі.

Обидві сторони також пишуть, що російські військові вночі переправляються (деякі пишуть, що масово) через Дніпро човнами - знову ж таки під обстрілом. Деякі повідомлення містять натяки чи навіть прямі твердження, що українські частини чи принаймні передові групи вже підійшли впритул до Херсона.

Військовий експерт Роб Лі, старший співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики у США та колишній американський морпіх, у своєму твіттері звертає увагу на повідомлення прокремлівських "військових кореспондентів" про обстріл переправ.

З-поміж іншого, він цитує допис у телеграм-каналі "Архангел спецназа Z", де вказано: "Супротивник б'є по переправах. Стріляє, по суті, в спину! Ніч буде дуже важкою. Молимося за пацанів!" Пізніше в тому ж телеграм-каналі з'явилися повідомлення, що ситуація важка, але не настільки, як пишуть в мережі. "Так, там є хлопці, які ще не вийшли, але потихеньку виходять і виходять успішно", - йдеться у повідомленні.

Вранці в п'ятницю в російських телеграм-каналах також почали з'являтися повідомлення про те, що армія РФ нібито завершила вихід з правого берега Дніпра та підірвала Антонівський міст біля Херсона і міст біля дамби Каховської ГЕС.

Однак офіційних підтверджень інформації про події в ніч проти п'ятниці поки що немає, перевірити дані про стан мостів через Дніпро неможливо.

Також почали з'являтись повідомлення, що ЗСУ вже наблизились до міста і починають заходити у найближчі до Херсона села.