ЗСУ вже звільнили Херсон. Їх вітають натовпи містян

1 година тому

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Збройні сили України вже увійшли у Херсон і зайняли його центр.

Спочатку почали з'являтись численні відео з військовими у місті, а потім про захід в Херсон заявили в міноборони.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ", - згодом повідомило головне управління розвідки міноборони України.

У коментарі ВВС радник міністра оборони Юрій Сак повідомив, Україна встановила "майже повний контроль" над Херсоном.

У ГУР міноборони закликали росіян, які залишились у місті, здаватись.

"Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - йдеться в заяві ГУР

У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує збереження життя та безпеку, додали там.

Автор фото, Вікторія Павлова

На одному з відео видно, як українські військові встановлюють синьо-жовтий прапор на обласному управлінні поліції у Херсонській області.

На іншому - передову групу військових зустрічають оваціями сотні містян, які зібрались на головній площі міста.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що ЗСУ підійшли до Херсона.

Автор фото, Костянтин Риженко

"У лютому українській армії давали "три дні". На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, деокупували Харківщину й підійшли до Херсона", - написав Подоляк у твіттері.

Згодом голова ОП Андрій Єрмак теж прозвітував про Херсон у формі ребусів, запостивши кавуна.

Українська армія зайшла у місто Херсон після того, як Росія заявила вранці, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на східний берег Дніпра.

Близько опівдня 11 листопада міністерство оборони РФ повідомило, що вивід російських військ з правобережної Херсонщини завершений.

Згідно із заявою, "жодної одиниці військової техніки та озброєння" на правому березі не залишили, а всі російські військовослужбовці "успішно переправилися" на інший берег.

Ця інформація контрастує з тим, що 9 і 10 листопада повідомляли як російські, так і українські військові блогери і кореспонденти. Вони вказували, що росіяни відступали хаотично, залишили багато своєї техніки і зазнали втрат під час переправи через Дніпро.

Зранку 11 листопада росіяни також підірвали Антонівський міст через Дніпро.

Також була інформація, що багато російських військових залишились у місті та перевдяглись у цивільний одяг.

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Втеча на інший берег

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Про початок контрнаступальних дій на Херсонському напрямку український генштаб повідомляв ще наприкінці серпня. Однак, російська сторона змогла значно посилити своє угруповання на правому березі Дніпра і не допустити стрімкого просування ЗСУ.

Наступ українців стримували також особливості місцевості - велика кількість степових, відкритих і рівнинних ділянок і необхідність форсувати водні перешкоди, зокрема річку Інгулець.

Тим не менше, в середині жовтня ЗСУ змогли прорвати фронт на півночі і північному сході області. Російські війська були змушені відступити безпосередньо до Херсону.

Найголовніше, що вони мали значні проблеми з постачанням своїх підрозділів. Це було можливе лише через мости, а їх українські війська тримали під вогневим контролем з далекобійних ракетних систем.

Про цю ж обставину говорив і командувач російських окупаційних військ в Україні, генерал Сергій Суровікін.

В таких обставинах, заявив він під час публічної доповіді в міноборони 9 листопада, "доцільно організувати оборону по лівому березі річки Дніпро, тримати угруповання на правому березі безперспективно".

В підсумку своєї промови Суровікін попросив російського міністра оборони Сергія Шойгу дозволити відвід військ з Херсону. Міністр оборони РФ дав згоду.

"Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ", - резюмував Суровікін.

Після відходу росіяни зруйнували Антонівський міст, який веде з правого берега Херсонщини на лівий.

Принаймні відео двох підірваних прольотів моста оприлюднили в своїх телеграм-каналах російські воєнкори зранку 11 листопада.

Автор фото, Олександр Коц Підпис до фото, Російський воєнкор Олександр Коц на фоні підірваного Антонівського моста в Херсоні

Як Росія захопила і втратила Херсон

Херсон став першим і єдиним обласним центром, який російська армія змогла захопити з початку "спеціальної воєнної операції".

Ще в кінці лютого - на початку березня війська РФ змогли оточити місто та після нетривалого бою захопили його.

Українські війська не змогли організувати оборону по Дніпру і не допустити росіян на правий берег.

Місцеві мешканці не погодились з російською окупацією і виходили на проукраїнські мітинги в центрі Херсона. Однак російські війська почали застосовувати силу для розгону цих акцій непокори.

Спротив місцевих жителів перейшов у формат партизанської і диверсійної боротьби.

В середині літа українські війська за допомогою американських ракетних систем HIMARS почали завдавати влучних ударів по мостах через Дніпро, що з'єднують правобережну і лівобережну Херсонщину.

Часткове руйнування мостів призвело до суттєвого ускладнення логістики російської армії. Військові експерти почали говорити про недоцільність перебування військ РФ на правобережжі в таких умовах.

Російська влада заперечувала намір залишити окуповану територію. Більш того, наприкінці вересня вона провела на Херсонщині "референдум про приєднання до РФ". За його підсумками, начебто 87% місцевих жителів виступили за приєднання.

Автор фото, Reuters

Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію цієї української області, яка, за його словами, стала "невід'ємною частиною Росії".

"Ми готові сісти за стіл переговорів, але статусу Запоріжжя та Херсона обговорювати не будемо", - заявив очільник Кремля.

"Приєднання" Херсонщини не зупинило наступ українських військ. В середині жовтня їм вдалось відвоювати в противника значну територію на півночі області і наблизитись до обласного центру.

Водночас російська окупаційна влада і військові почали демонстраційні дії з "евакуації" з правого на лівий берег Дніпра. Українська влада називала це інформаційною спецоперацією і пасткою

Цю ж думку публічно озвучив і голова української військової розвідки Кирило Буданов. Однак він назвав точну дату звільнення міста. За його словами, Збройні сили України це зроблять до кінця листопада.