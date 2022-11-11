Альтернативна реальність. Як "Яндекс" вводить росіян в оману

Адам Робінсон, Ольга Робінсон і Кейлін Девлін

Служба моніторингу BBC

40 хвилин(и) тому

У багатьох місцях пошук в інтернеті є воротами до широкого світу інформації, але в Росії він є частиною системи, яка допомагає заманювати людей в альтернативну реальність.

Невдовзі після того, як під час російського ракетного обстрілу українського міста Кременчук у червні загинули 20 людей, Лев Гершензон, колишній менеджер російської технологічної компанії "Яндекс", ввів назву міста у свою пошукову систему, щоб дізнатися більше.

Результати, які він отримав, шокували його.

"Джерела, розміщені у верхній частині сторінки, були дивними та незрозумілими, - сказав він BBC. - Був один блог невідомого автора, який стверджував, що інформація про загиблих є фейком".

Кремль тримає під жорстким контролем ЗМІ країни, особливо телебачення, яке прославляє вторгнення Росії в Україну як визвольну місію та відкидає повідомлення про звірства як фейкові.

Інтернет у Росії довгий час був основним простором для альтернативних джерел інформації, але після початку війни в лютому Кремль розпочав репресії на незалежні онлайн-ЗМІ.

За оцінками організації з контролю за цифровими правами, за перші шість місяців війни в Росії було заблоковано майже 7000 вебсайтів, зокрема сайти великих незалежних медіа та правозахисних груп.

Наш експеримент

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Служба моніторингу BBC хотіла з'ясувати, що бачать люди в Росії, коли зараз щось шукають в інтернеті.

Ми використовували віртуальну приватну мережу (VPN) - так, наче ми шукаємо в інтернеті з Росії.

У період з червня по жовтень ми здійснили десятки пошукових запитів у головних російських пошукових системах - "Яндексі" та Google - за ключовими словами, пов'язаними з війною в Україні.

"Яндекс" керує найбільшою пошуковою системою Росії та стверджує, що є незалежним від влади.

Згідно з власною статистикою компанії, вона обробляє близько 60% вебпошуку в Росії, при цьому на Google припадає близько 35%.

З початку війни "Яндекс" критикують за прокремлівський ухил сайтів і історій, розміщених на його агрегаторі новин "Яндекс Новини". У вересні компанія продала "Яндекс Новини" пов'язаному з Кремлем власнику соціальної мережі "Вконтакте".

Але "Яндекс" зберігає контроль над своєю загальною пошуковою системою, і саме тут результати експерименту BBC розкривають альтернативну реальність, де домінує російська пропаганда про війну.

Жодної згадки про звірства

Однією з тем, яку ми шукали, була Буча - українське місто, де російські війська перед відступом на початку квітня вбили сотні мирних жителів.

Ці смерті шокували світ, але в Росії, схоже, багато хто вірить у лінію державних ЗМІ, що їх інсценувала Україна.

Підпис до фото, У результатах "Яндекса" про вбивства мирних жителів у Бучі у Росії (ліворуч), містилися дописи в блогах, які заперечували провину Росії, тоді як результати Google у Британії містили докази звірств

Коли ми шукали Бучу на "Яндексі" - використовуючи VPN, наче в Росії, і роблячи запит російською - перша сторінка результатів створювала враження, що вбивств ніколи не було.

Три з дев'яти найвищих результатів були анонімними публікаціями в блогах, які заперечували причетність російських військ. Решта шість не містили незалежного звіту про події.

Виявлення масових поховань у жовтні в місті Лиман після того, як його звільнили українські війська, також було показане на "Яндексі" з прокремлівської точки зору. Кілька прокремлівських новин, які звинуватили в загибелі українських "нацистів", потрапили в топ-10.

Підпис до фото, Типовий прокремлівський допис у блозі з високим рейтингом у результатах пошуку "Яндекса", де заперечується вбивство російськими військовими мирних жителів у Бучі

Пошук "Україна" в пошуковій системі таким же чином також давав результати, сильно відхилені в бік наративу Кремля.

Чотири з дев'яти результатів на перших сторінках були пов'язані з прокремлівськими ЗМІ, і жодного - з незалежними ЗМІ.

Проблиски незалежної інформації лише зрідка з'являлися в результатах пошуку "Яндекса" з посиланнями на статті у Вікіпедії чи YouTube.

На прохання BBC це прокоментувати, у "Яндексі" заявили, що їхній пошук у Росії "відображає вміст, доступний в інтернеті, за винятком сайтів, які заблоковані регулятором". У компанії заперечили будь-яке "людське втручання" в рейтинг результатів.

Та що буде, якщо перейти з "Яндекса" на другу за величиною пошукову систему Росії - Google?

Підпис до фото, Результати в "Яндексі" в Росії (ліворуч) і Google у Великій Британії (праворуч) розповідали про масові поховання в Лимані, але повідомлення "Яндекса" називали ексгумацію тіл "оскверненням"

Пошук у пошуковій системі американської компанії через VPN з російською адресою і запит російською також показав прокремлівські ЗМІ, але разом із тим і деякі незалежні та західні джерела.

Ще більше незалежних джерел з'явилося, коли ми шукали в Google, налаштувавши VPN так, ніби ми перебуваємо у Британії, хоча все ще друкуємо російською. Було багато результатів про загибель цивільного населення або про війну.

У Google розповіли BBC, що їхній пошук "відображає вміст, доступний у відкритому інтернеті", а його алгоритм навчений "на видному місці показувати високоякісну інформацію з надійних джерел".

Зачистка результатів

Чому результати пошуку "Яндекса" так сильно відрізнялися від результатів пошуку Google?

Декілька спеціалістів, з якими поспілкувалася BBC, сказали, що вважають малоймовірним, що масштабні маніпуляції відбуваються зсередини "Яндекса", оскільки це було б надто складно зробити.

Однією з можливостей є те, що результати компанії просто спотворені репресіями Кремля щодо незалежних повідомлень про вторгнення.

Оскільки тисячі вебсайтів були заблоковані російським медіарегулятором, величезні масиви інформації не з'являються в результатах пошуку "Яндекса".

"Вони [влада] можуть повністю зачистити результати", - сказав ВВС Олексій Сокирко, колишній розробник "Яндекса".

Водночас Кремль витрачає значні кошти на те, щоб створити вебконтент, який відображає його власний світогляд, додав він.

Пошукові експерти Гвідо Амполліні та Михайло Орлов із маркетингової фірми GA Agency кажуть, що це також потенційно може спотворити результати, які користувачі бачать у "Яндексі", оскільки алгоритм пошукової системи може давати прокремлівським матеріалам вищий рейтинг і знижувати рейтинг альтернативних поглядів.

Штучний вебтрафік

Чи може використання VPN допомогти росіянам дізнатися більше про війну своєю мовою?

Якщо вони використовують для пошуку інформації "Яндекс" - то не обов'язково.

Під час пошуку у ньому через VPN, налаштовану на Британію з використанням російської мови, з'явилося одне незалежне джерело, але прокремлівські джерела все одно переважали.

Амполліні та Орлов кажуть, що прокремлівський контент видається ретельно підібраним, щоб алгоритм ставив його вище у результатах.

У випадку з одним незрозумілим новинним сайтом, який займав важливе місце в результатах пошуку, вони також виявили ознаки можливого маніпулювання вебтрафіком.

Велику кількість потенційно штучних посилань на сайт було знайдено на інших вебсайтах - поширений метод покращення рейтингу сайту в результатах пошуку.

Автор фото, MARYNA MOISEYENKO Підпис до фото, Внаслідок авіаударів Росії по українських містах загинуло багато мирних жителів

Нарешті, "Яндекс" може відображати той факт, що російські користувачі самі обирають прокремлівський контент.

Спеціаліст з пошуку Нік Бойл з агенції цифрового маркетингу The Audit Lab сказав BBC, що, на відміну від Google, "Яндекс" враховує поведінку користувачів.

Це означає, наприклад, що на пошуковий рейтинг вебсайту може вплинути кількість його відвідувань. Google каже, що у його пошуковій системі такого немає.

Команда GA Agency вважає можливим, що багато росіян натискають на контент, який позитивно змальовує їхніх військових, що спонукає алгоритм "Яндекса" давати таким публікаціям вищі рейтинги.

Лев Гершензон вважає, що яким би чином не було досягнуто домінування Кремля в результатах пошуку "Яндекса", воно означає, що кожен, хто захоче поставити під сумнів те, що чує в державних ЗМІ, отримає лише інформацію, що підтверджує офіційну думку.

"Ви відкриваєте головну сторінку "Яндекса" і починаєте шукати напад у Кременчуці, щоб отримати якусь альтернативну картину подій з інших джерел, і все, що ви отримуєте, це "так, добре, ви маєте рацію, це фейк" - і все, - каже він BBC. - Це як подвійний удар".