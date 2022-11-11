Путін не уникне наслідків після відступу Росії з Херсона

Стів Розенберг

Редактор з питань Росії, Москва

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Так Путін у вересні святкував проголошену ним анексію окупованих українських регіонів

Як змінилася риторика. Відразу після того, як Росія вторглася в Україну, тутешні ведучі телевізійних ток-шоу впевнено передрікали, що за кілька днів російські війська пройдуть Києвом.

Це було майже дев'ять місяців тому.

Цього тижня ті самі ведучі були похмурими, коли оголошували про "важке рішення" армії вивести російські війська з Херсона - єдиного обласного центру України, який Росії вдалося захопити та окупувати після вторгнення 24 лютого.

Лише шість тижнів тому президент Путін заявив, що анексував Херсонську область разом із трьома іншими українськими територіями, й наполягав, що вони назавжди залишаться частиною Росії.

"Я хотів, щоб у березні в Києві майорів наш прапор, - сказав глядачам свого шоу "Вечір із Соловйовим" ведучий Володимир Соловйов. - Було боляче, коли наші війська відходили від Києва та Чернігова. Але такі закони війни… ми воюємо з НАТО".

Саме так Кремль намагається це представити: звинуватити Захід. Російські державні ЗМІ повідомляють, що в Україні Росія протистоїть об'єднаній силі Америки, Британії, ЄС і НАТО. Росія бореться з усіма ними. Іншими словами, невдачі на полі бою - це не провина Кремля, а справа рук зовнішніх ворогів.

Є й інший меседж: не критикуйте російську армію чи президента Росії за те, що пішло не так в Україні. Натомість виконайте свій обов'язок і згуртуйтеся навколо прапора.

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Це порада, якої, здається, зараз дотримуються відомі та впливові російські голоси. Лідер Чечні Рамзан Кадиров і Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнера", активно критикували російське військове керівництво. Але після відходу з Херсона обидва опублікували повідомлення про підтримку російського командувача в Україні генерала Суровікіна, який рекомендував відступ.

Цього не можна сказати про російських військових блогерів. Вони були зайняті написанням гнівних повідомлень про відступ, наприклад:

"Я ніколи не забуду цього вбивства надії Росії. Ця зрада буде викарбувана в моєму серці на століття". ("Заставний")

"Це масштабна геополітична поразка Путіна і Росії… Міноборони давно втратило довіру суспільства… тепер зникне довіра до президента". ("Злой Журналист")

Не те щоб Кремль міг цьому зарадити. Він докладав усіх зусиль, щоб дистанціювати президента Путіна від відступу, знаючи, що багато хто тут, у Росії, сприйме відхід як військову невдачу та удар по російському престижу.

Цього тижня саме генерали оголосили про виведення російських військ з частини Херсонської області. Російське телебачення показало, як міністр оборони Сергій Шойгу видає наказ після консультацій з генералом Суровікіним. Головнокомандувача Володимира Путіна ніде не було видно.

Автор фото, Russian Defence Ministry

"Міністр оборони ухвалив рішення, мені нема чого сказати з цього приводу", - заявив журналістам у п'ятницю речник президента Путіна Дмитро Пєсков. Кремль дозволяє військовим відповідати за це. Або, принаймні, намагається.

Але саме президент Путін віддав наказ про вторгнення в Україну. Те, що він називає "спеціальною військовою операцією", було його ідеєю. Дистанціюватися від будь-якого її аспекту буде нелегко.

Для Володимира Путіна є небезпека, яка зародилася ще до відступу з Херсона. Події останніх дев'яти місяців можуть змінити те, як президента сприймають тут, удома: не стільки російська громадськість, скільки - головне - російська еліта, люди навколо нього, люди при владі.

Протягом багатьох років вони вважали Путіна майстерним стратегом, людиною, якій завжди вдається вийти... переможцем. Вони дивилися на нього як на стрижень системи, частиною якої вони є і яка була побудована навколо нього.

Проте "перемоги" з 24 лютого для росіян були в дефіциті. Вторгнення Володимира Путіна пішло не за планом. Це призвело не лише до смертей та руйнувань в Україні, а й до значних військових втрат для його власної армії. Він обіцяв, що участь у бойових діях братимуть лише "професійні солдати", але пізніше призвав сотні тисяч російських громадян до армії для участі у війні. Економічні витрати Росії також були значними.

Тут, у Росії, Кремль зображував Володимира Путіна як "містера стабільність".

Тепер підтримувати такий імідж йому буде набагато важче.